Proponen eliminar la palabra “negligencia” de la ley para destrabar las negociaciones

Según publica La Nación El proyecto fue firmado por el interbloque Juntos por el Cambio; el oficialismo anticipó que podría acompañar.

Por: Laura Serra

Un nutrido grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó en las últimas horas un proyecto de ley que apunta a destrabar las intrincadas negociaciones con el laboratorio Pfizer para la obtención de la vacuna contra el Covid-19. La iniciativa, elaborada por la vicepresidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Carmen Polledo, propone eliminar del texto la palabra “negligencia” como excepción a las condiciones de indemnidad a los laboratorios fabricantes de la vacuna. Según el Gobierno, esta palabra en la ley impidió el avance de las negociaciones con Pfizer.

“A esta altura y superando los 76.000 muertos por Covid, el pueblo argentino no puede darse el lujo de despreciar 14 millones de vacunas y por ello creemos, como representantes del pueblo, que es necesario que este Congreso, que fue quien facilitó la ley (de vacunas) al Gobierno, sea ahora quien modifique la palabra que obstaculiza la negociación con Pfizer –sostuvo Polledo-. Para dar por finalizada la controversia y, a falta de mayores precisiones por parte del Poder Ejecutivo, proponemos la modificación del artículo 4º, removiendo la palabra ‘negligencia’ para que la Argentina puede tener un marco legal acorde al resto de los 103 países del mundo que actualmente cuentan con vacunas para su población, entre las cuales está, por supuesto, también la empresa Pfizer.”

El texto del proyecto, al cual tuvo acceso LA NACION, fue presentado esta mañana en la Cámara baja. Consultado por este diario, el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, el diputado oficialista Pablo Yedlin, anticipó que su bloque está dispuesto a analizar el proyecto y no descarta incluir cambios en la norma siempre y cuando la situación sanitaria lo amerite.

“En principio, considero que la ley, tal cual fue sancionada el año pasado, es correcta y permite abastecer al país de vacunas en forma suficiente –sostuvo Yedlin-. El laboratorio Pfizer ha planteado hasta ahora condiciones especiales en las negociaciones con el Gobierno. Podríamos evaluar una modificación de la norma si el laboratorio le garantiza a nuestro país la entrega de sus vacunas en los volúmenes y los plazos previamente estipulados. Estas vacunas podrían ser destinadas a los menores de 18 años”.

La propuesta de Polledo propone modificar el artículo cuarto de la ley de vacunas, que quedaría redactado de esta manera: “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, a incluir en los contratos que celebre y en la documentación complementaria para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, conforme el procedimiento especial regulado por el decreto 260/20, su modificatorio y la decisión administrativa 1.721/20, cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial, respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias, relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas o conductas maliciosas por parte de los sujetos aludidos.”

El proyecto fue firmado por el jefe del bloque de Pro, Cristian Ritondo, y por los diputados del interbloque Juntos por el Cambio Paula Oliveto Lago, Álvaro González, Silvia Lospennato, Claudia Najul, Omar De Marchi, Gisela Scaglia, Gonzalo Del Cerro, José Luis Patiño, Ingrid Jetter, Gabriel Frizza, Mercedes Joury, Juan Aicega y Martín Maquieyra.

La propia ministra de Salud, Carla Vizzotti, indicó que continúan abiertas las negociaciones con la farmacéutica norteamericana y aseguró que hay voluntad de ambas partes en alcanzar un acuerdo, ya que la Argentina está interesada en dicha vacuna para aplicarla en niños de entre 12 y 18 años.

“Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer y Pfizer quiere vender su vacuna a la Argentina y estamos trabajando en eso. (…) Es absolutamente falso que Argentina haya rechazado una vacuna. No nos van a correr un centímetro de nuestro trabajo”, enfatizó Vizzotti, visiblemente molesta ante las embestidas de la oposición.

Ante la respuesta de la funcionaria, los diputados opositores doblaron la apuesta. Un grupo de legisladores de Pro, encabezados por Omar De Marchi, elevaron una denuncia penal para que la Justicia investigue los pormenores de la negociación con Pfizer. En paralelo, Polledo presentó su iniciativa para que el oficialismo no tenga excusas para cerrar el contrato con el laboratorio norteamericano.

La diputada justificó la eliminación de la palabra “negligencia” de la ley. “Según el Gobierno, Pfizer aceptaba que estuviesen exceptuados de las condiciones de indemnidad los reclamos que se originen por maniobras fraudulentas o conductas maliciosas de quienes participen de la investigación, desarrollo y suministro de las vacunas. Pero no aceptaba aquéllos que se generen por ‘negligencia’. Se trata de dos niveles de responsabilidad diferentes, uno de mayor gravedad que el otro, toda vez que la negligencia es una omisión que se traduce en un obrar culposo, mientras que el obrar fraudulento y malicioso requiere de conocimiento sobre lo que se está haciendo y de voluntad de realización”, sostuvo.

La palabra “negligencia” no estaba contemplada en el texto original del proyecto de ley, cuando se debatió en octubre del año pasado; se incorporó durante el debate del dictamen a propuesta de la diputada Cecilia Moreau, vicejefa del bloque oficialista. Juntos por el Cambio no se opuso.

“La introducción de la palabra “negligencia” en ese momento (en octubre del año pasado) no significaba en sí mismo algo manifiestamente improcedente, sino todo lo contrario -rememoró Polledo. No es razonable que en un contrato, suscrito en condiciones normales, una de las partes pretenda que se la exima de responsabilidad por su negligencia. Nos enteramos después que ese nivel de responsabilidad no sería admitido por la empresa.”

De todas maneras, la diputada opositora no disimuló sus suspicacias por la actuación del por entonces ministro de Salud, Ginés González García. “Mientras se encontraba demorado el desarrollo de la vacuna AstraZeneca, el oficialismo impulsaba los convenios con la Federación Rusa por el suministro de la vacuna Sputnik V pero introducía una cláusula para evitar indemnidad en eventuales reclamos por negligencia contra Pfizer, porque fue el mismo ministro González García quien admitió, expresa y textualmente, que la ley había sido pedida para el caso Pfizer”, indicó. (La Nación)