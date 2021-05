Restricciones por el Covid: qué pasará desde el 31 de mayo y hasta el 11 de junio

Según publica La Nación El presidente Alberto Fernández anunció las medidas que regirán por las próximas tres semanas en todo el país; habrá dos etapas.

El presidente Alberto Fernández anunció esta noche una nueva fase de las restricciones en el marco de la pandemia del coronavirus . A diferencia de las anteriores, el mandatario anunció un período de tres semanas que constará de dos etapas: 9 días de confinamiento estricto y luego 12 días en los que se volverá a las restricciones que regirán hasta mañana a la medianoche.

Según anuncio el mandatario a partir del 31 de mayo, luego de los nueve días de confinamiento, se volverá a las restricciones que rigen en la actualidad y que se evalúan en función de tres variables: la variación de casos entre las últimas dos quincenas que no debería superar el 20%, la tasa de infectados de los últimos 14 días que no debería ser mayor a 150 casos cada 100.000 habitantes y la ocupación de camas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que no debe superar el 80%.

Tras los nueve días de cierre, lo que sucederá, según el mandatario será:

Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta el día de mañana.

Se implementarán las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios.

En ese lapso, tratando de favorecer bajar aún más los contagios, se dispondrá que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de Junio se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas.

“Es una medida de cuidado intensiva y temporaria”, detalló Fernández. (La Nación)