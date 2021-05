MACRI NAZI, LARRETA RATA Y BULRRICH BORRACHA

(OPI TdF) – Ésta fue la calificación que les hizo al ex presidente y a la ex Ministra de Seguridad, el diputado provincial de Tierra del Fuego Jorge Colazo, en medio de una sesión virtual de la Comisión Nº 8 emitida por la Legislatura Fueguina.

Quien dijo esto es un ex gobernador destituido, acusado de peculado y corrupción, partidario del FPV, razón por lo cual fue aislado en su propio partido. Actualmente como falange del partido verde repudió las declaraciones de Bulrrich sobre entregar las Malvinas a cambio de recibir vacunas contra el covid, algo que también recibió el repudio de la UCR quien a través del diputado Federico Sciurano dejó aclarado “el radicalismo no comparte ninguna de las palabras de la dirigente”.

Sin embargo Colazo pidió la palabra y señaló “Si esta borracha (por Bullrich) como el borracho de Galtieri entregaron las Malvinas, nosotros no lo vamos a hacer y si lo van a ver a la rata de Larreta en Buenos Aires, si lo van a ver al presidente más nazi que tuvimos como Macri, que tuvimos como país, hacete cargo”.

Tras estas palabras Sciurano le respondió “cada vez que te escuchó me doy cuenta que con vos no tengo nada que ver” y lo descalificó como hombre, no solo como político. Llamativamente ningún otro repudió los dichos de Colazo, ni el presidente de la Comisión de Parlamento Patagónico, Emanuel Trentino. (Agencia OPI Tierra del Fuego)