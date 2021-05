¡FELÍZ DÍA DEL ENFERMERO!

(Por: Rubén Lasagno) – La imagen más representativa de los enfermeros en el día internacional de la especialidad en el mundo, es la de Manuel Piris, un enfermero del Hospital Regional de Río Gallegos, quien va por su décimo día en huelga de hambre, reclamando por derechos y salarios ante las puertas de Casa de Gobierno donde hace un mes ha instalado una carpa el personal de enfermería del nosocomio y se turnan para estar allí, entre el servicio que prestan en el hospital local.

Solo falta que la gobernadora Alicia Kirchner haga público un saludo a los enfermeros de la provincia, para cerrar este cuadro kafkiano de la impericia, el absurdo y la contradicción, a la cual nos tiene acostumbrado el gobierno provincial.

No existe símbolo más significativo del olvido de quienes están en la trinchera de la lucha por la salud, hoy más que nunca en medio de esta pandemia mal manejada por los gobiernos que deberían dar respuestas, que los enfermeros. Ellos, los médicos, los auxiliares, los camilleros, el personal de limpieza y hasta el personal administrativo que cubre la tarea de ordenar cada hospital, es esencial en estas circunstancias y no se puede ser tan insensible como para no reconocerles su labor, de la cual seguramente, dependió, depende o dependerá la vida de muchos que hoy, son los encargados de subestimar sus necesidades.

“Que tengan suerte”, les dijo el intendente Pablo Grasso a lo ocupantes de la carpa que reclama en casa de gobierno. “No están afiliados, son autoconvocados por eso no se les recibe en el gobierno”, se excusaron el jefe de gabinete y el Ministro de Salud.

¡Feliz día de la enfermería y particularmente a todos los enfermeros!. Y especialmente aquellos que como en Santa Cruz están mal pagos, no se los respeta y no se los cuida, permitiendo que estén acampando en la puerta de casa de gobierno, donde la gobernadora pasa diariamente, ignorando la existencia de los trabajadores de la salud quienes solo piden que los atienda para contarle que no están relajados, cobran por debajo de la línea de pobreza, no les alcanza el sueldo, su trabajo es de alto riesgo, no los cuidan y encima, los ignoran. (Agencia OPI Santa Cruz)