German Garavano cruzó duro a Martín Soria por la ley de reforma del ministerio fiscal

Según publica Clarín El ex ministro de Justicia enfatizó que ese proyecto de ley que impulsa el kirchnerismo “no es igual” al que él presentó en 2016. El gobierno de Macri “no propuso” eliminar los dos tercios de votos del Senado para elegir un nuevo procurador, destacó.

Por: Daniel Santoro

El ex ministro de Justicia German Garavano desmintió este jueves a su sucesor Martín Soria quien afirmó que el proyecto de ley de reforma del ministerio público fiscal que quiere aprobar el kirchnerismo “es el mismo” que propuso el gobierno del ex presidente Mauricio Macri en el 2016.

“Con toda intención Soria una vez más trata de confundir y atacar a la oposición con su relato del lawfare”, dijo a Clarín.

Así Garavano salió al cruce de Soria quien dijo ayer que el polémico proyecto votado el martes en las comisiones de Justicia y Legislación Penal por el kirchnerismo “es la misma ley” que propuso el entonces ministro de Cambiemos en 2016.

Ahora el kirchnerismo hace esfuerzos para conseguir el quórum de 128 diputados para poder tratar el proyecto en el recinto.

El proyecto aprobado en comisión con cambios fue ampliamente criticado por las asociaciones de fiscales, jueces, empresarios y entidades de la sociedad civil como REJIA (Red de Entidades por la Justicia Independiente en la Argentina).

Soria insistió en que “esta ley que estamos tratando es la misma ley que quiso sancionar el macrismo con Garavano en 2016. Es la misma ley que presentaron en 2017 Federico Pinedo, Miguel Angel Pichetto, Rodolfo Urtubey…”

Luego el ministro de Justicia K dijo que en el 2016 “tomaron el camino más corto, el de la mafia. Optaron por suprimir el debate legislativo y echaron mano a su nefasta mesa judicial que integraba Garavano” para supuestamente “perseguir” a opositores.

Garavano dijo a Clarín que “Soria confunde deliberadamente las cosas. Nuestro proyecto de 2016 mantenía los dos tercios para elegir al nuevo procurador y no tocaba la composición del jury de enjuiciamiento a fiscales”.

En 2017 hubo un proyecto del peronismo no kirchnerista presentado por los senadores “Urtubey, Pedro Guastavino y que firmaron Federico Pinedo y Angel Rozas que sí modificaba los 2/3. Fue criticado por los fiscales, Cels, y no avanzó”, recordó el ex ministro de Macri.

Garavano recordó que su proyecto firmado por el ex presidente Mauricio Macri sí incluía un acortamiento del mandato del procurador general de la nación a cinco años en vez de ser de por vida.

Este proyecto se discutió mientras la fundadora de Justicia Legítima, Alejandra Gils Carbó, era procuradora. Gils Cargó renunció en diciembre de 2017 y nombró como interino por decreto, el 1° de enero del 2018, a Eduardo Casal, quien hoy hoy es el blanco de los ataques de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El debate por el proyecto de Garavano que “tenía el apoyo de Sergio Massa y otros sectores del peronismo se cayó cuando se decidió dar la presidencia de la comisión de seguimiento del ministerio público fiscal a Graciela Camaño”. Entonces, la diputada Elisa Carrió se opuso a aprobar esa iniciativa si la condición era nombrar a Camaño.

Un año después, se presentó el proyecto de reforma del peronismo no kirchnerista, pero fue resistido por la asociación de fiscales y el CELS entre otros porque si proponía reducir los dos tercios de votos del Senado para nombrar al nuevo procurador.

Después de la renunció a Gils Carbó, Macri propuso a la jueza porteña Inés Weinberg de Roca como candidata a la procuración pero no consiguió el consejo necesario en el Senado. Además, el ex secretario de planificación, Roberto Barata, organizó una campaña en contra de su postulación desde la cárcel, según las escuchas del Operativo Puf. (Clarín)