CONFUSA PUBLICACIÓN EN EL B.O. DE LA PROVINCIA CON UN DECRETO DESFASADO, INCOMPLETO Y QUE DA LUGAR A SOSPECHAS

En el último Boletín Oficial de la provincia Nº 5553 se publicó el Decreto Nº 0031 del día 11 de enero de 2021 donde el Ejecutivo “confirma agentes ingresados en la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz dependientes del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, SAF: 533”.

El primer detalle que observamos es el desfasaje de la fecha. Es publicado en el Boletín Oficial de hoy, un Decreto de hace cuatro meses y que remite a ingreso de agentes en el mes de diciembre 2020.

Y como si esto fuera poco, el Decreto hace mención a “…la confirmación de varios agentes que se detallan en el ANEXO I en diferentes cargos…”, pero no dice cuántos agentes, en qué cargos y habla de un anexo que no se publica.

Estas omisiones pueden generar pagos retroactivos a la fecha de esa incorporación (10/12/20) y también le permite al gobierno incorporar al expediente una cantidad de gente indeterminada, en número indeterminado y en cualquier momento, por cuanto, no se conoce el listado final de agentes incorporados en ese momento, por lo tanto, tampoco consta si con posterioridad se han sumado agentes a dicho listado.

Esto tiene una doble importancia: 1º porque se usan las excepciones establecidas en el Artículo 6° del Decreto N° 1260/18 y su modificatoria mediante Decreto N° 709/2020, en relación a las designaciones de personal destinado a cubrir funciones superiores y así lo establece el documento legal. 2º al no emitir un listado concreto y final de los ingresos, queda abierta una puerta “legal” para que de manera extemporánea se incorpore gente o se hayan incorporado en todos estos meses, sin que se pueda establecer quiénes y cuántos son, porque, precisamente se ha omitido intencionalmente, la publicación del anexo que así lo delimitaría.

En base a esa información, claramente extemporánea, publicada hoy en B.O. la gobernadora estableció:

“Confirmar a partir del día 10 de diciembre del año 2019, a varios agentes en diversos cargos de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz dependientes del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, de acuerdo al detalle que como ANEXO I forma parte integrante del presente y en un todo de acuerdo a los términos establecidos en los Artículos 4 y 5 de la Ley N° 1831”.

En esta parte resolutiva, queda claramente destacado cómo se manejan con datos inexactos y vagos “varios agentes” (¿Cuántos?) “en diversos cargos” (¿Qué cargos y cuántos cargos?) y “..de acuerdo al detalles que como ANEXO I forma parte integrante del presente…” (¿Qué, cuál detalle y de qué presente”), ya que en el B.O. no se incluye listado alguno y si está anexado al Decreto, al no ser de conocimiento público, admite una manipulación total de esos “cómo, cuántos y cuándo”, que no pueden resolver ( y conocer) quienes leen el instrumento legal.

Todo lleva a pensar que, como en otros casos similares, se trata de ponerle una pátina de legalidad, a un hecho irregular que usa el gobierno para simular (y justificar) que las cosas se hacen de acuerdo a las normas, cuando la verdad es que se las infringen de manera flagrante, usando el poder y los estados de excepción. (Agencia OPI Santa Cruz)