Alberto Fernández defendió la avanzada K para echar al jefe de Fiscales y le pidió a Daniel Rafecas que recapacite

Según publica Clarín El Presidente apoyó la reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el cristinismo en el Congreso para sacar a Eduardo Casal. Qué dijo sobre su candidato.

El presidente Alberto Fernández defendió la reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el kirchnerismo para remover al actual Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, y aseguró que llamar a Daniel Rafecas, su candidato para ocupar el cargo, para que “recapacite” y no renuncie a su postulación en caso de que el Congreso apruebe el proyecto de ley para que el cargo sea elegido por mayoría absoluta y no por los dos tercios del Senado.

El jefe de Estado responsabilizó a Juntos por el Cambio de la situación de que Argentina no tenga un jefe de fiscales designado. “Nosotros no tenemos Procurador porque le inventaron una causa a la Procuradora Alejandra Gils Carbó, la amenazaron, un periodista publicó su teléfono, por eso no tenemos Procurador, porque se persiguió a la legítima Procuradora que existía”, dijo.

“Ahora que queremos nombrarlo hace falta dos tercios del Senado, pero ellos no dan los votos para que votemos al candidato nuestro. Vamos a nombrarlo con la mitad más uno del Senado”, expresó Fernández, obviando mencionar que desde el Frente de Todos cajonearon el pliego de Rafecas, que podría haberse tratado luego de que Elisa Carrió y otros referentes opositores expresaran su apoyo público a la nominación del juez federal.

“A Rafecas lo paró Cristina Fernández de Kirchner, no Juntos por el Cambio. La que le paró Rafecas al Presidente es Cristina”, sentenció el lunes Patricia Bullrich. “Ni siquiera tiene la fuerza para defender a la persona que él propuso” y aseguró que el Presidente “debería dar la orden de no votar esta ley porque sino estaría hundiendo a su propio candidato”, lo cruzó.

Al ser consultado sobre la renuncia de su candidato a la Procuración, Daniel Rafecas, a aceptar el cargo en caso de que se apruebe la reforma K del Ministerio Público Fiscal, que comunicó ayer a través de redes sociales, el jefe de Estado se mostró optimista en hacerlo cambiar de opinión.

“Daniel es un hombre de bien y da explicaciones. Lo voy a llamar, creo que Daniel se precipita, Daniel que es un hombre del derecho también y no debiera prestarse a este manoseo político, espero que reflexione”, marcó.

Rafecas fue categórico: “Reafirmo lo que ya sostuve públicamente: si a mitad del proceso para mi designación se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”.

Para el Presidente, la oposición a la reforma del Ministerio Público responde a la “desesperación de sacar causa del Correo de la justicia comercial para llevarla a la ciudad” y vinculó el episodio con el pedido de asilo político de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en Uruguay. “Pide asilo en Uruguay cuando no ha sido llamado a prestar indagatoria, él dice pedir asilo porque no tiene posibilidad de defenderse en Argentina”, criticó.

En rigor, Rodríguez Simón fue citado a indagatoria por jueza federal María Servini en la causa que investiga supuestas presiones del gobierno de Cambiemos sobre los accionistas del Grupo Indalo. Al ex asesor de Mauricio Macri se lo imputa por integrar una supuesta asociación ilícita y se esperaba su declaración, vía Zoom, para el 26 de mayo a las 15.30. Tras esa notificación, Simón comunicó el lunes su pedido de asilo en Montevideo.

“Estoy acá condenado por las irregularidades y el temor a perder la libertad si vuelvo a Argentina, pero no sé por qué. Tengo temor de ser privado de forma indebida de mi libertad”, manifestó “Pepín”.

El ex funcionario está imputado en una causa que se inició en 2019 con una denuncia de Fabián De Sousa, el socio de Cristóbal López en Indalo, quien acusó a la llamada “mesa judicial” del macrismo de haberlos presionado para que modificaran la línea editorial de sus medios periodísticos y luego para que vendieran sus empresas.

Desde Uruguay, Simón se defendió. “La campaña de odio que generó C5N contra mí provocó que me llegaran un montón de amenazas que antes me parecían un tema menor y ahora las miro distinto”, apuntó.

Ahora, Alberto Fernández lo criticó. “Pongo el ejemplo de Cristina (Kirchner), le inventaron 20 causas, 8 indagatorias en un día y nunca se fue de su casa y siempre concurrió cada vez que la citaron”, manifestó Fernández. “Frente a eso, estos personajes dicen ‘me voy porque estoy siendo perseguido político’. Rodríguez Simón, hablemos en serio, usted era el enviado del Gobierno Nacional en la Justicia, usted operaba mañana, tarde y noche las causas, y apretaba empresarios”, lo acusó.

El Presidente puso el caso de los empresarios Cristobal López y Fabián De Souza, a los que Rodríguez Simón apunta por estar detrás de la ofensiva en su contra. Simón asegura que eso es una respuesta al rol que tuvo en el gobierno porteño impulsando que los casinos pagaran ingresos brutos, algo que afectó una de los principales negocios del Grupo Indalo, el juego.

“Lo único que hace (con este pedido de asilo) es dejarlo al descubierto”, sostuvo Fernández y señaló que es el fiscal Guillermo Marijuan quien impulsa la investigación judicial. “Marijuan es el que hizo queso gruyer la Patagonia buscando tesoros. Es el mismo Marijuan. Siento que hay un momento en que toman a la gente de idiota”.

“No voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”, comunicó Simón, en la carta en la que dio a conocer su pedido de asilo.

De Souza, socio de Cristóbal López, usó Radio10, uno de sus medios, para responderle al ex funcionario del PRO. “Pepín Rodríguez Simón nos comunicó a través de un abogado que ‘comenzaba una Guerra Nuclear’ hacia nosotros” dijo. (Clarín)