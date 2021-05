PASÓ ANÍBAL FERNANDEZ POR RÍO TURBIO Y ATE HIZO LAS DELICIAS DEL FUNCIONARIO “UNIANUAL” (VIENE A RÍO TURBIO UNA VEZ AL AÑO)

(Por Rubén Lasagno) – Aníbal Fernández estuvo en Río Turbio, lugar al que llega una vez al año, tal vez como forma de justificar los más de 600 mil pesos que cobra por mes en YCRT. Fuera de eso, el todoterreno K vino a traer buenas nuevas, pero no a resolver, por ejemplo, la situación de los 417 trabajadores que él mismo dejó en la calle ni bien asumió. Tampoco resolvió nada respecto de quienes esperan que cumpla la ley 70/30, pero sí se reunió con los gremios, especialmente ATE, sindicato que le hizo de soporte, de telonero al Interventor, transformando “supuestos reclamos” en una mano extendida para darle pie al gobierno nacional, a desplegar en poco tiempo, una inmensa cantidad de plata en licitaciones, contrataciones, obras, etc.

ATE publicó en su muro una extensa “Acta” la cual, cuando uno termina de leerla, entiende que se trata de un “vademécum” de obras y servicios que el gobierno quiere traer a la cuenca y entonces hace que ATE “la pida oficialmente”, como forma de darle un origen legítimo a la calidad de reclamo y en esta apuesta, todos ganan.

ATE gana porque aparece como “exigiendo”, cuestiones que ya están decididas desde la política pero pone sobre la mesa, lo visibiliza, lo hace “formal” y factura hacia sus afiliados en concepto de “conquistas” y a Aníbal le sirve, porque a partir de allí y bajo la premisa “de dar cumplimiento a las promesas” y “reconstruir aquellas cuestiones que Macri destruyó”, “darle continuidad al proyecto interrumpido en el 2015” y “respondiendo a los cuestionamientos y pedidos del gremio de ATE”, encuentra la justificación adecuada para empezar a traer fondos de manera indiscriminada a YCRT, para transformarla en lo que es y nunca dejó de ser: una caja política, un pozo oscuro de fondos nacionales y agujero negro de los dineros públicos.

Mención aparte se llevan los medios que en una rueda de prensa, se congregaron alrededor de la figura fuerte de un mediático empedernido, “desafiador” del periodismo y contestatario como Aníbal, quien lucía como pez en el agua, “sobrador y sonriente”, porque sabe que en esta lugar del mundo, nadie le preguntaría algo que realmente lo incomodara. Y así fue. No vale la pena ni siquiera replicar las preguntas que le hicieron y las forma en que las contestó, porque solo de verle las caras a los periodistas y la forma temerosa en que lo abordaban, tratando de no incomodarlo ni herir la susceptibilidad del interventor, ya de por si desacredita cualquier intento por llamarlo a eso, declaraciones valorables y esclarecedoras para la audiencia; fue, como estamos aconstumbrados en Santa Cruz: un conjunto de propuestas para darle pie al funcionario nacional a decir (solo) aquello que quiere YCRT que se sepa.

Tampoco vamos a replicar acá la nota de ATE, que el lector puede conocer en el muro del sindicato, pero vamos a analizar el hilo argumentativo de los pedidos que hacen allí y veremos que coincide con precisión cirujana, con la finalidad que el gobierno nacional le tiene reservada a YCRT, desde que Aníbal asumió la intervención.

Análisis

El documento dice en el encabezamiento “…elevarle los puntos que consideramos se deben atender con la prioridad que amerita, en pos de poder cumplir con el objetivo de generar energía a través de nuestro carbón”.

ATE y todos los demás gremios, han tenido casi dos años para generar carbón y energía, si siguen esperando, seguramente se agotarán los cuatro años de este gobierno y después volverán los paros, si es que el kirchnerismo no administra.

“En primer lugar, consideramos que para poder cumplir con las metas propuestas para el año en curso, es necesario, retomar la Licitaciones que se dejaran sin efecto, durante el Macrismo y la Intervención de Omar Zeidan”.

La omisión de ATE es fundamental para cumplir las metas, hay que trabajar, cosa que no hacen desde octubre de 2019 y si esperan “las metas del año en curso”, lamentablemente debemos informarles que miren el almanaque porque ya queda poco del 2021.

“…puesta en marcha de la Central Termoeléctrica de 240 Mw.

En segundo lugar, y acentuando que vivimos un contexto de pandemia, sufrida por la aparición del COVID-19, queremos solicitar que se arbitren todos los medios necesarios para poder gestionar ante quien corresponda, LA VACUNACION PARA EL PERSONAL DE YCRT”.

En estos dos puntos incluidos en este supuesto requerimiento sindical, se abren las puertas para que Aníbal, efectivamente reactive las licitaciones que ellos ya tienen decidido llevar adelante (sin necesidad de que se los pida ATE) y transforma en esencial la vacunación del personal, algo que si no lo pidiera el sindicato, quedaría como una decisión unilateral del gobierno, favoreciendo a un sector privilegiado, como lo fueron La Cámpora, los funcionarios K, diputados, concejales, sindicalistas y sus familias, que llevó al gobierno nacional a desbarrancarse en las encuestas. Que lo pida ATE, cambia el punto de la iniciativa (la pone en el sector gremial) y el gobierno solo pasa a tener la decisión de si lo instrumenta y cómo.

“En tercer lugar, nuestra organización gremial viene planteando hace años, la necesidad de contar con un marco jurídico que normalice la situación de nuestra empresa, finalice la etapa de intervención y de lugar a la recuperación definitiva de ser una empresa del Estado”.

Esto es una verdad de Perogrullo; no necesita ATE pedirle nada de esto a Aníbal que ya el FPV lo tiene en carpeta desde antes de perder en el 2015. Lo único que logra este pedido es “incorporar” al sindicato a esta decisión y permitirle usufructuar hacia adentro, una suerte de iniciativa en eso de crear la empresa carboeléctrica, lo cual no está en su órbita de decisión y tiene un claro posicionamiento político partidario voluntad de Alberto Fernández y su vice. Por el contrario, ATE debería preguntarle al Interventor cómo es que a casi dos años de estar este gobierno K en Nación y teniendo las manos para aprobar la norma, no se llevó a cabo hasta ahora?. Eso sí, sería materia de explicación.

Y el último punto resaltado por ATE, el cual quizás sea el único verdaderamente propio de todo el argumento del Acta es cuando manifiesta “…venimos trabajando hace años en un texto ordenado de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, por lo cual queremos instar a que se le dé comienzo a las tratativas para discutir este tema…”.

Acá hay que hacer una pausa y aclarar lo fundamental de este párrafo. Seguramente es uno de los reclamos que ATE le hiciera a Aníbal Fernández cuando llegó por primera vez a YCRT. Y de acuerdo a nuestras fuentes, fue el propio Interventor el que no dudó en generarles esperanzas al sindicato, toda vez que sin el apoyo de esta facción sindical, es muy difícil gestionar la empresa y de eso sabe bastante el ex interventor nombrado por Macri.

Pero este punto, más allá de todo lo que le pueda haber prometido Fernández, no va a ser de tratamiento inmediato y ni siquiera está en la agenda urgente de esta intervención. Aníbal sabe que a nadie se le regala pescado, es necesario enseñarle a pescar, por lo tanto antes de articular cualquier beneficio de este tipo para un sindicato que algún día puede tener enfrente y empoderado, el interventor, le permite ponerlo como asunto pendiente, pero es posible que en conversaciones extraoficiales, hayan acordado dilatar en el tiempo la resolución de estas conquistas.

Finalmente Aníbal Fernández dejó la cuenca y se vino para Río Gallegos a cenar con la gobernadora Alicia Kirchner. Su paso como “veedor” en YCRT (función objetiva que cumple en la carbonífera), ya está cumplido. Quizás en algún momento, el próximo año, vuelva para que nadie pueda decir que no está presente como administrador del yacimiento.

Sin duda que primero están los negocios, el acomodo sindical y la producción no es un tema que descolle en la agenda del hombre de Quilmes. En tanto, ATE ha hecho lo suyo y nunca más que hoy, se puede asociar al otrora sindicato combativo que conducía orgulloso el Secretario General Alejandro Garzón en Santa Cruz, con una falange más del gobierno provincial a cargo de Alicia Kirchner y del kirchnerismo nacional. Una verdadera pena. (Agencia OPI Santa Cruz)