SE LARGARON LOS NEGOCIOS CON LA USINA. DANZA DE MILLONES, EMPRESAS AMIGAS Y CALIFICACIÓN DE “CLAVES”, A OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS

“Las obras que van a hacer como “claves” para la Usina de 240 MW en Río Turbio es como si pensás que algún día te vas a comprar una Ferrari, no la compraste, todavía ni tenés la plata, pero vos en tu casa preparás el terreno donde vas a levantar el garaje en el cual la vas a guardar, el cual ni siquiera eso aún lo tenés empezado”, dijo una de las fuentes cercanas a YCRT, consultadas por OPI respecto de los anuncios que viene realizando el gobierno provincial y nacional, sobre “obras claves” que se iniciarían en poco tiempo más, con el relato (una vez más reflotado) de la terminación de la usina de 240 Mw, abandonada mucho antes del 2015 que CFK dejara el gobierno, abandonadas durante la época macrista, aludiendo que la economía del gobierno nacional no podía enfrentar un gasto de tal magnitud además de nos estar resueltas las denuncias por corrupción presentadas y abandonadas hasta hoy por la nueva administración K de Alberto Fernández, que no ha puesto un solo peso en la usina propiamente dicha, es decir, la parte tecnológica, fundamental para empezar a hablar de encaminarsea poner a la usina en real funcionamiento.

Lo que ha hecho el gobierno, con el apoyo de los medios para-oficialistas de la provincia, es elevar el relato sobre la terminación de la termousina, lo cual es una gran mentira que vaya a ser al corto-mediano plazo, pero usa el relato para generar expectativas alrededor del proyecto, en vista de la cercanía de la campaña electoral para las legislativas; pero el otro gran objetivo, está fundado en los negocios y negociados que comienzan a circular alrededor de esta “reactivación”, donde vuelven a aparecer los mismos actores que antes del 2015, Sergio Berni vuelve a tener alquiladas todas sus cabañas en la cuenca, algunos empresarios locales desempolvan camiones y maquinarias y mucha gente ha llegado tanto a Río Turbio como a 28 de Noviembre, atraídos por la apertura de esta nueva fuente de negocios que parecía terminada, después del año 2015, cuando el FPV perdió el gobierno.

Anuncios de “Obras claves”

La terminación del portal de acceso al complejo de la usina de 240 Mw, el estacionamiento para vehículos livianos y un galpón (supuestamente) para cenizas, son las obras declaradas “claves” para la puesta en marcha de la usina de Río Turbio. Por eso al inicio de este informe nos hicieron la comparación de la Ferrari.

La primera licitación, se abrió la semana pasada con el objeto de la construcción y montaje estructural y de cubiertas en la nave de acopio de carbón en la central térmica. Licitaron con tres empresas, viejas conocidas de la década ganada: La firma Escarabajal Ingeniería SRL realizó una oferta por $ 437.819.846,00, la empresa Metalúrgica Industrial SA ofreció $ 270.750.000,00 y la santafecina Rafa SA ofertó $ 270.440.995,00.

Por separado abrieron las ofertas para la terminación del “Portal de acceso a la Central Térmica de Río Turbio, estacionamiento de vehículos livianos y calle de acceso principal a Central Térmica Río Turbio 240 MW”. El único oferente fue la empresa Rafa SA por un monto de $ 78.095.738,00.

Como están planteadas las licitaciones, es casi una obviedad que quien se va a quedar con los millonarios fondos de ambas licitaciones será RAFA SA “las otras dos empresa Escarabajal y M.I SA, van de “soporte”. En las próximas licitaciones, se alternan”, dijo la fuente de YCRT, aludiendo a la vuelta de la carterización de la obra pública donde los pliegos se arman con nombre y apellido. El resumen es muy claro: de la licitación múltiple RAFA SA pasó el menor costo $ 270.440.995,00 y en el segundo caso es única oferente $78.095.738,00, es decir que Rada SA levantará por ambas obras $ 348.536.733,00.

Obras reinventadas

El galpón de cenizas, que “se puso en valor”, como le gusta decir al gobierno K, cayó en manos de una empresa que ya estuvo trabajando en al obra civil de la usina de 340 Mw. Se trata de RAFA SA. Antes del 2015 esta empresa santafecina estaba construyendo el galpón de acopio de cenizas e inclusive hay testimonios que aseguran que en su momento esos trabajos millonarios fueron cobrados pero se dejó hecho no más de un 40% de la obra y aseguraron “Todos los materiales necesarios para terminar este galpón ya están comprados e herrumbrados en Buenos Aires” y nuestra calificada fuente señaló “Habría que ver si ahora esos materiales no son refacturados y con lo mismo que ya se pagó, se vuelven a facturar insumos nuevos para los nuevos trabajos, que no es otra cosa que la terminación de aquello que no se hizo y se cobró. Esto es una costumbre en las administraciones k”.

Cabe acotar que en los planes originales del proyecto de la usina 240 Mw no está contemplado el galpón de cenizas, pues el material que consumiría la usina va directo a través de cintas transportadoras desde la mina a la planta depuradora; es decir, en más de 2 kms de cinta prevista para disponer del material. Esto y el conocimiento previo de cómo han actuado las empresas en la provincia, arroja sospechas sobre algún tipo de “redeterminación” que están haciendo, para que la empresa de Santa Fe logre facturar a manera de compensación, con esta nueva oportunidad que les da la vuelta al poder, de los mismos que habían iniciado estos procesos, inclusive con el visto bueno de los sindicatos de YCRT.

PROSETREC SRL

Hace unos días llegó a la cuenca personal de la empresa Prosetec SRL (CUIT: 33-70850868-9) de San Nicolás (Pcia Bs As), dedicada a la reparación y mantenimiento de turbinas. Fue contratada por YCRT para hacer un relevamiento técnico dentro de la usina de 240 Mw. Su objetivo es evaluar el estado actual de las instalaciones, los equipos, etc, enumerar aquello que necesite reparación y/o sustitución y de aquello que está en condiciones de entrar en servicio.

Las fuentes aseguran que luego de este trabajo evaluatorio, YCRT efectuará las licitaciones correspondientes para la adquisición, regulación y/o reparación de equipos e instalaciones, como también de mano de obrapara la puesta en funcionamiento del Módulo 1, aquella controvertida turbina que inauguró Cristina Fernández en el 2015 y que días previos OPI anunciara que se haría en condiciones técnicas simuladas, pero que no funcionaría, como finalmente ocurrió.

Aquel acto, donde se forzó el equipo solo para dar la sensación de que usina funcionaba y para cuyo acto canibalizaron al turbina del Módulo 2, generó graves daños en las paredes internas de la caldera 1 por sobrecalentamiento y desde entonces, esta caldera quedó inutilizada.Ahora hay en danza una licitación ganada por Procetec SRL por más de 200 millones de pesos para hacer este trabajo de evaluación, impulsada por conocidos personajes políticos de Río Turbio y han comenzado a llegar a Río Turbio camionetas y personal, que en alrededor de 100 operarios, técnicos y profesionales arribaron a la cuenca sin cumplir ningún tipo de aislamiento ni control sanitario, como se establecen en las resoluciones sanitarias, dando ocupación plena al alicaído negocio de la rentas de departamentos, hoteles y cabañas como las de Sergio Berni, que volvieron a restablecer su facturación, gracias al plan de desarrollo de YCRT y la usina de 240 Mw que el gobierno anuncia prácticamente como un hecho consumado, cuando solo se encuentran reiniciando las obras civiles oportunamente abandonadas (y cobradas) y evaluando el estado de las instalaciones de la usina, para luego evaluar los costos y a partir de allí establecer si existen los fondos o si (como hemos dicho hace tiempo) se ofrece su terminación a un consorcio chino, con licencia de explotación por 20 o más años. (Agencia OPI Santa Cruz)