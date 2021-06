Guillermo Moreno aseguró que “el consumo de carne era superior” durante el gobierno de Mauricio Macri

Según publica Clarín Sin embargo, calificó de “inútiles” tanto al ex presidente como a Alberto Fernández.

En medio del conflicto creciente entre el Gobierno y los productores por la restricción de las exportaciones, el controvertido Guillermo Moreno volvió a criticar a Alberto Fernández por el consumo de la carne, que aseguró era mayor durante el gobierno de Mauricio Macri.

“El consumo de carne era superior (con Cambiemos). Pero si lo comparás con el de mi época, estaba más de un 20% abajo. Yo dejé en 60 y pico (de kilos per cápita), ahora está en 44 o 45, y Macri lo debe haber entregado en torno a los 50”, detalló.

En medio del análisis, no se privó de calificar las presidencias del ex mandatario y del actual Presidente: “Son dos gobiernos de inútiles, Macri y Alberto”, afirmó el ex funcionario.

El ex secretario de Comercio, uno de los protagonistas durante el conflicto con el Campo en 2008, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, volvió a expresar sus críticas al cierre de las exportaciones.

“No me parece bien. En absoluto. Digo que hay una tensión, que se debe administrar, y obviamente, como todas las cosas que hace este Gobierno, las hace mal. Una cosa es administrar la tensión, y otra es cerrar las exportaciones. No estoy de acuerdo con lo que han hecho”, aseguró en declaraciones al sitio Tranquera.

Días atrás, el ex funcionario advirtió que Fernández “va a terminar como Alfonsín”, en referencia a que el fallecido ex presidente no finalizó su mandato presidencial.

Al tiempo que le recomendó “hacer lo que hizo (Néstor) Kirchner: tener superávit, gastar menos que lo que recaudás en términos fiscales y venderle al mundo más de lo que le comprás”. Y agregó que cerrar las exportaciones “no sirve ni para con cebita… necesitás dolares y cerrás las exportaciones”.

Por el momento, el Gobierno mantiene la medida del cierre. Y además, desde la Dirección General de Aduanas (DGA) se denunció a 19 frigoríficos por realizar supuestas operaciones fraudulentas en la exportación de carne e impuso multas cercanas a los 6 millones de dólares.

En tanto, la Mesa de Enlace decidió extender el paro del campo hasta el miércoles 2 de junio ante la negativa del Ejecutivo de levantar el cierre de las exportaciones de carne vacuna por 30 días.

Finalmente, Moreno opinó respecto al problema de la inflación, otra de las variables que la coalición de Gobierno no ha podido resolver y que afecta tanto a los precios como al consumo de los argentinos.

“Mientras no tengas equilibrio macroeconómico, esto no tiene solución. Después obviamente viene el caso a caso. Pero lo primordial es tener equilibrio”, enfatizó el ex secretario de Comercio.

Al tiempo que destacó al “último gobierno peronista”, en referencia a la gestión de Cristina Kirchner, como el único que logró mantener ese equilibrio en la economía.

“Si por algo se caracterizó Macri es por tener absolutamente desequilibrada la macroeconomía, y Alberto continúa con eso”, concluyó. (Clarín)