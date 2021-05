Patricia Bullrich: “A Pfizer no le pidieron coimas; le pidieron una contraparte nacional”

Según publica La Nación La presidenta de Pro profundizó su denuncia contra Ginés González García por la negociación con la farmacéutica estadounidense; su reacción ante los dichos del Presidente, que iniciará acciones legales, y el comunicado del laboratorio.

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, ratificó este martes su denuncia contra el Gobierno por un presunto pedido de sobornos a Pfizer durante las negociaciones para la compra de su vacuna contra el Covid-19. Luego de que el laboratorio desmintiera un requerimiento de coimas por parte de funcionarios del Ejecutivo, la opositora aclaró: “Lo que le pidieron fue una contraparte nacional”.

En diálogo con Radio Rivadavia, Bullrich sostuvo: “Pfizer tiene razón, no le pidieron coimas. La realidad es que Ginés González García exigía la existencia de una contraparte argentina, siendo bastante contradictorio porque Pfizer Argentina existe hace muchos años”. Y agregó: “Para firmar el contrato tenía que haber un componente nacional. Esta es la matriz de la forma en la que trabaja el kirchnerismo: poner a un Cristóbal López o a un Lázaro Báez, a alguien que me garantice que voy a tener participación”.

La presidenta de Pro aseguró que cuenta con “toda la información necesaria” para sostener su denuncia contra el Gobierno y consideró que los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para justificar el fracaso de la negociación con Pfizer fueron insuficientes y en algunos casos irrisorios. “Llegaron a decir que nos pedían los hielos continentales y la pesca”, expresó.

También se refirió a la presunta solicitud por parte de la farmacéutica de una legislación específica para avanzar en el envío de las dosis. “Se discutió la ley y en el medio apareció la palabra negligencia, que fue utilizada como excusa. Pfizer no estaba pidiendo un cambio en la ley, sino un seguro de caución, como les pidió a cualquiera de los más de 80 países que ahora están utilizando la vacuna. Son los resguardos que también tiene la Sputnik”, explicó.

Según Bullrich, los requisitos que planteaba la compañía no distaban de los habituales para la venta de cualquier vacuna que, en etapa experimental, sale al mercado sin el tiempo de maduración correspondiente. “Lo mismo pasa con la Sinopharm y con todo el resto”, sentenció.

La reacción ante los dichos de Fernández

La denuncia de Bullrich contra el Gobierno encontró en las últimas horas una dura respuesta por parte de Alberto Fernández, que instruyó a sus abogados a iniciar las “acciones legales pertinentes” contra la exministra de Seguridad.

Al ser consultada al respecto, la titular del PRO manifestó: “El Presidente y el exministro de Salud han invertido la carga de la prueba. Deberían analizar y hacerle juicio a quienes no firmaron un contrato que le significó a la Argentina no tener 14 millones de vacunas”.

Y cerró: “Yo no me tengo que defender de nada. El que tiene que explicar por qué no compró las vacunas es el Gobierno nacional”. (La Nación)