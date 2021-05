EDUARDO COSTA BORRADO MUCHO ANTES DEL COVID. DESAPARECIDO EN SU INACCIÓN, PRODUCCIÓN CERO EN EL SENADO Y AJENO A LOS PROBLEMAS DE SANTA CRUZ

(Por: Rubén Lasagno) – El Senador Radical (Juntos por el Cambio) ex diputado nacional, cuatro veces candidatos a gobernador y actual senador por Santa Cruz, Eduardo Costa, está “desaparecido” de los espacios políticos, sociales y los medios de la provincia, desde que perdió las elecciones en manos de Alicia Kirchner.

Obviamente que debemos hacer la salvedad de la afectación de salud que tuvo, cuando enfermó de Covid y la suerte de haber podido transitar la enfermedad bien asistido y encontrarse en franca recuperación desde que fue internado el 12 de abril de este año. Quitando del historial este lapso reciente del legislador, donde aún se encuentra convaleciente, podemos situar la producción de Eduardo Costa hasta veinte días antes de contraer en Covid, e igualmente no se altera nuestra opinión al respecto.

No existen registros en medios de comunicación de Santa Cruz, en los cuales se mueve generalmente Costa, generalmente previo a cada elección provincial o elecciones general, donde se pueda encontrar una declaración del senador referido a temas de candente actualidad, en la cual, como el principal y más visible opositor político del kirchnerismo, se manifieste ante el electorado que lo puso en el Congreso.

- Publicidad -

Ha eludido abordar temas de interés público y general que gravitan en la sociedad santacruceña y ni siquiera apareció para dar su opinión y marcar posición sobre el vacunatorio VIP en Santa Cruz, el desastre en el cual la gobernadora ha incurrido con el sistema de salud, no ha levantado la voz ni en la provincia ni en el senado, para dejar sentada la posición de Junto por el Cambio respecto de los niveles de pobreza en Santa Cruz, los bajos salarios de los empleados públicos, el manejo corporativo-político de YPF, o el maltrato que reciben los trabajadores de la Salud, etc.

Eduardo Costa es un (otro más) senador ausente por Santa Cruz. Nos hemos acostumbrado a que Pablo Fernández, cuando ocupaba la banca o la propia senadora Ana María Ianni, ambos del FPV, no brillaran por sus aspectos propositivos en función de las necesidades de la provincia, excepto, claro, que esa necesidad fuera ciertamente de su partido y ordenado por la gobernadora. Pero se supone que la oposición es distinta; ¿Es distinta?.

De acuerdo a los datos que pudimos constatar directamente en los registros del Senado de la Nación, durante el año 2021, Eduardo Costa presentó solo dos proyectos de Declaración de su autoría, estos son, según consta en el registro del Congreso:

El Nº 3042/21 del 04-01-2021 PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES AL FESTIVAL MUSICAL “GLACIARES EN CONCIERTO”, ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE TURISMO DE SANTA CRUZ JUNTO AL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION.

El Nº 3043/21 del 04-01-2021 PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES A LA ESCUELA DE KARATE DO ITKF (FEDERACION INTERNACIONAL DE KARATE TRADICIONAL) DE RIO GALLEGOS, SANTA CRUZ, QUE OBTUVO LOS TRES PRIMEROS PUESTOS EN EL TORNEO MUNDIAL DE KATA (FORMAS).

A partir de allí Eduardo Costa acompañó 12 proyectos de otros senadores, pero ninguno más de su autoría. Entre los senadores que acompañó Costa se encuentran: Castillo, Zimmermman, Elías de Pérez, Rodríguez Machado, Olalla, todos estos con un proyectos personales cada uno y seis (6) proyectos presentados por Naidenoff.

En el año 2020, Eduardo Costa acompañó 74 proyectos en el Senado y presentó solo o acompañado, 12 proyectos de distintos tipos en el Congreso.

El empresario candidato a gobernador en las últimas 4 elecciones generales, desde el 2019 está prácticamente “borrado” de la provincia. La única voz que suele escucharse en algunos temas puntuales, es la de Roxana Reyes, a todas luces la apuesta de Costa para la gobernación del año 2023.

Internamente, el partido Radical se debate en silencio, por una renovación que no llega. Estructuralmente hay una partición entre los históricos y los que pujan por llegar como “renovadores”, no sin cuestionar a Eduardo Costa a quien acusan de manejar la UCR como sus empresas. A Costa lo hacen responsable de perder zona norte y no darle lugar a sectores jóvenes, aún a quienes han obtenido mayor caudal de votos en Río Gallegos y Caleta Olivia, entre ellos Omar Zeidán y Facundo Prades, entre otros, sin perder de vista a gente valiosa como Fabián Leguizamón, quien salió del CD de Río Gallegos con mandato cumplido y se encuentra “en la reserva” de un radicalismo con futuro en la provincia.La interna radical amenaza con generar un cimbronazo de magnitud en el futuro cercano, si Eduardo Costa, ausente de la política diaria en la provincia, persiste en instalarse como referente único, insiste en resolver las cuestiones internas del partido con criterio propio y niega a la generación más joven de la política partidaria, una participación más activa, con posibilidades de ocupar candidaturas destacadas en las próximas elecciones generales y se guarda para si la decisión de seguir digitando quién es candidato y quien no, en una Santa Cruz necesitada de una oposición coherente y comprometida, hecho que hasta este momento y en base a lo desplegado por Costa, no se aprecia como posible. (Agencia OPI Santa Cruz)