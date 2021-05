ALEJANDRO GARZÓN, UN HOMBRE IDENTIFICADO CON LA LUCHA DEL TRABAJADOR SANTACRUCEÑO, CAPITULANDO JUNTO A ATE Y UNIDAD POPULAR

(Por: Rubén Lasagno) – Esto que voy a escribir a continuación, lo hago porque me veo obligado a expresar mi decepción a la vista de lo que ha ocurrido con ATE, uno de los gremios constructores de la lucha sindical, al menos en esta provincia, integrante de la desmantelada Mesa de Unidad Sindical y quien codo a codo con la ADOSAC, los judiciales y los municipales del SOEM, conformaron una trinchera de combate frontal al kirchnerismo a partir del 2006 y durante varios años lograron contender y detener abusos desde el poder y marcar la diferencia abisimal que tenían con otros gremios en la provincia cooptados por el gobierno, como por ejemplo UPCN y APAP.

Pero por sobre todo, lo hago porque (y él lo sabe) siempre tuve un aprecio especial por Alejandro Garzón, alguien a quien consideré como una persona que “iba a morir con sus convicciones intactas”, aunque con algunos aspectos de su pensamiento y de su concepción de la política, no coincidiera. Siempre valoré su posición contra-poder, que lo acercaba más al trabajador al cual defendía, que a la Omertá política y especialmente la que conforma el kirchnerismo, del cual siempre fue férreo opositor.

Hemos hablado mucho con Alejandro y siempre le reconocí su lucha desde aquellos años en soledad en Pico Truncado, cuando cortaba rutas y los kirchneristas lo procesaban por la defensa a los municipales. Le reconocí su trabajo sindical, alentando como un imán a empleados públicos que no se sentían representados por gremios ultra oficialistas, los cuales no luchaban por su salarios, ni sus derechos laborales. Le he manifestado mi admiración por el trabajo que hizo solo y sin respaldo de una estructura económica fuerte y poderosa (en sus inicios), para instalar a ATE en Santa Cruz. Siempre valoré que frente a 20, 80 o 1.000 personas en las calles, encabezara las movilizaciones con fuerza y decisión y con el megáfono en mano o a voz en cuello, gritara frente a Casa de Gobierno, verdades incómodas que ni Sancho, ni Peralta ni Alicia Kirchner en sus dos primeros años de gobierno, querían escuchar.

Era el que tomaba un ministerio para que le paguen a los trabajadores del Hospital o defendía a los inspectores de pesca porque no les daban la ropa. Y puedo seguir enumerando por largo rato, los motivos por los cuales Alejandro se ganó mi respeto y no es poco, habida cuenta que en el ámbito político y gremial no me caracterizo por respetar a muchos.

¿Qué te pasó Ale?

Con mi experiencia de vida y mi ojo aguzado para el análisis político, donde puedo leer con bastante anticipación las señales en los cambios posicionales de quienes militan en gremios o partidos políticos, a dos años del primer mandato de Alicia, vi en los medios locales una foto sonriente de Alejandro con la gobernadora y luego otra foto del titular de ATE con el kirchnerista Claudio Vidal. Y obviamente que no en tono de reproche, porque cada uno hace y se junta con quien se le antoja, pero sintiéndome incómodo, si no se lo preguntaba, en una de las últimas veces que nos vimos personalmente, lo abordé por mi duda; le dije a Garzón lo que me parecía y me lo negó.

Lo de la gobernadora me lo explicó como una estrategia para vincularse moderadamente con la mandataria a fin de destrabar pedidos largamente reclamado en la calle y la foto con Claudio Vidal la enmarcó en la relación sindical. Nunca le creí y se lo dije. Aún reconociendo que una de las actividades de un secretario general es política, me pareció que en pos de esa “templanza” que pretendía transmitir el hombre más importante de ATE en Santa Cruz, esa imagen configuraba un viraje posicional del sindicato ante el poder. Para mi, era lisa y llanamente la kirchnerización de ATE y su conductor provincial. Aquella actividad política, en realidad se estaba convirtiendo en partidaria.

A partir de ahí comencé a ver “otro Garzón”. Una persona que había replegado los bombos, comenzó a perder apoyo internamente en su sindicato y pasó a cederle mayor protagonismo a su esposa, Olga Reinoso, mientras en zona norte su padre y hermanos conformaban la plataforma de conducción de ATE, que anunciaba un no muy buen clima político-sindical, porque las hegemonías nunca son buenas y menos aún cuando alguien debe articular entre el derecho de los trabajadores y las relaciones carnales con el gobierno de turno.

Así como Alejandro desapareció de las calles, ATE desapareció de los reclamos. Y allí comenzó a hacerse visible el dicho popular “Si no puede con tu enemigo, alíate con él”. Y así fue. ATE comenzó a declinar sus reclamos, comenzó a conformar la mesa oficialista de las paritarias testimoniales, que hasta ese momento eran exclusivas de UPCN y APAP y el espíritu combativo y reivindicatorio del otrora gremio de los trabajadores, pasó a ser una falange más del gobierno K. Y la decepción, fue total.

Ahora ya no hay dudas. ATE es una parte del brazo sindical de Alicia Kirchner en Santa Cruz y a nivel nacional, el pie de apoyo en la pseudo-izquierda ideológica que lidera Cristina Fernández. De ambas (Alicia y CFK) Alejandro Garzón y Víctor De Genaro hablaban pestes.

No solo arriaron las banderas, ante lo peor de la política nacional y provincial que tan bien supieron combatir, sino que han pasado a conformar parte del cuerpo podrido de ese extracto más perverso y corrupto del espectro político nacional: el Frente Para la Victoria.

¿Qué te pasó Alejandro?, es la primera pregunta que se me ocurre. Todos tenemos la posibilidad y hasta la necesidad de cambiar a lo largo de la vida, pero nadie serio y que haya sido aplaudido y seguido por sus luchas populares o sindicales, por estar en contra de los perversos y corruptos, puede cambiar sus convicciones.

Comparativamente es como si OPI desde mañana se pusiera a halagar algún candidato del oficialismo o la oposición, o puntualmente nuestras notas comenzaran a reflejar lo bien que le va a Santa Cruz con Alicia y sus protegidos políticos o la necesidad de votar a Eduardo Costa para cambiar a la provincia. Sería una clara señal de que OPI Santa Cruz se ha disparado para otro lado que no es el de su pensamiento tradicional y representativo de sus convicciones y su pensamiento tan largamente expresadas en estos 16 años. Y eso cualquiera de nuestros miles de lectores lo verían, aún cuando pretendiéramos explicar lo contrario.

Quien cambia 180º en su forma de ver la construcción política de la que decide formar parte y pasa de crítico a adorador de los inmorales de turno, no ha cambiado para bien; ha cambiado por conveniencia, por plata, por puestos, por negocios y/o por alguna situación personal o partidaria que le han prometido mejorar en lo inmediato. Y eso no es una evolución del pensamiento, es la destrucción de las convicciones que alguna vez sostuvo en alto y muestra la demoledora verdad de que todo lo que hizo y dijo antes, era mentira. A lo sumo, fue una puesta en escena hasta que apareciera la billetera del “enemigo” o la propuesta política de aquellos que decía combatir.

Por eso me atrevo a escribir y personalizar mi columna, porque siempre aposté a que Alejandro Garzón era “el distinto” e inclusive alenté y estuve de acuerdo su incursión en las política, cuando arreciaba la idea de propagar Unidad Popular (UP) en 2010/2011 y coincidía con ese espíritu de proponer un nuevo espacio que estuviera desvinculado del establishment. Y no dudé en mirar con seriedad y cierta admiración cuando ese pequeño partido exógeno al sistema hegemónico de la política nacional, se cortaba solo con Víctor de Gennaro al frente, empujando fuertemente desde la CTA y electo diputado nacional en 2011 y jugando como precandidato a Presidente de la Nación en las elecciones del 2015, dentro del FAP junto a Claudio Lozano, Graciela Iturraspe, Liliana Parada y Antonio Riestra. Pero como suele suceder, el Frente Popular formado en 2014 no llegó a congregar el 1,5% de los votos, razón por lo cual no pudo participar en aquellos comicios.

Y en mayo de 2019, dando una voltereta “ideológica” sin precedente, De Gennaro y Unión Popular, decidieron apoyar políticamente a la fórmula del Frente para la Victoria, Alberto Fernández y Cristina Fernández. Y el otrora crítico mediático de CFK, el barbado Claudio Lozano, fundando sus razones en la oposición a Macri, se pasó para el otro lado, como si la gente fuera tan estúpida como para no ver esta especie de “resiliencia política” a la que acuden los panqueques de turno para sostener sus becas.

Aquí ya estaba todo dicho, todo resuelto y todo lo bueno que podrían haber construido con la naciente UP, De Gennaro y Cia, lo estrellaron contra el muro kirchnerista, que lograba, de esta manera, abducir a un enemigo más y ponerlos bajo su injerencia directa. Entre todos los que sucumbieron, estuvo Alejandro Garzón y todos quienes en Santa Cruz lo siguieron y/o siguen, aunque son cada vez menos los que les creen y muchos más los que no entienden qué le pasó.

La única explicación posible es la vergonzosa capitulación del dirigente y el gremio que llegó a representar como ninguno en Santa Cruz, a los pies del amo que tanto combatió en las calles. Ahora me quedan las dudas si aquello fue con combate frontal sincero o las súplicas de que lo llamaran a formar parte de la mesa del poder. (Agencia OPI Santa Cruz)