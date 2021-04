El Ejecutivo no envía el proyecto de ley para postergar las elecciones y la oposición desconfía

Elecciones padrón – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Según publica Clarín El Ministerio del Interior había presentado un plan a Juntos por el Cambio, pero nunca lo llevó al Congreso. Sectores del oficialismo insisten con la suspensión de las PASO.

Por: Jazmín Bullorini

El plan para correr la fecha de las elecciones se empantana en el Congreso. El oficialismo dilata su tratamiento y lejos de enviar un proyecto oficial se inclina a acompañar el que presentó esta semana el diputado aliado Pablo Ansaloni, que no incluye la “cláusula cerrojo” pedida por Juntos por el Cambio. En la oposición desconfían y temen que el Frente de Todos vuelva a la carga con la suspensión de las PASO, como pide un sector de ese espacio.

De acuerdo a fuentes del propio Frente de Todos este viernes el ministro de Interior Eduardo “Wado” de Pedro y un grupo de gobernadores participarían del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el tema.

Pero esa reunión finalmente no fue convocada y el entorno de De Pedro niegan haber confirmado en algún momento su asistencia. Aseguran que el funcionario se encargó de entablar diálogo con los jefes de bloque para transmitir su preocupación sanitaria y buscar consensos, pero que el avance de la ley ahora depende del Congreso.

Autoridades de Diputados, además, señalaron a Clarín que se esperará el DNU de con las nuevas restricciones y el posible envío de una ley en ese sentido antes de avanzar con este tema.

Incluso dicen que no hay apuro y que si no se llega a la fecha límite del 10 de mayo -cuando está previsto que el presidente emita el decreto de convocatoria de la elección y se active el Calendario Electoral- no será un problema.

Si bien De Pedro había circulado un borrador con la propuesta del Gobierno -pasar la PASO de agosto a septiembre y la general de octubre a noviembre- el Ejecutivo nunca mando al Congreso el proyecto y ninguno de sus legisladores tiene orden de presentarlo.

“No tenemos ningún tipo de noticia”, respondió este jueves el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, cuando el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, le preguntó si tenía novedades respecto a cuándo se presentaría el proyecto o se iniciaría el debate.

Casualmente este jueves, el ex diputado PRO, Pablo Ansaloni – miembro del interbloque aliado Unidad y Equidad Federal que conduce José Luis Ramón- presentó un proyecto en espejo al borrador que había circulado Wado de Pedro.

Lo hizo sin incluir la “cláusula cerrojo” pedida por Juntos por el Cambio para garantizar que más adelante el oficialismo no pueda volver a correr las fechas o suspender las PASO.

Desde Interior señalan que es el Poder Legislativo el encargado de darle curso a la propuesta. “Después de tres semana de enviado el borrador acordado por el Ministerio, JxC incorporó puntos que deberán ser discutidos en el marco del Congreso”, apuntan.

Pero recuerdan, además, que el de Ansaloni no es el único proyecto presentado sobre la temática electoral. Señalan la iniciativa de los radicales Emiliano Yacobitti y Carla Carrizo -que sólo corre la fecha de las PASO- y el de los gobernadores, que propone directamente suspender las Primarias.

La situación encendió las alarmas de Juntos por el Cambio. “No hubo, a lo largo de la semana, ninguna respuesta del ministro ni formal ni informalmente sobre nuestra propuesta, que entendemos que incomodó al Gobierno y por eso no presentaron un proyecto”, señalan.

A su vez, advierten que “no hay certezas de que el Gobierno y el oficialismo no vayan a querer modificar dos o más veces el cronograma electoral” ni que el Frente de Todos del Senado acompañe el corrimiento.

Su sospecha no es infundada. Se basan en que esta semana el jefe del interbloque del oficialismo en el Senado, José Mayans, volvió a pedir directamente por la suspensión de las PASO, a pesar del principio de acuerdo que había trascendido con la oposición.

“Habría que suspender las elecciones primarias y hacer una sola elección en noviembre, cuando la mitad de la población esté vacunada. Estar haciendo campaña, con el gasto que implica, en medio de esta emergencia, no se justifica”, sentenció. (Clarín)