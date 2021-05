GRASSO Y ROBLES, LA ESTRATEGIA DE LA ZANAHORIA ADELANTE DEL BURRO Y CÓMO QUIEREN ENGAÑAR CON LA DISCUSIÓN SOBRE LA SOCIEDAD DEL ESTADO

(Por: Rubén Lasagno) – El día 5 de mayo de este año, en OPI publicamos el proyecto del Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso para transformar al municipio en una Sociedad del Estado. Fuimos el único medio que abordó la noticia como se debe: analizando los pormenores, hurgando en las dobles intenciones, corroborando las falencias del proyecto, los alcances ilimitados y los horizontes difusos del mismo y sobre todo haciendo hincapié en los puntos oscuros del escrito, donde se busca monopolizar el comercio y los servicios en la ciudad, no tener controles de ningún tipo, conformar un Directorio que sea manejado por el propio Intendente, transformar a esa SA en un club de amigos, donde empresarios ya determinados se apropien de dar ciertos servicios como internet, transporte urbano, recolección, etc. y una serie de irregularidades que hacen de este proyecto una pieza abusiva, anticonstitucional e impropia de una ciudad donde el comercio está virtualmente destruido y sin esperanzas de reactivación en el corto y mediano plazo.

Recoger las redes, para ver quién picó

Nuestra primera nota tuvo como fin hacer lo que ningún otro medio de la ciudad y la provincia, estábamos seguros iban a hacer. Y fue mostrar la trastienda, lo datos ocultos, las dobles intenciones del intendente y su equipo de gestión. Y gracias a esta pequeña colaboración, estallaron las redes y más que nada, el pueblo de Río Gallegos, conoció que algo se está cocinando en la ciudad. Y comenzó a agitarse el mar de dudas y una vez ingresado el proyecto a Comisiones en el CD, el intendente y su Secretario de Hacienda, ya no se sintieron tan cómodos; porque algunos sectores comenzaron a exigirles explicaciones.

Dice la fábula que para que un burro tire del carro hay que ponerle una zanahoria adelante lo bastante cerca para que crea que la va a alcanzar pero, a su vez, lo suficientemente lejos para que no lo logre. Y esto es más o menos lo que ha tratado de hacer Pablo Grasso y Diego Robles en la semana que termina.

La estrategia del intendente y su escudero es elemental: ante el rechazo generalizado de la Sociedad estatal en la que pretenden transformar al municipio, el Ejecutivo municipal convocó a una reunión a la Cámara de Comercio y otra organizada con los concejales de la oposición. Claro que no para consensuar y ver la factibilidad, sino para que se debata un proyecto que nadie conocía hasta hace unos días.

1er paso: Instalar social y políticamente que hay un proyecto pensado para transformar al municipio en una SE.

2ndo paso: soportar las críticas, argumentar sobre los cuestionamientos ante medios en los cuales nadie les va a preguntar nada inconveniente y esperar.

3er paso: Cuando les pidan reuniones para aclaraciones, ceder gustosos a tales encuentros; por ejemplo con la Cámara de Comercio y con los ediles de la oposición. Para ellos, eso es una aceptación tácita del proyecto de parte de esos sectores.

4to paso: ya en la mesa de discusión, escuchar a estos sectores e invitarlos a que cuestionen los puntos en que hay dudas o a los cuales se oponen, con el fin de “mejorarlos”.

5to paso (el más importante): logrado que estos sectores expongan sus puntos de vistas sobre el proyecto y comiencen a pactar cambios, adecuaciones, quitar y poner condiciones y aportar modificaciones, Grasso y Robles (siguiendo la fábula relatada) sacan la zanahoria del bolsillo, la ponen tan cerca como pueden de quienes cuestionan el proyecto y el carro se ha echado a andar; el carro, claro está, es el proyecto de “Río Gallegos Sociedad del Estado”.

El fin primario de Grasso y Robles es que se hable de hacerles cambio al proyecto, porque ellos lleva implícita la aceptación de que el proyecto es viable y comienza a marchar. Todo lo que venga después, ellos saben que lo pueden manejar.

Y algo de esto consiguieron, cuando en la reunión que tuvieron con la Cámara de Comercio, es una parte de la declaración posterior a la reunión los representantes del comercio local dicen:

“El objetivo de la sociedad del estado debería estar limitado a cumplir con bienes y servicios específicos y no con una creación en la que el objeto de dicha sociedad sea un sin fin de actividades de bienes y servicios en los que muchos compiten en forma directa con las Pymes del sector privado que hoy se desarrollan en nuestra ciudad. Asimismo, la creación de la misma debería contar con un consejo de vigilancia conformado por integrantes del sector privado y de la oposición. En donde el consejo de vigilancia cuente con herramientas de autonomía operativa, encargándose de fiscalizar todas las actividades de la Sociedad del Estado proponiendo las recomendaciones pertinentes”.

Este párrafo para Pablo Grasso y Diego Robles, es el carro echado a andar gracias al poder de la zanahoria. Pues ellos saben que explícitamente, la Cámara de Comercio, al decir eso, reconoce per se la posibilidad de que exista una Sociedad del Estado asociada al municipio. Es lo que se podría decirse “el primer paso”. Es como que les digan “Si, pero…”. Y eso está plenamente plasmado en la palabra “debería” está en un tiempo verbal de condicional simple y refiere “a que existe la probabilidad o posibilidad de que algo ocurra”.

El escrito de la CCIARG es muy descuidado, pues en estos temas, los textos, las palabras y lo símbolos juegan un papel fundamental en la interpretación del espíritu de lo que allí se quiere decir. Ni hablar de la forma en que se distribuyen los párrafos, donde se descuida la subordinación de los mismos y se construye un texto donde lo importante, a veces no es central o como en este caso al alternalos mal, se subvierte el significado.

Porque si bien en ese párrafo, como indicamos, la Cámara de Comercio, reconoce implícitamente que la creación de una SE es factible, con modificaciones. En relación a la competencia desleal y el sistema de control, más abajo dice expresamente:

“En este sentido, es que solicitamos que no prospere esta iniciativa, mantener el diálogo y que de allí surja el consenso entre el sector publico y privado, las acciones que el municipio requiere para cubrir los servicios que las Pymes no llegan a prestar. Además, es necesario apuntalar el debate para cooperar con la actividad empresarial y mercantil de Rio Gallegos, como es de público conocimiento no tiene un panorama óptimo y se requieren políticas estatales para auxiliarlas y consolidarla y así sostener el rol de crecimiento económico a favor de toda la comunidad”.

El valor de las palabras

En este último párrafo, la CCIARG marca posición bastante clara pidiendo que el proyecto no se instrumente. Sin embargo, tampoco acá es concluyente, pues más que solicitarle que el municipio no forme una Sociedad del Estado, debería “oponerse” a que la lleven adelante.

Otra de las zanahorias que intentaron instalar el secretario de Hacienda, Diego Robles y el Secretario de Gestión Legal y Técnico, Jorge Cabezas, fue en el Concejo Deliberante de la ciudad, donde se reunieron con ediles ante quienes expusieron el proyecto, recibiendo, especialmente de parte del edil Pedro Muñoz, una dura oposición, fundamentalmente al concepto de instalación del debate y no, precisamente, de discutir lo fundamental: si es necesario o no crear una Sociedad del Estado.

OPI entrevistó a Muñoz, quien al cabo de la reunión dijo que “sin duda el municipio solo intenta instalar la idea de que la sociedad del estado es un hecho, ahora (pretenden que creamos) discutamos los pormenores; es decir, dan por hecho de que el proyecto es viable y pretenden abrir el debate para ver cómo lo instrumentamos con algunos cambios. Si nosotros aceptamos ese debate, estamos aceptando la viabilidad del proyecto y yo no estoy de acuerdo que se haga esta Sociedad del estado y se lo dije a Robles y a Cabezas, haciéndoles ver las contradicciones que hay en el dictamen legal”, señaló el concejal de la oposición.

“El colmo de todo esto – agregó Pedro Muñoz – es que ante la situación que le plantee, Robles dijo que esto era “un borrador”, con lo cual de arranque es un mamarracho la forma de presentarlo”, señaló y al respecto y sin eufemismos afirmó “El intendente Pablo Grasso busca una independencia política y económica del municipio y esta Sociedad del Estado le va a servir para crear Sociedades Anónimas, que hoy no puede. Demás está decir cuál es el objetivo de crear esas SA, facturar servicios con los amigos y socios particulares. Es una vergüenza que estando todo tan claro, haya quienes todavía dudan de los objetivos finales de esta arremetida que hace Grasso”, explicó.

En esas consideraciones el concejal dijo “Robles y Cabezas, querían embarcarnos en la discusión de la modificación y el debate de la instrumentación de esta sociedad y acá más que una cuestión de debate técnico, se debe dar una discusión política, sobre la necesidad de tener una empresa de este tipo y de eso, ellos no quieren hablar”.

Finalmente en ese mismo sentido, Muñóz explicó cómo el contador Robles hizo una y otra vez hincapié en el tema del transporte urbano “Todo lo fundamentó a partir del tema del transporte, pero como yo le dije, esa es una excusa para distraernos del tema fundamental, porque el transporte es un tema, pero el objeto de la sociedad va mucho más allá, es abarcativo y muy amplio”, señaló Muñoz quien terminó afirmando “Yo le dije que si quería que discutamos el transporte yo no me oponía, pero hablemos sólo de ese tema y tratemos de darle una solución, no hablar del transporte dentro del proyecto de la empresa, porque eso sería avalar y/o reconocer tácitamente todo el resto, aún, como ellos dicen, cuando “se puedan discutir cambios”. Acá el tema de transporte lo están usando de caballito de batalla para justificar la creación de esta Sociedad del Estado, exenta de controles y hecha a medida del intendente y sus amigos comerciantes y empresarios. Acá lo importante no es ver cómo hacemos con la sociedad, sino discutir la necesidad o no de crearla; y en eso, Robles y Cabezas no se metieron, trataron de ignorarlo, por lo tanto, esta iniciativa, de nuestra parte, es inválida desde su nacimiento”, concluyó Pedro Muñoz.

El gran ausente en este tema que hoy ocupa al comercio de la ciudad, a los ediles de la oposición y a la gente que no tiene participación directa ni es consultada, es el SOEM, el gremio municipal que de llevarse a cabo esta nueva figura, corre el riesgo de quedar de lado en las principales obras y servicios que hoy se hacen por administración. Y de avanzar este proyecto, a corto y mediano plazo podría colisionar con los propios intereses de los trabajadores municipales quienes hasta ahora no se han opuesto a esta nueva figura legal y su secretariado no ha dicho ni una sola palabra.

Si aclara, oscurece

Diego Robles dijo “se desinformó mucho con relación al tema y se instalaron cosas que no tienen un viso de realidad. Por eso nos juntamos, para tratar de aclarar esos conceptos y despejar todas las dudas posibles”.

El funcionario municipal encontró más fácil atacar el análisis de proyecto que ideó junto al intendente, que explicarlo; pero no dijo en qué se ha desinformado a la sociedad y qué cosas se instalaron sin un viso de realidad.

Por eso le vamos a ayudar a contador a refrescar los puntos más controvertidos para que si quiere, explique a fin de que la sociedad no esté desinformada y en todo caso, que diga cuál de estos puntos analizados, no son reales, aún cuando surjan de la lectura de su propio proyecto:

En el CD entregaron la nota de elevación y el dictamen jurídico, pero no elevaron los fundamentos.

El municipio no puede encarar un proyecto de este tipo cuando ni siquiera cuenta con la Carta Orgánica.

La ley 55 no les otorga esas facultades

Pretende fiscalizarse a si misma, con una Comisión Fiscalizadora unipersonal que nombra y paga el Intendente a su antojo y arbitrio.

La SE queda exenta de la Ley de Contabilidad, la Ley de Obras Públicas y la Ley de Procedimientos Administrativos. Es decir, de todo control lógico.

La nueva sociedad, pretenden que quede al margen del control del Tribunal de Cuentas.

El Directorio con dos miembros, también será pagados por el municipio.

A la SE se le otorga la facultad de constituir otra persona jurídica y otra Sociedad Anónima, asociándose con capitales privados. La sospecha de asociaciones con amigo del estado, no es una desinformación ni tampoco padece de un viso de realidad, como dijo Robles, porque con limitaciones mayores, Pablo Grasso ha incurrido en el IDUV y en el municipio, en estas mismas ilegalidades.

La intención es que esta empresa no tenga mayor actividad comercial, industrial o de servicios de obras públicas, sino ser una virtual sociedad fantasma para constituir otras sociedades anónimas y asociarse con empresas contratistas de los rubros que figuran en su extenso objeto social. Negocios para todos y todas.

La SE estaría facultado para contratar su propio personal y hacer convenios con distintos organismos en general.

Esto implica sembrar una gran incertidumbre sobre las condiciones de trabajo que van a tener los trabajadores que ingresen a esta nueva empresa, porque va a ser una persona jurídica distinta al municipio, dejando a los trabajadores municipales de planta permanente, como empleados del municipio y per se no podrían trabajar en esta empresa.

¿Qué harán con los 4.000 empleados?. ¿Se irá hacia la destrucción del empleo municipal anulando sus competencias para hacer trabajos por administración?

Lo que tal vez para Diego Robles sea desinformación e irrealidad, no ha sido explicada como corresponde. Es más, la idea de Grasso y Robles es discutir y debatir todo, menos la existencia, instalación y/o creación de esta empresa. Ellos quieren darlo por hecho y ese es su punto de partida. El cómo, cuándo, cuánto y de qué forma, vendrá después. Eso no les quita el sueño. Hoy el principal objetivo es que el burro haga mover el carro, tentado por la zanahoria que han colgado en los medios, el Intendente y su Secretario de Hacienda. Habrá que ver quiénes y cuántos la alcanzan, quiénes y cuántos se dan cuenta y cuántos se hacen los distraídos. (Agencia OPI Santa Cruz)