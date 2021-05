Ley de “superpoderes” para la pandemia: Juntos por el Cambio rechaza el proyecto y los bloques chicos están divididos

Según publica Clarín Esperan tener en mano la letra del proyecto para definir. El apuro del Gobierno.

Por: Jazmín Bullorini

Mientras el Ejecutivo negocia dentro de su propia coalición y apura el envío de un proyecto que fije criterios epidemiológicos para cerrar y abrir restricciones en todo el país, las demás fuerzas del Congreso buscan fijar postura. Juntos por el Cambio ya adelantó que rechazará cualquier “superpoder” para el Presidente, mientras que los bloques aliados están divididos y esperan tener en mano la letra del proyecto para definir.​

El presidente Alberto Fernández habló de una ley para que “en función de criterios científicos claros y precisos se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones”.

“Si es así se le concedería al Presidente ciertas facultades que hoy no tiene y que el Congreso le delegaría, lo que comúnmente llamamos superpoderes porque no están previstas en la cabeza del mandatario en la Constitución. Somos contrarios a esas delegaciones. Creemos que se deben respetar las competencias de cada poder y la autonomía de cada provincia”, apuntó el diputado del PRO y voz judicial del bloque, Pablo Tonelli.

Lo mismo afirmó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, desde una lectura más política: “Lo que no estamos dispuestos es que ahora, después de que fracasaron y no quieren corregir el rumbo, nos pidan facultades que significan dar el país para hacer lo que quieran. Eso no va a ocurrir”, afirmó.

En la oposición aseguran que no tuvieron acceso a ningún borrador ni detalle de la iniciativa que se anunció antes de que el fallo de la Corte Suprema le planteara a la Nación que no puede pasar por encima de la autonomía de la Ciudad para decidir que se suspenden las clases presenciales en esa jurisdicción.

Si bien se trata de un tema en el que el oficialismo buscará construir el consenso más amplios, son los bloques minoritarios a los que el Frente de Todos mira cada vez que necesita alcanzar la mayoría suficiente para aprobar una ley.

El interbloque Unidad y Equidad Federal que conduce el mendocino José Luis Ramón, es el más férreo aliado y en esta ocasión no sería la excepción.

“Está muy bien lo que hizo el Presidente y lo debería haber hecho antes. Necesita tener la administración en la toma de decisiones sobre la pandemia de manera rápida. El ejemplo es Europa donde ante informes científicos los mandatarios pueden ir tomando decisiones objetivas”, afirmó Ramón, que acarrea el voto de otros cinco legisladores de su bancada.

El interbloque Federal de 11 miembros conducido por Eduardo “Bali” Bucca tiene una composición variada que -como en la mayoría de las veces- se traduce en posturas diferentes.

“El Ejecutivo podría enviar al congreso de la Nación la propuesta sanitaria de corto y mediano plazo para transformarla en ley. Es el ámbito para debatir y potenciar una idea. Así vamos a evitar nuevas interferencias políticas que desvían la atención de lo importante”, tuiteó días atrás el justicialista Eduardo “Bali” Bucca, presidente de ese interbloque y dejó así abierta la puerta al acompañamiento.

Los lavagnistas piden esperar pero se muestran más reticentes. “Esperemos el texto. Lo correcto y conveniente es trabajar junto con el Congreso, no quitarle facultades. En cuanto a las provincias, también puede haber acuerdos respetando las potestades constitucionales”, afirmó el presidente del bloque Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez.

Los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti también quieren ver qué manda el Ejecutivo antes de opinar. Sin embargo, creen que el fallo de la Corte lo va a inhibir al Presidente de pedir “superpoderes” porque “sabe que eso no se va a concebir”. No les parecería mal, aclaran, si se tratara de una ley que establezca un marco general para que cada jurisdicción, en el uso de su autonomía, tome las medidas de acuerdo a zonas y criterios epidemiológicos.

Esa misma lupa usan los propios gobernadores del oficialismo que tampoco pretenden que el Presidente tenga la última palabra sobre sus distritos.

En la Izquierda, en el entorno de Nicolás del Caño aseguran que no van a pronunciarse hasta ver el texto.

Como contó Clarín, el Gobierno analiza una ley similar a la que logro aprobar Angela Merkel en Alemania que fije un sistema casi automático de apertura o cierre de restricciones, por regiones, de acuerdo al número contagios por cada 100 mil habitantes.

El legislador porteño Leandro Santoro presentó una iniciativa similar en la Ciudad y a nivel nacional lo hizo Eduardo Valdes.

La clave, coinciden en diferentes bancadas opositoras, es que no termine siendo una ley que vuelva a ser materia de judicialización por inconstitucionalidad. (Clarín)