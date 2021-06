Patricia Bullrich bajó la tensión en Juntos por el Cambio: “No tengo ni edad ni ganas de pelearme por un cargo”

Según publica Clarín Promovió fortalecer a la coalición como un “equipo”, en medio de la disputa con María Eugenia Vidal por la candidatura en la Ciudad.

Luego de la reunión que mantuvo este lunes con Horacio Rodríguez Larreta en el Centro Cultural Recoleta, donde ambos acordaron bajar el tono de la pelea pública, Patricia Bullrich ratificó sus intenciones de disminuir la tensión en la interna de Juntos por el Cambio y sostuvo que la oposición debe fortalecerse como un “equipo”.

“No tengo ni edad ni ganas de pelearme por un cargo. El país no merece que Juntos por el Cambio plantee esto. Hay que solucionarlo sí o sí, de la mejor manera posible, para que todos los actores que podemos tirar del carro lo hagamos de la mejor manera. Veamos dónde cada uno puede tirar mejor, yo me adapto a lo que sea”, manifestó en una entrevista con TN.

De esa manera, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri buscó no sumar una nueva polémica en su disputa con María Eugenia Vidal, quien aún no decidió si se presentará como candidata en la Ciudad de Buenos Aires, aunque sí definió que no peleará por el cargo que hoy ostenta Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires.

“Que Vidal se mude de distrito no ayuda”, había cuestionado la presidenta del PRO días atrás. No obstante, el encuentro de este lunes -Bullrich llegó con Gerardo Milman, ex Secretario de Seguridad de Nación, y a Rodríguez Larreta lo acompañó Eduardo Macchiavelli, Secretario de Ambiente porteño- parece haber cumplido su objetivo: mostrar unidad y moderar las discusiones a través de los medios de comunicación.

“¿Yo voy a pelar por causas y todo Juntos por el Cambio tiene que pelear por causas. Que a cada uno le toque donde le toque. Yo no tengo ganas de pensar que una elección entre nosotros es lo más importante”, agregó ahora Bullrich, lejos de sumar una nueva polémica.

Para finalizar, remarcó: “Si tenés un equipo, pongamos a todas las personas que pueden dar batalla en la cancha. ¿Vamos a pelear todos en un mismo lugar? Dispersémonos de la mejor manera, juguemos todos. Tenemos gente en todo el país. Creo que tiene que haber un equipo. Siento eso”.

Sigue la polémica con González García

Luego de recibir una carta documento de Ginés González García y afirmar que no retiraría sus dichos sobre las negociaciones frustradas con Pfizer, Patricia Bullrich volvió a apuntar contra el ex ministro de Salud y lo acusó de “querer beneficiar a algunos amigos”.

“Dije algo muy concreto: lo que pidió Ginés fue la existencia de un socio local, o de una llamada, entre comillas, transferencia de tecnología, que es nada más y nada menos que un mecanismo de facilitación para tener control sobre, no solo el proceso vacunatorio, sino también el precio final de la vacuna”, apuntó.

Y remató: “Son mecanismos que ya vimos, con Lázaro Baez por ejemplo. Era para beneficiar a algunos amigos”.

“¿Quién dicto la palabra “negligencia” que fue la traba final? El ministro, porque ningún diputado toma por sí solo esa decisión sobre una ley”, acusó.

Por otro lado, se refirió a la reunión de este martes que habrá en la Cámara de Diputados con los laboratorios que producen las vacunas contra el coronavirus, incluido Pzifer, para detallar las negociaciones y contratos que firmó el Gobierno durante la pandemia.

“Quiero una explicación más razonable, no que el presidente me diga que no pudo cambiar una palabra de la ley. Tenía unanimidad de la oposición y del Gobierno. Mañana lo van a tener que explicar bajo juramento de verdad, que es lo más importante”, señaló.

Por último, también responsabilizó a Alberto Fernández por el contrato fallido: “Yo si soy presidenta lo llamo al ministro de Salud diez veces por día para que firme el contrato, y si no lo hace, lo corro hasta el último rincón de la Casa Rosada para que lo haga”.

“¿El presidente no sabía que teníamos esta oportunidad con el experimento de la Argentina con Pfizer?”, cerró.

Más críticas contra la cuarentena

Bullrich se mostró duramente “crítica con el cierre de la economía”, frente a los reiterados confinamientos impuestos por el Gobierno para combatir la segunda ola de coronavirus.

“Estoy muy en contra del cierre. Si el Presidente me hubiera demostrado que el cierre significó una tasa menor de muertes y de enfermos en la Argentina, le daría la razón, pero ya vamos a llegar a los 85 mil muertos”, destacó.

Además, cuestionó el cumplimiento de la cuarentena, principalmente en la Provincia de Buenos Aires: “¿Cuántos lugares estaban cerrados este fin de semana además de CABA? Ninguno”.

“Kiciloff dice que cierra todo, pero no cierra nada. El fin de semana mandé a varias personas a recorrer por donde ellos vivían. La Matanza estaba toda abierta: Almirante Brown, Florencio Varela, todo”, detalló.

Y concluyó con munición contra Alberto Fernández: “Este ‘como si’ del presidente, que dice que cierra y no cierra, alarga el problema. Ahora dicen que va a cerrar otros nueve días, y todo sin pagar un peso, porque no le paga un peso a un comerciante ni a nadie”. (Clarín)