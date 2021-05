VEDA CONFIRMADA EN CÓNDOR CLIFF (PERO LA UTE NO LO INFORMÓ) Y AEROLÍNEAS CANCELÓ VUELOS DE PERSONAL DE REPRESAS POR FALTA DE PAGO

La información que diéramos a conocer el día 20 de mayo, respecto de la decisión de la UTE Represas Patagonia de iniciar veda invernal, al menos en Cóndor Cliff, quedó plenamente confirmado anoche por nuestras fuentes, quienes le aseguraron a OPI y News que la veda invernal comienza oficialmente el día 5 de junio, se aplica en Cóndor Cliff y si bien aún no está decidido extenderla a La Barrancosa, la UTE tiene el cronograma de cierre de trabajo por 60 días y ha comunicado a la gente y empresas que el día 8 de junio no tiene que quedar nadie en el obrador, excepto el personal esencial y de mantenimiento que hicimos mención en nuestra nota anterior.

El sindicato de la UOCRA, en tanto, le informó a su personal que entre el 2 y el 3 de junio toda la gente vuelve a su casa, con el pago asegurado de 4 horas y hasta tanto se levante las restricciones invernales. Lo que han llegado recientemente a Represas, después de haber dejado su aislamiento, no tienen nada para hacer, dado que en pocos días más serán regresados a su destino.

El miércoles salieron de Cóndor Cliff una 100 personas domiciliadas en El Calafate y en los próximos días se completará la salida de personal que vive en otras localidades de la provincia y fuera de ella.

Deuda en pasajes

Pero hay un problema. Sucede que los vuelos con gente del norte del país, programados para los días 25, 29 y 30 de mayo, no pudieron embarcar, en virtud de que Aerolíneas Argentinas le suspendió los pasajes a la UTE Represas Patagonia por una abultada deuda que mantienen las empresas con la aerolíneas de bandera.

Esta cancelación de servicios, le genera un problemas extra a la UTE y le da un tema más de discusión a los integrantes del consorcio, en el cual los chinos son los que están más molestos por la administración de los fondos que se ha realizado todo este tiempo y los inconvenientes que se han producido en la continuidad del trabajo, especialmente en Cóndor Cliff.

¿Por qué Cóndor y no Barrancosa?

De acuerdo a la información que manejamos, hasta el momento solo está decidida la veda invernal para Cóndor Cliff y el principal motivo es el que ya señalamos varias veces en nuestros informes: no hay nada para hacer, debido a que desde hace muchos meses no se certifican trabajos, en tanto en Barrancosa el trabajo sigue normal.

Los trabajos en Cóndor Cliff, fundamentalmente, están circunscriptos a movimiento de suelo y éste no se puede llevar a cabo debido a las fallas geológicas que han impedido el avance de las bases para el dique en la margen izquierda del río y que se ha manifestado inicialmente en el año 2019 con deslaves en los cerros, producto de movimiento interno de la tierra, donde las fallas geológicas hacen inestable el terreno, como OPI lo viene explicando hace mucho tiempo y oportunamente tuvo que ser reconocido por la propia UTE.

Un geólogo que consultamos sobre la dinámica de estos fenómenos nos ilustró de manera escolarizada y simple, lo que le impide a la UTE continuar los trabajos desde hace tiempo en Cóndor Cliff, debido a la falta de estudios geológicos serios o, directamente, nunca realizados: “Si cortamos unas 6 o 7 tablas de 8 o 10 centímetros, las colocamos una al lado de otras formando una base cuyas partes se puedan mover, arriba le colocamos una montañita de arena y luego elegimos una de las tabla y la movemos por debajo de la elevación que hicimos, veremos que en la parte superior de esa elevación, la arena se moverá, poco o mucho, dependerá de cuánto y con qué energía movamos la tabla. Esto es un ejercicio de primer año que se hace para mostrarle a los alumnos que la tensión interna que se produce en la profundidades se transmite en forma de réplica y puede afectar a la superficie de varias maneras. Personalmente creo que la palabra “deslave” es representativa pero no es la adecuada para este caso, ya que ese fenómeno está más vinculado a filtración del agua en cerros y montañas. Es más adecuado hablar de un deslizamiento del cerro, por las fallas internas de la tierra, que han generado tantos problemas hasta el punto que dificultan o impiden la construcción segura de las bases del dique, en el caso de Cóndor Cliff, explicado simple y groseramente”, dijo el profesional.

Como lo indicamos en nuestro informe anterior, ésta es la razón principal por la cual Cóndor Cliff no puede certificar trabajos de movimiento de suelo y al quedar inactiva, se precipita la veda invernal, cuestión que aún no está decidido si se aplicará en el obrador del otro dique: La Barrancosa.

Solo unas 80 o 100 personas permanecerán en el lugar, repartidos entre personal de mantenimiento de equipos y combustibles, seguridad y los chinos que viven allí. La UTE aún no ha informado públicamente el inicio de la veda y se desconocen las razones. Sin embargo, se sabe que las deudas con las empresas contratadas sigue atrasadas, hay grandes problemas económicos y financieros y se persiste en la idea de no dar “malas noticias” antes de las elecciones de este año, para no afectar la campaña del gobierno, que ha hecho de las Represas uno de los bastiones electorales de su propaganda política, asegurando (como en el caso de YCRT, por ejemplo) que los 4 años de Macri han destruido los planes de finalización, cuando la realidad es que las represas no llevan más que un 20% de las obras en ejecución y en el caso de Cóndor Clif, aún menos.

Una obra de lejana concreción

La obra de las represas empezaron oficialmente en el 2015 y su terminación estaba prevista para el año 2019, con el plan de que las turbinas pudieran entrar en generación en enero del 2020 y la idea de que con ese ingreso por venta de energía, el gobierno comenzaría a cancelar cuotas del crédito chino. Nada más alejado de la realidad.

A la ya postergada obra por problemas propios de los detalles técnicos, el EIA, problemas económicos y financieros y la corrupción imperante, el cambio de gobierno a partir del 2015 hizo que Macri pusiera la obra en pausa e iniciara un proceso de revisión y readecuación del proyecto. Finalmente el gobierno anterior cambió términos iniciales de una inversión superior a los 4.700 millones de dólares. Entre esas modificaciones se redujo la potencia de generación, se reprogramaron los tiempos de finalización de la obra y se agregó una línea de transporte en alta tensión desde Santa Cruz hasta Buenos Aires.Reiniciada la obra, dentro de ese nuevo esquema, a principio de 2018, volvieron a frenarse a mediados de 2019, especialmente la del dique Cóndor Cliff, al advertirse una falla geológica que se manifestó en la superficie con un corrimiento del cerro, en cuya margen izquierda la represa debería tener asentada la base de apoyo. Ese mismo año OPI publicó la novedad ocultada por la UTE y debido al retraso, que sigue hasta nuestros días y continúa, al punto de generar la vea invernal que se decidió en estos días, el Estado debió afrontar una penalidad de los bancos y las aseguradoras del 120 millones de dólares, los cuales, claro está pagan todos los argentinos y es parte del descomunal déficit que se suma por culpa de quienes no están capacitados para gestionar proyectos de este tipo. (Agencia OPI Santa Cruz)