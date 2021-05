El Gobierno pidió “cumplir” con el confinamiento y adelantó qué pasará a partir del 1° de junio

Según publica Clarín El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, evaluó los primeros días del cierre estricto por el avance del coronavirus.

El Gobierno nacional adelantó este lunes que luego de los 9 días de confinamiento estricto para contener los casos de contagios de coronavirus no se flexibilizarán las medidas, sino que continuarán las restricciones que rigieron desde el 1 al 21 de mayo.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, explicó en diálogo con radio Continental que el decreto que entró en vigencia el sábado plantea 9 días de restricciones estrictas con un cierre de circulación a partir de las 6 de la tarde y el funcionamiento de las actividades esenciales

“Hoy el DNU lo que plantea son 9 días con las restricciones que estamos teniendo ahora, pero la medida tiene una extensión de 21 días”, dado que continúa luego con las medidas que rigieron desde el 1 al 21 de mayo, y con el fin de semana del 5 y 6 de junio con aislamiento estricto”, explicó.

“Hay un tramo de nueve días con mayores restricciones y luego volvemos a la caracterización de antes, con la circulación hasta las 20 horas?, precisó Cafiero.

El funcionario nacional sostuvo que las medidas de confinamiento se tomaron en base a las recomendaciones de los especialistas y pidió a la población cumplirlas.

“Tenemos que hacerlas cumplir. Las medidas se tomaron según todas las recomendaciones. Necesitamos que se cumplan, tiene que haber responsabilidad social, individual y también con los controles que las provincias, las jurisdicciones y el la Ciudad implementen y acompañen”, agregó.

Cafiero señaló que el presidente Alberto Fernández advirtió hace tiempo el impacto que tendría la segunda ola de Covid-19 y que a partir de allí se fueron tomando distintas medidas para contener la situación.

Al tiempo que aprovechó para criticar a la Ciudad de Buenos Aires por haber ido en contra de algunas medidas y hasta judicializarlas, como el caso de las clases presenciales.

“Fueron laxos en la fiscalización. En la Ciudad se llevó la marca la discusión de la presencialidad educativa y ahora es inexplicable que no haya clases virtuales esta semana. Pero había otras medidas que no se cumplieron, muchas relacionadas a comercios gastronómicos que no se podía generar la actividad en el interior y lo vimos que eso no estaba pasando”, se quejó el funcionario nacional respecto al Gobierno porteño.

En tanto, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación adelantaron que aquellas personas que circulen sin el permiso correspondientes serán “plausibles de una causa judicial”.

Así lo aseguró este lunes el secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, quien dijo que las sanciones serán parte de lo que establece el Código Penal de los delitos que establece el decreto, pero que la persona deberá presentarse a un juzgado con un representante legal.

Además, quienes viajaron el fin de semana no podrán volver a sus casas hasta que termine el confinamiento. Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que los próximos días miércoles, jueves y viernes habrá que intensificar los controles por un aumento de la circulación tras los feriados.

La postura de la Provincia

Desde la Provincia de Buenos Aires aseguran que los 9 días de confinamiento estricto no serán suficientes para contener los casos de contagios y la posibilidad de saturación del sistema sanitario.

El viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, habló de la necesidad de realizar una “estrategia más larga” para lograr quebrar la tendencia ascendente de casos de coronavirus.

“No vamos a lograr que en 9 días ver que bajan los casos, pero tampoco al día 10 volveremos a una situación de apertura total, sino que vamos a volver a una situación de restricciones como las que teníamos antes”, dijo Kreplak en coincidencia con el planteo realizado por Cafiero. (Clarín)