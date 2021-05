PROPIETARIOS DE DIGITAL FUEGUINA NO LLEVARON NINGUNA PROPUESTA A LA REUNIÓN CONVOCADA POR TRABAJO

La firma Digital Fueguina que vació las instalaciones, sacó el personal de seguridad, no pagó a los empleados y dejó de comercializar, no llevó ninguna propuesta a la mesa convocada al Ministerio de Trabajo donde participó por la UOM.

Gisela Turina delegada de los trabajadores que permanecen adentro de las instalaciones de la fábrica dijo que el viernes ellos habían rechazado la propuesta de pagar parte del suelto, una suma fija y un aumento indeterminado y la empresa no ofertó nada nuevo, cuando lo que buscan los trabajadores, no es solamente cobrar lo adeudado, que es importante pero no lo único, ya que se encuentran luchando porque sin aviso previo, les han cerrado su fuente laboral.

La UOM ha descalificado a la gente de Digital Fueguina, aludiendo que no tienen la mínima intención de pagar y nadan dando vueltas con ofertas irrisorias sun hablar de los importante: la vuelta al trabajo y el pago total de lo adeudado, llevando todo esto a una tensión y preocupación creciente, toda vez que las familias se ven perjudicadas por la falta de dinero y de proyecto a futuro, dado que como está planteada la cosa, en Río Grande Digital Fueguina ya cerró sus puertas.

El día miércoles 12 está pactada una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo, pero los actores de parte del sindicato y de los obreros, no están esperanzados de que algo de todo se pueda revertir. (Agencia OPI Tierra del Fuego)