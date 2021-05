Coronavirus: el Gobierno confirmó que sale otro vuelo a Rusia y que llegarán más vacunas por el sistema Covax

Según publica La Nación Alberto Fernández advirtió que “nunca cerró ninguna puerta a la hora de buscar dosis” por considerarlas “bienes globales” que “deben socializarse”.

El Presidente Alberto Fernández se refirió hoy al acceso a las vacunas contra el Covid-19 en la Argentina y destacó que se continúan haciendo tratativas para conseguirlas. “Nunca hemos cerrado ninguna puerta a la hora de buscar vacunas”, dijo al referirse a las críticas de la oposición y además subrayó que la visión de su gobierno ante las mismas fue avalada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. “Las vacunas son bienes globales”, que “deben socializarse” porque “hay una humanidad que las necesita”, expresó sobre la necesidad de liberar las patentes.

Además, anunció hoy que “a las 2 de la mañana (de mañana) parte un vuelo a Rusia” para traer más vacunas, y adelantó que llegarán más Covax en los próximos días y que el Gobierno nacional está trabajando “para conseguir más frecuencia” en la llegada de dosis que “permita seguir con este proceso vacunatorio”. Así lo afirmó al participar por zoom de un acto en un centro de vacunación en la localidad bonaerense de Pilar.

En el discurso que desarrolló para destacar la llegada a los 3 millones de inoculaciones en la Provincia de Buenos Aires, Fernández habló de los esfuerzos de su gobierno por acceder a las dosis. “El año pasado solo nos preocupaba conseguir vacunas, no la ideología de un país, solo la excelencia comprobada de los laboratorios”, dijo en referencia al momento en el que eran cuestionados por sectores de la oposición por acercarse a Rusia y Cuba.

“Hasta nos acusaron penalmente por delito de envenenamiento y me pregunto cuántos de los que no se inscriben para vacunarse no lo hacen contaminados por una prédica disolvente que condena a muchos argentinos y argentinas a no poder acceder a la salud”, se quejó.

Vacunas y patentes

Por otra parte, rescató que él fue quien destacó la importancia de despatentar las vacunas. Además explicó que en el pasado “era inadmisible en pensar en bloqueos que impidieran que las vacunas llegaran a los pueblos bloqueados por grandes potencias”.

En ese sentido, afirmó: “Con la misma convicción sigo planteando que la vacuna es un bien global y que deben socializarse los avances científicos y tecnológicos porque hay una humanidad que lo necesita y más que nada los sectores empobrecidos del mundo que son los más vulnerables”.

“Ayer un poderoso [por Joe Biden] dijo la vacuna no puede ser un negocio, debe ser un bien global, y lo mismo dije yo y el Papa Francisco para que la vacuna no sea un proyecto comercial para que todos tengamos acceso”, volvió a recalcar Fernández.

“Los que no somos parte de los países que consiguen el 90% de las vacunas trabajamos mucho y las conseguimos en China, en Rusia, en laboratorios como AstraZeneca y las seguimos buscando en laboratorios de Estados Unidos y nunca hemos cerrado alguna puerta a la hora de buscar vacunas”, cerró. (La Nación)