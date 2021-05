LA BALCANIZACIÓN QUE PRODUCE LA MINERÍA EN CHUBUT

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – El avance político del gobierno provincial y nacional para forzar la megaminería en Chubut, trajo definitivamente a esta provincia, un proceso de destrucción y enfrentamiento social y/o de sectores anti y pro minero, que puede tener gran incidencia en las próximas elecciones, pero lo más grave es la posibilidad de fracturar definitivamente a sectores sociales y escindirlos de ciertos partidos y personajes de la política provincial, abocados al uso de todos los medios, legislativos, gubernamentales y judiciales, para lograr lo objetivos marcados, tanto desde el gobierno de Arcioni como de Alberto Fernández.

Este fin de semana los diputados Roddy Ingram y Gabriela De Lucía (oficialistas) sufrieron cruentos ataques, tanto en las calles, como en sus domicilios, a través de cartelería pública y ni hablar por las redes sociales. Los intensos cortes llevados a cabo en Trelew o en la ruta 40 en Esquel y las amenazas, que de persistir la consolidación del proyecto de zonificación minera, tras la no aprobación de los pedidos de licencia social al pueblo reunidos en forma autoconvocada en contra de la minería en Chubut, está consolidando de manera muy relevante y visible, en estas últimas semana, la balcanización de la provincia en materia de minería si o minería no, que roza un precipicio muy peligroso, donde ya no solo corren peligro las bancas de determinados diputados, que votando por la minería son acosados para que dejen sus lugares en la legislatura, sino que peligra la paz social en Chubut.

Esto aún parece no haber sido percibido por un grupo mayoritario de personajes dispuestos a llevar adelante todo el proceso de radicación minera, sin importarles las consecuencias. En esto la propia justicia está partida en dos. Mientras unos prohíben y otros autorizan, los tribunales de alzada confirman o no hacen lugar a medidas concretas que van hacia un lado u otro en materia de producción megaminera en Chubut.

La Coordinación Regional Sur del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) informó que la Justicia ordenó a la Legislatura provincial que se suspenda el tratamiento del Proyecto de Zonificación Minera hasta que se dicte sentencia en el juicio de amparo.

ENDEPA mediante un comunicado expresó que las Comunidades Mapuche Tehuelche “Lof Lefimi”, “Los Pino”, “Mallin de los Cual” y “Chacay Oeste y Laguna Fría”, presentaron ante la Justicia provincial una acción de amparo para que la Legislatura cumpla con el deber estatal de consultar y permitir la participación institucional de los pueblos originarios, en relación al proyecto de ley de zonificación minera en la Meseta Central. La demanda fue declarada admisible este viernes que pasó por la jueza Carolina Barreiro del Juzgado Laboral N° 1 de Puerto Madryn y junto con dicha decisión ordenó a la legislatura que se suspendiera el tratamiento de ese proyecto legislativo.

Sin duda, en esta provincia estamos caminando sobre un filo muy delgado y algunos en el gobierno creen y piensan que no deben dar tregua, no deben dejar pensar a la gente y tienen que usar todo el embate de sus fuerzas políticas, de las declaraciones de sectores mineros, comercio y ambientes, para reforzar una actividad que socialmente no está aceptada en la provincia de Chubut, ya que tienen a Santa Cruz, como ejemplo de lo que no se debe hacer en la materia. Y aún así, los sectores políticos provinciales siguen empujando a la sociedad, a aceptar los inaceptables y lo tantas veces cuestionado en Chubut, que jamás ha recibido una respuesta clara de parte de los interesados en voltear las vallas que restringen la actividad en nuestro territorio para hacer caer las últimas barreras de la prohibición, logrando por la fuerza, la licencia social que hasta ahora les es esquiva. (Agencia OPI Chubut)