LEVANTARON EL QUITE DE COLABORACIÓN EN REPRESAS PERO TRABAJADORES CRITICAN EL PROTOCOLO COVID QUE IMPLEMENTARON

Ayer informamos que debido a problemas con la comida, los trabajadores de represas habían aplicado un quite de colaboración, el cual se normalizó hoy, aunque como consecuencia del mal estado de la comida ingresada a través del cátering de Punta Norte, dos personas resultaron intoxicadas.

Recordemos que los trabajadores venían de un paro la semana pasada, por la falta de pago del 50% a los quincenales de la UOCRA y la falta de pago de los mensuales de UECARA. Eso fue resuelto en partes y tanto Barrancosa como Cóndor Cliff volvieron a la tareas habituales, pero con ciertas limitaciones como por ejemplo, la duda si se va o no a realizar la veda y los alcances de la misma.

Lo que no se ha resuelto, es el pago a las empresas contratadas por la UTE, con las cuales arrastran deudas de hasta 6 meses o más, y la gente tercerizada no cobra sus salarios. Las fuentes le aseguraron a OPI y News que los chinos no han bajado aún los fondos para que se hagan los pagos, debido a las irregularidades que tienen bajo estudio, debido a que, como dijimos en informes anteriores, la parte china de la UTE cuestiona fuertemente la forma en que Electroingeniería maneja la plata y oficialmente a nivel nacional, estaría pidieron la limitación de la empresa de Gerardo Ferreyra o su salida de la UTE.

Poco trabajo y mucha gente

Las fuentes en Cóndor Cliff aseguran que están “subiendo” al margen izquierdo unas 110 personas (en el día de hoy) de las cuales trabajan unas 20 o 25. Solo entran en labores los camiones chicos, los fuera de ruta no trabajan porque no hay movimiento de suelos, actualmente la única actividad que se certifica y no se habilitó ninguna tarea al respecto, por cuanto esperan noticias de Buenos Aires sobre el tema de la falla geológica y la veda. Y si en los próximos días también el movimiento de suelos es desafectado, solo van a quedar en Cóndor Cliff los trabajadores correspondiente a la obra civil, exclusivamente.

El Alto Calafate no se baja

La UTE Represas Patagonia a través de su departamento de Salud, ha modificado aspectos fundamentales del protocolo Covid, luego de que se registraran contagios provenientes del exterior, a pesar de pagar millones de pesos en aislamientos en hoteles de El Calafate, Río Gallegos y otras localidades cercanas donde se contratan hoteles de 3, 4 y 5 estrellas para alojar al personal que debe bajar a los lugares de trabajo.

Uno de ellos, que sigue alojando personal a precios VIP pero con servicios restringidos, es el Alto Calafate, el hotel de la familia Kirchner, el cual hasta el momento no ha sido desafectado del servicio, como si lo fueron otros hoteles esa localidad nos envió fotos actualizadas de las habitaciones sanitizadas del Alto Calafate y le confió a OPI que a partir de la información distribuida en nuestro diario, la UTE ha tomado medidas más restrictivas, sin embargo, hizo hincapié en que hoteles como éste de los Kirchner, factura diariamente un servicio VIP que puede rondar los 15 o 18 mil pesos, aunque el servicio que prestan es absolutamente básico, pues el aislado está impedido de hacer uso de esos servicios (spa, piscina, gimnasio, etc), ni deambular por el edificio, salir o pedir atención especial y solo la empresa lo debe mantener a una habitación dedicada, solo y con las cuatro comidas servidas afuera de cada habitación y con un menú común, sin alcohol ni menúes exclusivos autorizados.

Mucho menos, aún, después que OPI hiciera público que muchos de los alojados en los hoteles, reciben “delibery” de cigarrillos y bebidas alcohólicas, entre lo más destacado, como también se han detectado a muchos aislados caminando por los hoteles o con salidas encubiertas por el propio personal de algunos de esos comercios.

Esto derivó en una medida drástica de la UTE, bajando algunos de los hoteles cuestionados y achicando presupuesto para estos movimientos de personal, a la vez que ha decidido que el aislamiento de gran parte de la gente se haga dentro de Represas donde fueron acondicionados los medios y los pabellones existentes.

Protocolo deficiente

En este momento en Represas hay 4 casos positivos de Covid y del hisopado al azar que se venía haciendo, el departamento de Salud decidió y ordenó el hisopado a todo el personal sin excepción y así se está llevando a cabo hoy, tanto en Cóndor Cliff como en La Barrancosa.

En base a los nuevos lineamientos y la declaración de un “cordón sanitario” hoy y por cuatro días, nadie puede ingresar a las Represas.

Con esta nueva medida, el personal que está cumpliendo aislamiento en hoteles y ya estaba en el día 13 o 14 de su encierro, próximo a abandonar el lugar para ingresar al trabajo, no lo puede hacer y deberá seguir allí cuatro días más.

Pero lo que más críticas ha levantado dentro del personal de represas, es la forma en que se ha instrumentado el protocolo covid en relación con los hisopados. Actualmente hisopan a todo el personal, pero el mecanismo preventivo no existe, tal como relatan las fuentes desde adentro de los obradores.

El punto es que a los que son hisopados se los manda a trabajar y las 48 horas que tardan los resultados del test, transcurren con la gente en sus lugares de trabajo, compartiendo espacios con otros trabajadores, con lo cual, si al término de ese tiempo alguno resulta positivo, en esas 48 horas previas, el trabajador puede haber contagiado a mucha gente, sin saber que era portador.

Describen, por ejemplo que en los contenedores de obra, donde se juntan alrededor de 25 o 30 personas, rememorando las viejas “materas” de los antiguos obradores donde los obreros en descanso comparten charlas y mate, se transforman en puntos de encuentro y contagios directos.

También relatan las fuentes que si bien los comedores están habilitados de a dos personas, no guardan entre si las distancias y mucho menos se respetan en las colas que se hacen para retirar la comida, donde el personal en gran cantidad, ya que se juntan jornaleros como mensuales y están allí compartiendo un espacio físico sin las distancias adecuadas.

También refiere que en los colectivos, el personal es trasladado sin las distancias correspondientes, puesto que en un micro de 45 asientos, se transportan no menos de 30 o 35 trabajadores. (Agencia OPI Santa Cruz)