Mauricio Macri advierte que si el Gobierno impone un procurador, “se acaba la democracia” en el país

Según publica Clarín El ex presidente lo dijo durante una entrevista en Córdoba. Afirmó que en ese caso “nadie va a poder pensar distinto”.

En medio de la escalada de tensión mientras el Gobierno intenta apurar el tratamiento en Diputados del proyecto para reformar el Ministerio Público Fiscal, el ex presidente Mauricio Macri advirtió que si el kirchnerismo consigue los votos para imponer al Procurador, “se acaba la democracia” en el país.

“Vivimos horas de angustia permanente. Si ellos llegasen (yo creo que no van a llegar) a conseguir los votos necesarios para poner a un procurador, se acaba la democracia en nuestro país”, dijo Macri en una extensa entrevista con La Voz.

Para el ex mandatario, si el proyecto impulsado por el oficialismo, que ya cuenta con media sanción en el Senado, prospera en Diputados, “nadie va a poder pensar distinto porque va a estar bajo amenaza su libertad”.

“Con un procurador, que va a ser un militante político, van a generar lo que ellos cínicamente dicen que han sufrido, que es el famoso lawfare. Nuestro gobierno no lo practicó. La mayoría de las causas que tienen en su contra venían de cuando ella (Cristina Kirchner) era gobierno. Ellos están practicando una persecución en varios campos. El objetivo de esa persecución soy yo”, sentenció Macri.

El líder de Juntos por el Cambio viajó a Córdoba para presentar su libro Primer Tiempo y allí dio una serie de entrevistas.

También se refirió Macri al reclamo que en las últimas horas hicieron los líderes de las bancadas de Juntos por el Cambio en el Senado y Diputados para que se trate en el Congreso el pliego de Daniel Rafecas, el procurador que propuso Alberto Fernández y que ahora advirtió que desistiría de aceptar el cargo si el oficialismo cambia el modo de designación a través de la modificación el Ministerio Público Fiscal.

“Hay un ruido en este tema: el Presidente propuso un procurador, pero la vicepresidenta ni siquiera lo llamó por teléfono. Nunca comenzó el proceso. Son bastante sorprendentes las cosas que pasan en la coalición de gobierno. Eso se refleja en la falta de plan, en la falta de rumbo”, precisó el ex presidente.

Insistió que “Juntos por el Cambio lo que dice, con sensatez, es que empiecen las audiencias” porque “el proceso nunca comenzó”.

Después de insistir que lo sorprendió la decisión del abogado y operador judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón de pedir refugio en Uruguay por temor a ir preso, Macri reconoció que está “preocupado” por su suerte pero se está “ocupando”.

“Estoy preocupado, no tengo miedo y me estoy ocupando. Hay un nivel de atropello, por ejemplo con el tema Correo Argentino. Esto empezó en el 2003 cuando mi padre no logró convencerme de que no sea opositor. El planteo de Kirchner fue el siguiente: o su hijo adhiere a lo que hago o se retira, o lo paso por encima con una topadora”, señaló Macri.

También contó que le dijo a su padre que “no iba a aceptar ese tipo de planteo” y que por eso “lo pasaron por arriba y le sacaron el Correo y después le robaron los activos y les dejaron los pasivos”.

“Desde ahí comenzó esta pesadilla de persecución liderada por el kirchnerismo. Hasta me sacaron parte de la custodia a los poco meses de dejar las funciones. Es muy cínico que ellos hablen de lawfare, porque eso es lo que hacen ellos, con causas que inventan”, cerró sobre el tema. (Clarín)