Alberto Fernández sobre la discusión de las clases presenciales con la Ciudad: “Me llevaron a la Corte y quién tenía razón”

Según publica La Nación El Presidente también afirmó que “en estos términos, debemos seguir” con las restricciones para bajar los contagios de Covid-19.

Alberto Fernández se refirió esta mañana a la discusión con la Ciudad sobre la presencialidad de las clases en medio de la pandemia de coronavirus y dijo: “Me llevaron a la Corte y quién tenía razón”. Durante una entrevista radial, el Presidente sostuvo que “nos tiene que doler el número de 500 muertos diarios” por Covid-19, destacó que “no hubiese querido restringir la circulación, pero no hay otro modo que no sea ese” para reducir los contagios, pero que “en estos términos, debemos seguir” con las restricciones.

Con la sociedad en vilo frente a la continuidad de las medidas para intentar contener la segunda ola de coronavirus, que vencen el viernes 21 de mayo, Fernández descartó de plano una vuelta a fase 1, incluso por un “tema sociológico”. En declaraciones a Mañana Sylvestre (Radio 10) y ante la consulta sobre cómo tomó que algunas jurisdicciones que, en su momento rechazaron algunas medidas del último DNU presidencial, analizan cerrar algunas actividades, el mandatario sostuvo que lamenta “el tiempo que han perdido porque definitivamente soy muy respestuoso de las libertades individuales”.

Sobre las restricciones vigentes en las zonas donde hay alto riesgo epidemiológico, el Presidente aseguró: “Lo último que hubiese querido es, de algún modo, restringir la circulación y el relacionamiento entre la gente, pero no hay otro modo que no sea ese”.

Para afirmar su postura, Fernández habló de su gira europea para buscar apoyo en las negociaciones con los organismos de crédito (FMI y el Club de Paris) y describió cómo se vive la cuarentena en Paris, Francia. “Yo vengo de Europa, no me lo contó nadie. Yo me fui caminando del hotel a las 11 hasta la Torre Eiffel para verla y distraerme un rato. Habremos caminado 25 cuadras y no encontré un bar donde comprar un café”, aseguró.

El mandatario aprovechó esa experiencia para enviar un mensaje a los referentes de la oposición que rechazan algunas de las restricciones que el Gobierno intenta mantener: “Yo lo que pido es que se entienda lo que está pasando y que, además, se hagan cargo”. Y agregó: “Esta mayor cantidad de casos es el resultado de decir que la vida siga como si no ha pasado nada. Está pasando en la Argentina un problema muy serio que es pandemia, que es un virus que circula entre nosotros, nos contagia y nos mata. Por lo tanto, nos tiene que doler cada vez que vemos el número de 500 personas muertas en un día. Nos tiene que doler, nos tiene que llamar a la reflexión”.

Alberto Fernández sobre la discusión con la Ciudad: “Me llevaron a la Corte y quién tenía razón”

En otro fragmento de la entrevista, Alberto Fernández se refirió a una de las discusiones más fuertes que mantiene con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la presencialidad de las clases en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. “Yo no necesito más a una señora que me tiene loco acá que ha puesto en la puerta de Olivos ahí en Maipu un cartel que dice ‘Axel y Alberto, liberen a nuestros hijos’ y un monton de bebitos haciendo una vigilia, pero por favor. ¡Te estoy cuidando a tus hijos, no te das cuenta que te los estoy cuidando!”, sostuvo.

Al respecto, comentó una charla con el referente de Juntos por el Cambio (JxC). “Una vez le dije a Horacio: ‘Si en el colegio no se contagian, si en elos bares no se contagian, si en los restaurantes no se contagian, si en los teatros y en los cines no se contagian, ¿dónde se contagian las 3000 personas por días que vos detectás contagiadas?’”, afirmó.

Ante la consulta sobre la prórroga de las restricciones, el Presidente sostuvo que “me parece que en estos términos van a seguir” y recordó el momento previo a decidir las últimas medidas para reducir la circulación viral: “Cuando yo tomé esta decisión, yo acababa de salir del covid. Mientras estaba encerrrado miraba la televisión, escuchaba comentarios y me dediqué a hablar con muchos de los infectólogos que me asesoran. Todos me decían que habíamos adquirido un ritmo de acelaración de contagios que en dos semanas ibamos a llegar a 40.000 contagios diarios. Estaba desesperado con esa cifra. Me quedó grabada en la memoria y durante días no dormí pensando en eso”.

Sobre el tironeo judicial por la independencia de la Ciudad en cuanto a la presencialidad de la clases en los colegios, el mandatatio comentó: “Yo sali decididio a decir: ‘No sé qué arreglaron, no sé qué dispusieron, se cortan las clases, se cierra la circulación a las 8 de la noche, no hay bares y restaurantes abiertos después de las 8 de la noche, vengan por delivery, es una decisión tomada’. Me llevaron a la Corte, le hicieron decir a la Corte lo que quisieron decir y, ¿quién tenía razón?”.

Si bien Fernández afirmó que no se vuelve a fase 1 porque “ahí tengo un problema sociológico, la gente no lo resiste”, sostuvo que “tenemos que pedirle a todas las jurisdicciones que vuelvan a poner los controles”. (La Nación)