Tras la polémica, el Gobierno sostuvo que la compra de verduras a una cooperativa de Juan Grabois aún no se realizó

Según publica Clarín El ministro de Desarrollos Social, Daniel Arroyo, dijo que todavía “no se concretó” la adjudicación.

Luego de la polémica que desató el informe de Jorge Lanata en Periodismo Para Todos que denunció una presunta compra de papas a una cooperativa vinculada a Juan Grabois, el Gobierno aseguró que la licitación aún no se concretó y que en realidad incluye al menos “siete especies de hortalizas, verduras y frutas”.

El encargado de salir a responder a la polémica fue el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Su área había sido la apuntada por el informe de PPT tras contar que la cooperativa Unión de Productores Familiares que pertenece al MTE que conduce Grabois se había presentado a una compra directa para venderle. Según el informe de Lanata, la cooperativa ofertó bolsones de 5 kilos de papa a 610 pesos, unos 122 por kilo. En el Mercado Central se consigue el kilo a precio mayorista por 20 pesos.

Arroyo sostuvo en una serie de tuits que “aún no se concretó el proceso de adjudicación ni de compra”. “Es solo una oferta presentada de forma pública en la plataforma Comprar por una cooperativa”, agregó.

Además, el ministro dijo que los bolsones no eran de cinco kilos sino de siete y que incluían más variedades de verduras. “El pliego indica que los bolsones deben estar compuestos por al menos 7 especies de hortalizas, verduras y frutas (papa, cebolla, naranja, mandarina, pera, manzana verde, manzana roja, durazno, banana, tomate, pepino, berenjena, repollo, acelga y zanahoria); no solo por papa”, sostuvo.

La oferta de la cooperativa de Grabois era por 30.000 bolsones y el monto era de $18.300.000.

Fuentes del ministerio explicaron que suele haber diferencias entre el pliego de la compra y lo que se publica en la plataforma Comprar porque el sistema es limitado para la descripción de los productos a adquirir por parte del Estado.

Por ejemplo, manifestaron que el sistema no habilita a consignar siete kilos y que por eso figuran cinco, aunque aclararon que en el pliego esa información está completa y descripta con la cantidad y variedad de verduras que se buscaba adquirir. “Todo sigue bajo evaluación, porque hay que determinar que cumpla con todos los requisitos como cualquier proveedor que incluyen, entre otros, no tener deudas con el fisco”, dijeron desde Desarrollo Social e insistieron en que la compra aún no se realizó y destacaron que la normativa no especifica plazos para finalizar la compra.

La cooperativa, que responde a Grabois, es la misma que estuvo involucrada en la toma del un campo del ex ministro de Agricultura durante el macrismo, Luis Miguel Etchevehere. La hermana del ex ministro, Dolores, le cedió las tierras que generaron la ocupación de las tierras de la familia en Entre Ríos a esta misma cooperativa.

Grabois apuntó contra Lanata en las redes sociales: “Hoy nos acusan de vender papas con sobreprecio. Si nos odian tanto como para mentir tan burdamente, algo bien estaremos haciendo”, escribió y citó un comunicado en el que la cooperativa decía que “no hay sobreprecio ni irregularidades” y que en el programa televisivo “no han querido informar sobre la realidad de la oferta”. (Clarín)