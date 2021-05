Miguel Pichetto: “Avalar lo de ‘Pepín’ Rodríguez Simón es un desatino”

Según publica Clarín Disparó contra un sector de Juntos por el Cambio, pero consideró que Mauricio Macri habría manejado mejor la pandemia que Alberto Fernández.

El Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, se manifestó en contra del pedido de asilo político de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ex asesor de Mauricio Macri, quien está instalado en un apart hotel en Montevideo, Uruguay, en medio de la causa judicial en la que es investigado por integrar una asociación ilícita que perseguía empresarios de los medios de comunicación.

“No comparto lo de ‘Pepín’. Si considerás que sos inocente, tenés que presentarte ante la Justicia. Si la causa es infundada, se va a caer”, señaló el ex candidato a vicepresidente en A24.

Y agregó: “No podés convertirte en un preso político cuando no lo sos. Avalar lo de ‘Pepín’ me parece un desatino. Porque además no es un guerrillero en un movimiento de liberación. Si hay una causa, tenés que venir y presentarte”.

También apuntó contra otro referente de Juntos por el Cambio: Guillermo Dietrich, el ex ministro de Transporte del gobierno de Macri, a quien criticó por “salir en Zoom desde Punta del Este, alentando a los muchachos del conurbano a salir a trabajar”.

“Eso es inconsistente. La política tiene que ir medianamente con el ejemplo”, arremetió.

El manejo de la pandemia

Por otro lado, le salió al cruce a Alberto Fernández por el manejo de la pandemia: “Tuvimos casi siete meses de restricciones, la Argentina perdió empleo, está más pobre y su recuperación va a ser mucho más compleja que la de cualquier país del mundo”.

“¿Cuánto tiempo más aguanta la Argentina? Los equipos de salud soportaron la presión de un escenario sin vacunas durante 2020. Este año podés hacer un esquema de cierre limitado, por 15 o 20 días. Pero si querés tener encerrada a la gente todo el año, la Argentina está perdida”, añadió.

Asimismo, reprobó la campaña de vacunación, dado que “había que comenzar a vacunar en diciembre y eso es pura y exclusivamente responsabilidad del Gobierno”.

Y cruzó al ex ministro de Salud Ginés González García: “Habría que preguntarle qué pasó con las vacunas de Pfizer, porque nadie dio una explicación”.

En tanto, sostuvo que Macri habría manejado mejor la pandemia: “Habría tenido una postura más flexible en términos de equilibrio con la economía. Además, no habría desaprovechado como lo hizo Fernández la instancia de ser país de prueba, que no daba un derecho preferencial, pero sí abría un camino para recibir vacunas”.

En cuanto a la relación entre oficialismo y oposición, aseguró que “hay que encontrar caminos de unidad”, al tiempo que destacó que “el Gobierno tenía un diálogo responsable y serio con Horacio Rodríguez Larreta hasta que le sacó una parte de la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires sin explicación”.

Por último, se refirió a las críticas a la Tarjeta Alimentar por parte de Juan Grabois, Luis D’Elía y Emilio Pérsico: “Hay que salir de la lógica de los planes y generar empleo, bajar la carga impositiva y mirar el futuro”.

“El que recibe un plan, dice que no le alcanza, que necesita un trabajo. Por eso, por más que pongan Fase 1, te vas a encontrar con que, principalmente en el conurbano bonaerense, la gente sale para buscar trabajo, porque tiene que vivir”, finalizó. (Clarín)