Protestas en ciudades de todo el país contra las restricciones dispuestas por el Gobierno

Según publica Clarín Hubo manifestaciones en el Obelisco, Olivos, Rosario, Mendoza, Bariloche y Córdoba.

Por: Bernardo Vázquez

Una nueva jornada de protestas contra el Gobierno nacional y su decisión de aplicar restricciones para frenar la segunda ola de contagios de coronavirus se dio el martes por la tarde en las principales ciudades del país, con foco en el Obelisco porteño, pero también réplicas en Olivos, Rosario, Mendoza, Córdoba y Bariloche.

En la ciudad santafesina se registraron incidentes, con balas de goma y una decena de detenidos.

El foco central de la manifestación que se dio en el Obelisco tuvo que ver con el rechazo a las medidas dispuestas por el presidente Alberto Fernández de cerrar la circulación hasta el lunes 31.

El feriado por el 25 de mayo sirvió también para impulsar la protesta desde las redes, en una convocatoria que realizaron especialmente grupos del Partido Libertario y a la que adhirieron diversos manifestantes autoconvocados, aunque no los principales referentes de la oposición.

Como en cada una de las convocatorias previas, cientos de personas llegaron al Obelisco y lo rodearon, cumpliendo mayoritariamente con el uso de barbijos, aunque no con el protocolo de distanciamiento.

Además, decenas de autos se sumaron al reclamo, con bocinazos constantes.

Tal vez una de las proclamas más repetidas en la manifestación haya sido la negativa a los “superpoderes” que el Gobierno busca convertir en ley en el Congreso para blindar las restricciones que dispuso el Presidente. Pero no fue el único motivo visible de queja.

La reforma del Ministerio Público Fiscal, que modifica el sistema de elección del procurador y que ya cuenta con media sanción en el Senado, fue otro de los blancos predilectos de quienes asistieron a la marcha.

Incluso hubo carteles respaldando al procurador actual, Eduardo Casal, interino en el cargo desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, jefa de fiscales afín al kirchnerismo.

Otro de los reclamos más notorios fue el que realizaron representantes de los gimnasios, uno de los sectores de la economía que más afectados se vieron por las cuarentenas dispuestas desde que el virus comenzó a circular en el país, en marzo del año pasado.

“Cerrá todo, pero todoooo. También cerrame AFIP y ARBA. Cerrame todo lo que me da de comer y cerrame todo lo que me cobrás. No te pago nadaaaaa, ¡y ahí estamos a mano!”, solicitaron en un claro pedido de exención de impuestos para los sectores más afectados por el confinamiento estricto.

Los integrantes del movimiento libertario instalaron un escenario al costado de la marcha, desde el que cuestionaron al resto de la oposición por no adherir a la protesta y pidieron la “renuncia del presidente Alberto Fernández”.

Un inflable de Cristina Kirchner, con vestimenta de presa y la fecha de la muerte de Alberto Nisman (18-1-15) encima, volvió a sobresalir dentro del clásico “cotillón” de cada manifestación antikirchnerista.

Otro afiche que sobresalió fue “Infectadura es la máscara del totalitarismo”, mientras que también se mostraron críticos médicos que solicitaron, bandera mediante, “un debate público científico ya, sin censura libre y televisado para todo el país”.

Quinta de Olivos e Interior

Poco después de las 18, cuando comenzaron a despejar la zona del Obelisco, se reforzó la convocatoria en la Quinta de Olivos, donde se realizó una vigilia por la educación presencial.

Hasta allí, lugar emblemático del rechazo al cierre de escuelas, se había comenzado a congregar gente cerca de las 16.

Acusaron al Gobierno de “genocida” y “psicópata”, con tonos enardecidos, y reclamaron por la reapertura de escuelas: “Quieren pobres ignorantes”.

Más tarde prendieron decenas de velas frente a la puerta principal de la Residencia Presidencial y aplaudieron como señal de protesta.

Las marchas se replicaron en varias ciudades del Interior, como Rosario, Bariloche, Córdoba, Mendoza y Tucumán.

Además, en Formosa le labraron un acta a la concejal Gabriela Neme por reclamar contra las restricciones a la circulación.

En Rosario, por su parte, un grupo de médicos anticuarentena encabezó una protesta, también contra las restricciones.