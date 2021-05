PATROCINANDO A MÁS DE 50 PADRES Y MADRES, EL DR JOSÉ LUIS JANEZAK PRESENTÓ UN AMPARO POR LAS CLASES PRESENCIALES

Esta mañana a las 06:30hs el Dr José Luis Janezak se hizo presente en el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Río Gallegos del Dr. Marinkovic e ingresó a la sede judicial un Amparo de padres y madres radicadas en Río Gallegos y El Calafate, solicitando fundadamente las clases presenciales para sus hijos.

El extenso escrito con sus fundamentos absolutamente atendibles, es minuciosamente detallado en el cuerpo del Amparo que el lector podrá leer completo (con las tachaduras correspondientes a los datos personales) al final de esta nota, pero en la parte medular el abogado expresa: En suma, la información recogida por el Ministerio de Educación de la Nación permite afirmar que, aun con el ingente esfuerzo llevado a cabo por el cuerpo directivo y docente del sistema educativo inicial, primario y secundario, tanto de gestión estatal como priva- da, las dificultades derivadas especialmente de la falta de medios tecnológicos disponibles para docentes y alumnos, que se ven acentuadas en el caso de educadores y alumnos de escuelas de gestión estatal, constituyen un enorme obstáculo para que la enseñanza virtual reemplace en forma eficaz a la presencialidad escolar, de modo de garantizar acabadamente el derecho a la educación consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional.” (Del Dictamen de la Procuración General de la Nación: “Gobierno de la Ciu- dad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” CSJ 567/2021-00)

Por otra parte, hay que tener en cuenta que resulta notorio el fracaso de la educación de nivel secundario en la provincia de Santa Cruz, donde la repitencia ocupa el primer puesto a nivel nacional con el 18,9% y el porcentaje de egreso constituye sólo el 56,4%. Fuente: Informe del Progreso Educativo de Argentina. (2018) Argentina en deuda Educativa. Aprender es un derecho. Diálogo Interamericano-Proyecto Educar 2050.

Los motivos

El Dr José Luis Janezak entrevistado por OPI para que expusiera la idea central del proyecto y los motivos que motorizaron el Amparo dijo que “Es el último recurso que tienen los padres para defender el derechos a la educación de sus hijos que por segundo año se abandonan en Santa Cruz”

“El gobierno nacional y el provincial siguen los mismos lineamientos, pero haciendo todo mal. Si el gobierno nacional es de segunda, el de Santa Cruz es de cuarta”, aseguró el abogado quien afirmó “Han destruido la economía desde el año pasado, no fortalecieron el sistema de salud, que es lo básico que debieran haber hecho; abandonaron el sistema, abandonaron a los enfermeros, a médicos, auxiliares, no atienden ni siquiera a un hombre de la salud que está en huelga de hambre frente a la puerta de casa de gobierno y abandonaron totalmente a la Educación. Santa Cruz va en contramano del mundo y de las provincias que vuelven a la presencialidad”, aseguró Janezak.

Con respecto al Amparo presentado esta mañana el abogado señaló “En el amparo ponemos el respeto al ordenamiento jurídico nacional, a la Constitución y a los reglamentos de salud vigentes. Los últimos DNU y reglamentaciones a nivel nacional, lejos de prohibir la presencialidad de las clases, las recomiendan y ordenan; y nosotros es lo que remarcamos en el escrito”.

Posteriormente el Dr Janezak hizo una fuerte crítica al gobierno provincial, por la forma innecesaria de cometer un perjuicio irrecuperable en los chicos que deben asistir a las escuelas “Esto es una muestra de lo absurdo que es Santa Cruz, casi como Venezuela, donde no hay estado de Derecho, las autoridades hacen lo que quieran sin avergonzarse”, señaló al tiempo que atacó la legalidad de la medida al indicar que el CPE “prohibió las clases presenciales el año pasado sin un Decreto, un instrumento legal donde fundamentaran desde lo formal el motivo o que intente explicar y fundamentar esta medida tan perjudicial para los niños, no solo desde lo pedagógico sino desde lo emocional, la necesidad de socialización y ahí nuestro Amparo, mencionamos a prestigiosos organismos que lo sostienen en sus estudios institucionales”.

Finalmente el Dr José Luis Janezak concluyó “En Santa Cruz el gobierno, como dije, no lo fundamenta a través de ningún decreto ni resolución; es una cuestión de hecho. Nosotros recomendamos cosas de sentido común, nada extraordinario. Es irracional que están habilitados casinos, cervecerías y no la Educación” aseguró y terminó concluyendo “Está comprobado que las escuelas no son factor de contagios y que hay que atacar, contener y controlar las actividades nocturnas, juntadas y fiestas multitudinarias y (además) acá no tenemos el argumento de Alberto Fernández sobre que en el AMBA hay circulación de gente a través del transporte público. En estas localidades ese riesgo no existe”, terminó diciendo el abogado que a primera hora de hoy hizo la presentación del Amparo por la presencialiad de las clases. (Agencia OPI Santa Cruz)