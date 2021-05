LAS ÚLTIMAS HORAS DE LA VÍCTIMA. CÓMO EL DR GUSTAVO BURSZTYN RELATABA MINUTO A MINUTO EL ABANDONO DE PERSONA, LA MEDICACIÓN EQUIVOCADA Y A LOS RESPONSABLES DE SU MUERTE

(Por: Rubén Lasagno) – Como dije en la nota anterior, donde diéramos cuenta de la muerte del Médico legista de Gendarmería Nacional, Gustavo Ariel Bursztyn Milberg, quien falleciera hace dos semanas atrás de Covid, internado en el Hospital Militar Central en Buenos Aires, hasta 20 días antes de su internación estuve en permanente contacto con él, trabajando sobre un par de notas de investigación, con el aporte de documentos, denuncias y solicitudes, más fotos de los seguimientos y las amenazas de las cuales era objeto, incluyendo balas que les enviaban amenazando a su familia, atentados sufridos inclusive tras un empujón en las escaleras del edificio de GN, el fallecimiento de su jefe directo y el atentado contra sus abogados.

El trabajo que habíamos encarado con el médico, lo estábamos haciendo para realizar una serie de publicaciones, las cuales por el nivel acusatorio que tiene el material y las evaluaciones que veníamos haciendo, demoraba los al menos dos informes con los cuales íbamos a salir en estos días.

En el medio, Gustavo Bursztyn el 14/15 de abril enfermó de Covid, lo internaron en el Hospital Militar Central Cosme Argerich y en muy pocos días después, luego de enviar mensajes de lo mal que lo atendían en el hospital, la medicación equivocada que le pasaban (era médico y conocía del tema), falleció dejando en el aire la gran sospecha: ¿Lo mató el Covid o lo mandaron a matar?.

Como si todo esto fuera poco grave y sospechoso, Bursztyn era Testigo Protegido en una causa abierta en el fuero federal, por cuanto el perito había denunciado a sus superiores en Gendarmería Nacional de tormentos físicos en detenidos, coacción agravada, encubrimiento agravado y narcotráfico y ello involucraba a toda la cúpula de la Fuerza de la cual era Comandante Principal, a pocos años de retirarse. Y si eso parece poco, éste prestigioso perito había sido parte de la causa Nisman y participó de la autopsia pericial de Santiago Maldonado.

Cronología de una muerte anunciada

Lo que ponemos como intertítulo es literal. Como veremos más adelante, Gustavo Ariel Bursztyn, no solo vino adelantando que podrían matarlo, debido a los atentados recibidos, las amenazas tanto hacia él como a su familia, sino que es escalofriante seguir el derrotero premonitorio de este médico de Gendarmería Nacional, desde que entró en internación en el Hospital Militar por Covid-19, hasta el horario de su muerte. Y el minuto a minuto lo escribió el propio médico en su muro de Facebook.

Las última horas

Nosotros nos vamos a encargar de reconstruir en este informe los últimos días/horas del Dr Mildberg y seguramente, como nos pasó a todos en OPI, el lector quedará impactado con la progresión de los hechos, cómo son contados en primera persona por el propio paciente desde su internación, de la manera en que se sucedieron, la falta de atención que sufrió, el abandono de persona en que incurrieron en el hospital y la sospechosa descripción que hace el médico, a partir de su conocimiento, de la forma en que le suministran medicación inadecuada.

16 de abril 2021 – 23:57

“Dieciséis horas sentado en un consultorio de guardia médica esperando con una neumonía bilateral severa por Covid, en ayunas y sin oxigeno ni medicación que alguien se digne a permitir que transite hacia mi habitación. Desafío “Supervivencia del más Apto”. Vamos todavía!!! 100 tificos”.

Así escribía el Dr Bursztyn el primer mensaje en su muro, aludiendo a la desatención de la que estaba siendo víctima.

17 de abril 2021 – 08:33 hs

Gustavo Ariel Bursztyn Milberg, se saca una selfie desde la cama en su internación sin hacer ningún comentario.

Selfie que se tomó el Dr Bursztyn desde su lugar de internación, antes que lo ingresaran a la UTI

17 de abril 2021 – 12:16

“Extrañando a su papá humano”

Escribió escuetamente Bursztyn en su muro y colocó la foto de su perro sobre la cama, con cara melancólica ante la ausencia de su dueño.

17 de abril 2021 – 12:57

“Ni uno menos”

Busrsztyn postea en el muro una imagen con la campaña sobre violencia de género

17 de abril 2021 – 18:22

Busrztyn postea un video de la Real escuela Andaluza de Arte Ecuestre, sin texto propio. El médico practicaba el deporte hípico y era uno de sus pasatiempos.

18 de abril 2021 – 22.18 hs

Gustavo Bursztyn replica un pequeño resumen de contagios covid originado por Alejandro Cañadas, sin agregar texto.

19 e abril 2021 – 05:11 hs

“Me estuvieron dando por error en el Servicio de Aislamiento Covid piso 7 habitación 717 Levotiroxina 200 microgramos. Acabo de darme cuenta. No sé si por error o intencionalmente. No soy y nunca fui hipotiroide, y la medicación referida puede explicar algunos de los síntomas de ansiedad y taquicardia que siento desde ayer. Hago responsables penalmente a quienes resulten responsables”.

Este fue el primer aviso desesperado del médico internado, donde denunciaba haberse dado cuenta que le estaban pasando una medicación equivocada y donde pedía que se hicieran responsables, quienes deberían controlar el cuidado de él como paciente.

Escrito en el muro de face por el propio Dr Brusztyn, donde advertía el error médico

Debajo de ese mensaje, se juntaron 23 comentarios haciendo todo tipo de críticas y aconsejando la llegada de un médico del exterior para que lo controle. En ese momento Bursztyn contestó algunos de ellos y dijo:

“También estoy deshidratado y no me dan un plan de hidratación suficiente, no puedo beber líquido solo porque me ahogo, nadie me ayuda, no hay timbre para llamar al enfermero, solo a los gritos, y encima me quisieron encerrar”.

Un poco más abajo el paciente escribió:

“Por favor necesito que intervenga alguna autoridad del hospital, ya estoy venocolapsado, hace 1 día que no puedo comer sólidos ni beber líquido porque me ahogo, y no me encuentran vena porque están colapsadas, tampoco me dieron un PHP suficiente ni adecuado”.

19 de abril 2021 – 06:55

A la Dra Soraya García Coni, Tcnl Médico, Hospital Militar Central:

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: Buen día soy el Cte Pr Médico Gustavo Ariel Bursztyn, de GNA

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: Estoy internado en el servicio de Aislamiento Covid piso 7 Sector restringido Covid habitación 717 por neumonía bilateral por COVID-19

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: DNI 16.288.561

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: Por favor, necesito que intervenga alguna autoridad del hospital, ya estoy venocolapsado, hace 1 día que no puedo comer sólidos ni beber líquido porque me ahogo, y no me encuentran vena porque están colapsadas, tampoco me dieron un PHP suficiente ni adecuado

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: Además me dieron una vez y quisieron volver a darme un medicamento que no tengo indicado, aparentemente por error de enfermería, L Tiroxina 200 microgramos, que no estaban indicados y me empeoraron, soy eutiroideo

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: Actualmente estoy deshidratado, no puedo comer sólidos ni beber líquido desde ayer porque me ahogo, no me pueden encontrar vena, y estoy con episodios de disnea, taquipnea y sensación de ahogo.

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: Solicito su intervención en razón de su Cargo y responsabilidad. Desde ya muchísimas gracias. No quiero morir aquí y “que parezca un accidente, o una malpraxis”. Gustavo Ariel Bursztyn, Cte Pr Médico, DNI 16.288.561

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: Mi habitación no tiene timbre para llamar a enfermería, y cuando me dieron suero equino hiperinmune intravenoso, pese a que le pedí a la enfermera del turno noche que dejara la puerta abierta porque tengo antecedentes de anafilaxia, me encerró diciendo que cumple protocolo.

[19/4 6:48 a. m.] Gustavo Ariel Bursztyn: Hago saber a Usted mi condición de Testigo Protegido en una causa penal federal por tormentos físicos, coacción agravada, encubrimiento agravado y narcotráfico que tiene por objeto a altas autoridades de Gendarmería Nacional Argentina, y mi preocupación de que esta sucesión de situaciones incomprensibles (a mi ingreso debí permanecer solo en un consultorio de guardia médica del HMC, sin Oxígeno, sin hidratación y en ayunas de 24 hs, sin recibir ningún auxilio), se encuentre relacionado de alguna manera con la situación Judicial que expongo, lo cual haré saber dónde corresponda.

Debajo de este desesperado pedido del Dr Bursztyn se generaron 51 comentarios y fue compartido 482 veces. La mayoría de los que comentaban exigían atención y que sacaran de allí al paciente. Gustavo Bursztyn ya no contestó; no podía. Estaba transitando sus últimos minutos de vida.

19 abril 2021 – 21:59 hs

“Buenas noches mi nombre es Tomás y soy el hijo de Gustavo Bursztyn. Mi papá en este momento se encuentra en Terapia Intensiva del Hospital Militar Central, está compensado hasta el momento pero no puede tener su celular con él. Tiene que continuar el tratamiento estando allí. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes el apoyo incondicional que tuvieron con él”.

Escribió Tomás el hijo del médico, a través del celular de su padre.

Pocas horas después el Dr Gustavo Bruszryn Milberg, moría.

El próximo informe de OPI sobre este tema, está titulado La sospechosa muerte del Dr Bursztyn. El covid, un periodista de la revista Aurora de intermediario y las denuncias de corrupción a la cúpula de Gendarmería Nacional.

Casi a modo de precuela, vamos a consignar en ese informe, las comunicaciones detalladas que mantuvo Gustavo con un periodista, los mensajes de WP cursados, las denuncias presentadas, los motivos detallados de cómo lo perseguían y atentaban contra su vida, las fotos de una bala con un mensaje enviado a su familia y cómo y de qué modo, llegó a la conclusión de que con su accionar, estaba molestando a la cúpula de Gendarmería Nacional y cómo pensaba que querían sacarlo del juego y hasta matarlo. (Agencia OPI Santa Cruz)