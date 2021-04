PREOCUPANTES DECLARACIONES DEL PROCURADOR JORGE MIQUILARENA SOBRE EL TEMOR QUE TIENEN LOS FISCALES EN CHUBUT

(Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – En Fm Chubut, hicieron una entrevista al Procurador General de Chubut Jorge Miquilarena donde el funcionario judicial (jefe de fiscales) dijo una cosa tremenda, que siembra dudas sobre la honestidad de los acusadores cada vez que se encuentran ante una causa por corrupción en Chubut.

Miquilarena reconoció públicamente que no es fácil encontrar fiscales que se aboquen en causas de corrupción en la provincia, porque “tienen miedo” y “los presionan”.

“Tengo un solo fiscal en esa oficina, que es Omar Rodríguez y cada vez que llamamos a concurso no se presenta nadie. A los fiscales mucho no les agrada dedicarse exclusivamente a temas que tienen que ver contra la administración pública”, dijo el jefe de fiscales, quien aseguró que les cuesta conseguir a se radiquen en Chubut por la cuestión salarial y a partir de allí “Cuesta entusiasmar a personas de otras jurisdicciones a que rindan para fiscal cuando va a estar dos meses sin cobrar”, dijo el Dr Miquilarena.

Dijo que si bien tienen el soporte de la Procuración, reconoció que existen presiones que los ponen en duda y los condicionan, pero no dijo de qué sector, quién es el que presiona o si es un condicionamiento político.

Miquilarena reconoció el trabajo de los fiscales en casos como “Embrujo “ y “Revelación”, que involucran a ex funcionarios dasnevistas y de Martín Buzi, pero el propio Miquilarena dice algo bastante controvertido “En lo personal no me alegra que nadie vaya preso, se hace porque es lo que corresponde y es lo que marcan las leyes. Estoy satisfecho con el trabajo de los fiscales, con que se haya logrado llevar adelante investigaciones tan dificultosas, y que los jueces les hayan dado la razón”, dijo.

Esta frase tirada por el Jefe de Fiscales de la provincia, abre algunas especulaciones y algunas analistas intentan desgravar el interlíneas de quien por un lado dice que cuesta conseguir fiscales porque se sienten presionados, no dice quien los presiona y a continuación hablando de los condenados por corrupción, dice que en lo personal no quiere que nadie vaya preso y “se hace”, dijo (mandarlos preso), “porque es lo que corresponde y marcan las leyes”. La duda es si Miquilarena cree con convicción que los funcionarios condenados deben ir preso o lo hace por obligación. No es lo mismo. Algunos dudan si no es él mismo el que ahuyenta a los fiscales. (Agencia OPI Chubut)