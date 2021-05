REPRESAS A UN PASO DE LA VEDA, BAJAN LOS SERVICIOS DE HOTELERÍA, SIGUEN SIN PAGAR A PROVEEDORES Y PERDURA EL CONFLICTO CON UECARA

La obra de las represas sobre el río Santa Cruz – Foto:

La situación dentro de la Represas sigue siendo complicada, de acuerdo al relevamiento de los conflictos que OPI ha podido realizar en las últimas horas y luego de nuestro informe del día 10 de mayo donde dábamos cuenta de los problemas internos que enfrenta la UTE Represas Patagonia, hoy estamos en condiciones de asegurar que debido a la falla geológica la cual ha detenido desde hace tiempo la obra y de manera completa la construcción del dique Cóndor Cliff, en este obrador ya se habla de entrar en veda y eso implica que todo el personal de obra-UOCRA va a ser enviado a su casa con un pago asistencial de 4 horas y por un periodo de 2 meses. Esto, es lo que actualmente se está evaluando y seguramente será comunicado en los próximos días.

La gravísima falla geológica que OPI viene informando desde el año 2019 ha cobrado un protagonismo inusitado en el destino final de la obra. A los geólogos extranjeros que llegaron en su oportunidad, se suma el arribo de otros profesionales que intentan realizar los estudios necesarios para conocer la etiología del problema y la solución más viable posible. Los esfuerzos están orientados a evitar que la decisión sea volver a construir una represa a una distancia entre 6 y 20 kms río arriba, por el impacto negativo que tendría en la población y el escándalo internacional que configuraría este error técnico, a partir de la no realización de los estudios pertinenetes en el suelo donde se apoyará uno de las bases del dique. Cualquier cosa que hiciera inevitable esto, se daría a conocer después de las elecciones, es decir no antes de fin de año. Hasta tanto, se siguen haciendo esfuerzos e invirtiendo muchísimo dinero, en resolver el problema.

Las represas siguen de paro. La UOCRA si bien habría arreglado su parte, no puede bajar a los obradores debido a que UECARA La Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina sigue el paro. Ellos son mensuales a cargo de la UTE, en tanto UOCRA cobran quincenalmente en las empresas contratadas.

El límite para el pago, tal lo informado por la UTE Represas Patagonia, es mañana viernes 14 de mayo, pero las fuentes consultadas por OPI ven muy difícil que , aún pagando, UECARA levante el medida de fuerza, pues se estaría hablando de, además de los económico, arreglar aspectos gremiales demorados e incumplidos por la patronal.

Por otra parte y como también lo adelantamos en nuestros dos últimos informes, la UTE Represas Patagonia, especialmente el sector chino del consorcio, está pidiendo la salida de Electroingeniería de la UTE y desde el gobierno nacional se resisten a modificar la figura legal. Los chinos han ordenado un cambio sustancial en el manejo de fondos, contrataciones, movimiento, traslado y aislamiento de personal. De hecho tanto en Córdoba, Río Gallegos y El Calafate, se han desvinculado a hoteles que prestaban servicios, a otros han dejado de pagarlesal igual que a empresas de transportes y dentro de Barrancosa se han instrumentado medidas para hisopar y aislar al personal, cuestión que no está dando el resultado esperado, porque en estos días 4 operarios dieron positivo.

Dentro de este nuevo mecanismo, desde Represas se lleva a vacunar a personas tanto a Piedra Buena, como a El Calafate y Río Gallegos. Allí también se llevan los hisopados para esperar el resultado que suele tardar 72 horas, hasta que vía mail el mismo es enviado al sector de enfermería de las represas. El problema es que en ese tiempo, el trabajador sigue en sus tareas normales y esto expone a otros a un contagio de algún portador sano o asintomático, que vuelve a recomponer la cadena.

Los proveedores de la UTE, por su parte, presionan fuertemente para que saquen los pagos necesarios a fin de no tener que echar gente. En algunos casos, indican fuentes que trabajan en esas empresas, la UTE ha ofrecido pagar a 60, 120 y 180 días, cuestión que ven como inaceptables las empresas que tienen enormes gastos fijos, han invertido y se han endeudado y no pueden cobrar.

“Hay un restaurante en calle San Martín en Río Gallegos, al que le deben un montón de plata y recientemente hicieron un convenio con una panadería para que les arme las viandas, pero de esas deudas hay muchas, tanto con hoteles como con proveedores y ni hablar con las empresas que prestan servicios adentro, las cuales están colgadas desde hace 4 meses y más. Lo único que llevan al día es el combustible, ya que cuando llegan los equipos deben pagar si no, no descargan”, refirió nuestra fuente.

Finalmente uno de los responsable de una empresa proveedora de represas, fue categórico al evaluar la situación actual “Estamos en el limbo, como contratistas de Represas, la UTE no se hace cargo de lo que nos pasa y tampoco nos paga”, dijo y añadió “Después tenemos que ver esa pantomima que hacen para que la noticia salga en diarios de ellos, donde el gobierno provincial, la UTE, la Federación Económica de Santa Cruz y el IEASA, salen a decir “acá no pasa nada, está todo bien” cuando la realidad es que está casi todo parado y no pagan un mango a nadie”, concluyó nuestro contacto dentro de represas. (Agencia OPI Santa Cruz)