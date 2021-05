REPRESAS PARADAS, CÓNDOR CLIF DETENIDA POR LA FALLA GEOLÓGICA Y UN TSUNAMI DE GASTOS, DEUDAS, FONDOS Y MEDIDAS RESTRICTIVAS DE PARTE DE LOS CHINOS DE LA UTE

Continuando con nuestra saga de informes sobre los problemas que se generan dentro de la obra de las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, finalmente el conflicto interno entre los gremios actuantes y la UTE estalló en un paro total de actividades, desde la semana pasada, que no tiene un horizonte muy cercano de solución, en la medida que la UTE Represas Patagonia no ponga los fondos necesarios para nivelar sus deudas.

La UOCRA había tomado medidas de fuerza porque les debían dos quincenas como mínimo. Sin embargo, llegaron a un arreglo con la UTE con el pago del 50% y una promesa a integrar el resto el día viernes próximo. Pero aún así, el problema sobreviene con el paro de UECARA, el gremio que nuclea los Servicios de limpieza, enfermería, seguridad e higiene, capataces de obra, oficinas, etc. Nadie trabaja actualmente en esos sectores; el paro es total y si ellos no trabajan tampoco lo puede hacer la UOCRA. Esto lo comunicó internamente el gremio de la construcción a sus afiliados, quienes decidieron que si UECARA restablece la normalidad del trabajo, ellos vuelven a las obras.

“UOCRA son jornales (cobran por quincena) y UECARA son mensuales”, le dijo la fuente a OPI “La UTE no les ha pagado a UECARA ni a los fuera de convenios y a las empresas tecerizadas les debe tres o cuatro meses de servicios” y añadió “En este contexto y sin saber aún si habrá o no veda invernal, los foráneos no vuelven, solo el personal local esencial seguirá trabajando”, le indicaron a OPI. Hoy están todos en sus puestos de trabajo, sin hacer nada.

Otra de nuestras fuentes dijo “Hacete amigo de los chinos que Electro está casi afuera. No le había herrado ni medio”, haciendo alusión al enojo de los chinos al enterarse de la manera en que están planteados los negocios alrededor de los hoteles, los hisopados y el transporte (entre otros rubros) cuyos contenidos fueron detallados en distintos informes de OPI y que en apariencia han desmejorado las relaciones dentro de la propia UTE Represas Patagonia, al encontrar que desde adentro se mantienen negocios con determiandos empresarios allegados a la administración.

El otro problema existente en Cóndor Cliff, es que no recibe la autorización de seguir con las obras sobre el margen derecho de parte del IEASA, dado que nadie allí quieren firmara el movimiento de suelo para la continuación de los trabajos, en virtud de los problemas de la grieta profunda que existe y la cual OPI ha revelado en exclusiva en varios informes, ante el silencio de la UTE. A raíz de ello, los chinos no puede certificar y al no estar la autorización para sacar material del margen derecho del río, está todo parado desde hace dos semanas, independientemente del conflicto gremial por falta de pago.

Hace unos días atrás representantes de la UTE mantuvieron una reunión con el gobierno provincial y la Cámara de Comercio y allí hubo una suerte de compromiso de la empresa para abonar las deudas pendientes que ascienden a 3 y 4 meses de mora con las proveedoras, sin embargo la información proveniente de la UTE indica que los chinos han tomado para si la administración de los fondos y son los que realmente van a decidir cómo, cuánto y cuándo se paga y no la parte de la UTE en la que se encuentra Electroingeniería. De hecho, en esa reunión, quedó claro que hay empresarios que cobran y muchos no, sin que exista un argumento válido para explicar tal situación.

Y el problema se focaliza, precisamente, en el enojo de los chinos, al descubrir que la enorme cantidad de fondos que se han desperdiciado en hotelería, hisopados y movimiento de personal, que no han dado el resultado esperado, sino todo lo contrario, han debido decidir el aislamiento en los pabellones de las represas. Con esa masa de dinero podrían haber cubierto las deudas que tienen con los proveedores o con el personal de UECARA. Los gastos de logísticas son muy grandes, de hecho solo de gas oil, por poner un ejemplo, entran entre 6 y 8 equipos por semana y se pagar en efectivo el combustible descargado. Martín Vera es el administrador de contrataciones de la UTE sobre quien los chinos han puesto la lupa.

Los recortes han llegado para quedarse en represas, como dijo nuestra fuente quien afirmó que el pago de los pasajes en avión ida y vuelta para el personal de la UTE, ahora estarían restringidos y cada vez más están poniendo énfasis en achicar gastos.

Con respecto a si habrá veda invernal o no en las represas, UOCRA mantuvo una reunión en nación donde se estableció que este año no habrá veda invernal, pero de acuerdo a la dinámica de los problemas que existen, esto no es definitivo. Si IEASA autoriza a trabajar en el margen derecho de la represa Cóndor Cliff, la UOCRA estaría decidida a trabajar full time por el tiempo que haga falta. El problema es que nadie firma la continuidad de trabajos, que, como lo explicamos extensamente en un informe anterior, hay duda y desesperación por el efecto que puede tener la falla geológica que no puede resolver y podría generar el movimiento del dique, entre 6 y 20 kilómetros río arriba, en dirección a El calafate.

“Acá en represas está todo prendido fuego, malestar en la gente, incertidumbre sobre si habrá o no veda, el personal lee lo que sacan los diarios oficialistas y se llenan de bronca porque acá está todo al revés de lo que se dijo, después los leen a Uds y se triplica la bronca”, aseguró la fuente. (Agencia OPI Santa Cruz)