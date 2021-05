Covid: Carlos Zannini pidió perdón por ser soberbio pero defendió su vacunación vip

Según publica La Nación El procurador del Tesoro de la Nación dijo que cuando él se aplicó la dosis, la vacuna “era un veneno”

“Si he parecido soberbio no he sido correcto al expresarme y le pido mil disculpas a Rial y a todo el mundo”, dijo el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, tras sus controvertidas declaraciones por su vacunación irregular. Días atrás, en una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo que no se arrepentía de haber sido beneficiado con una vacunación vip contra el coronavirus. Sus dichos despertaron críticas en la oposición y en simpatizantes del propio espacio oficialista.

“Yo me he vacunado cuando la vacuna era un veneno, el 22 de diciembre, había una denuncia contra el Presidente por envenenamiento y era un acto de defensa de la política y militancia de la vacuna”, dijo en diálogo con Punto de Fuga, por FM La Patriada. “Los mismos que ayer decían que era veneno hoy dicen que es un privilegio”, agregó.

En este sentido, Zannini sostuvo: “Debe ser una discusión legal, no moral, cada uno tiene su propia valoración de los hechos, pero lo que yo digo es que estaba en condiciones legales y en eso me planto”. Y acotó: “Además lo hice por lo que decían de la vacuna en esos momentos”.

“Creo que hubo un apagón institucional que duró cuatro años y se llamó Mauricio Macri. Dictaban una norma y no cumplían los límites que se ponían. En el caso de Alberto Fernández ha sido muy prolijo. Tienen una postura que los exime de ser coherentes. Desprestigian la política, mientras hacen política”, dijo, y explicó: “No es una derecha democrática, es antidemocrática, es la misma que quería suprimir adversarios o enemigos, cumplen sólo las reglas que lo favorecen, Argentina fue un centro del lawfare, criminalizaron a la política como en Brasil y Ecuador. Llegaron a proscribir a dirigentes políticos”.

También subrayó el rol del Poder Judicial. “Dos de los miembros de la Corte ya adelantaron que por más que vayan por ley (las restricciones) no van a avalarlas, cuando el Congreso dicta una norma es tomada como partidaria y no la quieren aplicar. Acá hubo una reforma judicial y la declararon inconstitucional”, dijo.

Zannini también se refirió a la querella criminal por el endeudamiento con el FMI: “Este préstamo entró por una puerta y salió por la otra, no estamos investigando la política económica del macrismo ni poniendo en duda que hay que pagar esa plata, tampoco estamos juzgando al Fondo (porque tienen inmunidad), sino que buscamos saber si un grupo de funcionarios violó la ley”. Según el procurador, “algunos delitos ya los consideramos como probados, está probado el mal uso del dinero, hasta lo dijo el Fondo. Es temprana la etapa para ver quiénes fueron los responsables y no conviene condenar previamente como hacía el macrismo, criminalizando la política”. (La Nación)