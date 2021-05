EL 17 DE FEBRERO DE 2021 MÁXIMO SE AFILIÓ AL PJ DE LA PCIA DE BS AS Y CON TRES MESES DE AFILIADO, PRETENDE SER PRESIDENTE DEL PARTIDO

(Por: Rubén Lasagno) – Típico del kirchnerismo: no les importa nada de lo institucional, lo legal o lo formal. Pueden, intentan o quieren hacer cualquier cosa que sea en beneficio propio y en general defecan sobre los derechos de cualquier otro que no sean aquellos alineados a sus caprichos. Siempre lo hicieron en Santa Cruz. De hecho tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández y su hijo Máximo, han mutado en la representación política de los espacios geográficos (Santa Cruz/Buenos Aires), de acuerdo a sus necesidades e intereses políticos personales.

Los Kirchner no tienen ideología, ni conducta, ni moral. Pero por sobre todo, la familia sufre de un sindrome de ambición política desmedida que los pone a los tres en cualquier zona de confort que les vaya bien, no importa el lugar, la compañía o si tienen que arrugar la nariz para juntarse con cualquiera (ejemplos más claros: Sergio Massa y A. Fernández, etc) lo hacen en función de sus objetivos políticos propios, sin importarle nada ni nadie alrededor y mucho menos el delirio de representar a la sociedad; lo hicieron por Santa Cruz y cuando les convino, fueron bonearenses y si es necesario serán cordobeses, formoseños o chubutenses.

A Máximo no le dan los números

Como todos saben, Máximo Kirchner quiere ser elegido presidente del PJ en provincia de Buenos Aires, pero claro, por más que su madre tenga el núcleo duro de seguidores allí, hay por sobre ellos una camada de peronistas “verdaderos” que no se lo van a permitir. De hecho, ha recibido la impugnación de su candidatura por parte de Eduardo Duhalde y del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Garay, ningunas joyas, pero le han marcado la cancha haciéndole ver que para pisar callos, se necesitan una antigüedad apreciable en el partido.

El problema que no puede resolver Máximo es que, según los registros, se afilió el día 17 de febrero de 2021, es decir hace tres meses, cuando legalmente el tiempo mínimo es de 2 años.

Como dato aleatorio, en la ficha de afiliación, en el cuadro “Profesión”, donde otros ponen “Enfermeros”, “albañil”, “Ingeniero”, Máximo Kirchner pone “Estudiante”. No es estudiante y solo se trata de un título encubridor de su falta de preparación y la vergüenza de no tener una profesión o un título para exponer. Un hecho similar ocurrió cuando por primera vez debió llenar la DDJJ en el Congreso y en el espacio que dice “Ocupación”, Kirchner lo dejó en blanco.

Otro dato no menor y que hemos observado tanto en Santa Cruz como en Buenos Aires, es que Máximo Kirchner ha estado ausente de la foto de Ensenada, de la reunión posterior en el gobierno y no aparece por ningún lado físicamente desde hace al menos 15 días. Desde Buenos Aires lo dan en Santa Cruz y en Santa Cruz no lo ve nadie. En su columna en Clarín Van Der Koy dice “El diputado pasó las últimas dos semanas en Santa Cruz, en una cura de estrés” (¿?).

La duda ahora es ¿Dónde está Máximo Kirchner?, ¿De vacaciones, internado, en la rosca política, aislado en algún lugar?. Nadie lo sabe, pero sin duda su ausencia es notoria y mucho más a medida que pasan los días y no da señales de vida, dejando todo a la libre especulación.

Estas son mi convicciones, pero si quieren, tengo otras

Uno de los grandes mitos del relato K es el “ser santacruceño”, al punto de haber acuñado un gingle propagandístico, cuyo espíritu se plantea en una canción titulada “Santacruceños es” donde resalta el nivel de pertenencia y el coraje de ser y representar a esta tierra, arrancando con el párrafo “Esta tierra del sur, nuestro lugar, nos ha visto nacer, nos ha visto llegar, es mi Santa Cruz, les voy a explicar…”.

Néstor, Cristina y Máximo, pusieron esta música de fondo para apoyar sus campañas para diputado y senador por Santa Cruz, convenciendo a casi todos que ésta provincia era parte indivisible de su ser político y social, que era el himno no solo de Santa Cruz, sino algo inherente a lo que ellos representaban, yendo desde estos lugares de confín a ponerle voz a la provincia en el Congreso. Y en ese marco los santacruceños los votaron.

De aquí y de allá

Néstor Kirchner: Gobernador de la provincia de Santa Cruz entre el 10 de diciembre de 1991 y el 24 de mayo de 2003. En las elecciones de 2009, cambió su domicilio, se olvidó de Santa Cruz y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires. Ese año también fue elegido presidente del Partido Justicialista (bs As).

CFK: Fue diputada provincial por la provincia de Santa Cruz entre 1989 y 1995 y senadora nacional por las provincias de Santa Cruz 1995-2007. En el año 2005, se olvidó del himno santacruceño, fijó domicilio en Buenos Aires y fue senadora por la provincia de Buenos Aires. En 2017 volvió a repetir la historia, pero no como santacruceña, sino, como lo hizo anteriormente, por la provincia de Buenos Aires (2017/19).

Máximo Kirchner: Fue diputado Nacional por Santa Cruz (2015-2019), ganando de la mano de Carlos Zanini, cuando lo paseaba por la provincia y hablaba por él porque Máximo no emitía sonido. Desde 2019 Máximo, el santacruceño NIC (nacido y Criado) se olvidó de Santa Cruz, fijó domicilio en Buenos Aires y se candidateó a Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires (desde 2019).Ahora quiere quedarse con el partido en Buenos Aires, no es Santa Cruz, obvio.

Como lo dije al principio, cuando se trata de la familia Kirchner y el kirchnerismo en su conjunto, las convicciones no cuentan; la pertenencia a una provincia es mentira, la representación de una sociedad que los votó, es despreciada. Lo que importa es el beneficio propio que cada uno de ellos coseche, aunque en su discurso panqueque, deban decirle a la gente que “están en el lugar que le pidieron que esté”, eufemismo para justificar que puden “representar” a quien sea, con tal de no quedar fuera del juego.Claro, en el caso de Máximo Kirchner, él quiere hacerse del PJ bonaerense, un lugar al que no pertenece, en tiempos que no le alcanzan para representar a los barones y entre gente que lo desprecia. (Agencia OPI Santa Cruz)