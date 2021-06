Caída global de sitios web por problemas con la red de servidores Fastly

Según publica La Nación Los portales afectados incluyeron numerosos medios de comunicación e, incluso, la web del gobierno británico y la de la Casa Blanca.

Sitios web de importantes compañías y medios de comunicación de todo el mundo -e incluso del gobierno británico y de la Casa Blanca- dejaron de funcionar esta mañana por una caída en Fastly, una empresa norteamericana que actúa como una red de distribución de contenido y da soporte a aplicaciones y a páginas de internet.

Mientras que algunos websites mostraron dificultades en la carga, otros no permitían la navegación. En la sede de Fastly, localizada en San Francisco, reconocieron el problema justo después de las 7 (hora argentina) y aseguraron que se encontraban en plena investigación de lo ocurrido.

Los portales afectados incluyeron numerosos medios de comunicación -entre ellos LA NACION, The Guardian, CNN, The New York Times, Le Monde, BBC-. También Amazon e, incluso, la web del gobierno británico y la de la Casa Blanca.

“El problema fue identificado y se está arreglando”, aseguraron desde Fastly, a las 7.44. Para las 7.57 reportaron que el error había sido resuelto, pero advirtieron sobre la posibilidad de que los clientes experimenten mayor tiempo en la carga de los contenidos hasta que los servicios retornen por completo.

“Identificamos una configuración de servicio que produjo interrupciones en nuestros POP a nivel global y hemos desactivado esa configuración. Nuestra red global está volviendo a estar online”, tuitearon desde la compañía, pasadas las 8.

POP es la sigla en inglés de Point of Presence, que de acuerdo a Techopedia es el punto donde dos o más redes o equipos de comunicación se conectan entre sí. Generalmente se refiere a un lugar físico que, según dicho sitio, puede incluir un router, interruptores, servidores y otros dispositivos para la comunicación de datos.

Fastly da prestaciones de computación en la nube, vitales para muchos de los sitios web de alto perfil alrededor del mundo, a los que ayuda a almacenar contenido -o con el caché-, para así estar más cerca de los usuarios. (La Nación)