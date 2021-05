MINISTRO DE SEGURIDAD DE CHUBUT PRESENTÓ LA RENUNCIA PORQUE ARCIONI NO RESUELVE EL PROBLEMA SALARIAL DE LA POLICÍA

(OPI Chubut) – Tal como figura en el título, Federico Massoni Ministro de Seguridad de Chubut, puso a disposición del gobernador Mariano Arcioni, su renuncia, tal como lo anunció el Jefe de Policía Miguel Gómez, quien en conferencia de prensa anunció:

“Con preocupación tengo que decir que no ha habido resultados positivos. Me comuniqué que el ministro Massoni quien me confirmó que personal docente ya había cobrado hasta 90 mil pesos en una sola cuota y por el contrario, el personal policial tenía una propuesta de cobrar en 2 o 3 cuotas, algo totalmente injusto” dijo el funcionario policial quien a continuación informó a los presentes que el Ministro Federico Massoni, por las razones expresadas, decidió presentarle la renuncia al Goberandor Mariano Arcioni, quien la tiene a disposición en su despacho y están a la espera de que se expida en relación a su aceptación o rechazo.

Recordemos que la disputa salarial dentro de la policía ha dado lugar a malestar y reclamos permanentes y de acuerdo a la reacción de Massoni, queda claro que dentro del gobierno no existe voluntad de elevar el salario de los policías a pesar de la imperiosa necesidad existente dentro de la Fuerza y ahora surge la comparación de cómo el propio gobierno paga completo lo salarios de otros sectores y relega a la policía de la provincia. (Agencia OPI Chubut)