“¿De qué habla ministro?”: la reacción de Patricia Bullrich a una acusación de De Pedro por las vacunas

Según publica La Nación La presidenta del Pro respondió a un hilo de Twitter en el que el ministro del Interior la acusó a ella y a Mauricio Macri de obstaculizar la llegada de vacunas.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le respondió esta noche al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, luego de que el funcionario la cuestionara este martes por su actuación durante el proceso de vacunación contra el coronavirus llevado a cabo por el Gobierno.

De Pedro consideró que la meta opositora fue “obstaculizar la llegada de vacunas” al país y apuntó también contra el expresidente Mauricio Macri.

Pero esta noche, Bullrich retrucó: “¿De qué habla, ministro @Wadodecorrido? ¿De lo que ustedes hicieron? Nosotros venimos luchando para que traigan todas las vacunas disponibles, por eso pedimos explicaciones por las que no trajeron. Son millones de vacunas que no compraron. Explíquelo, no ponga la culpa afuera”.

Tras la reunión informativa convocada por Sergio Massa para que los laboratorios expusieran ante los diputados los detalles sobre el reparto de vacunas, el ministro agregó: “Denunciaron coimas e irregularidades en las negociaciones con Pfizer. Era mentira, pero embarraron la negociación. El laboratorio desmintió hoy en el Congreso que se hayan pedido pagos indebidos o intermediarios en las gestiones del Gobierno para adquirir esas vacunas”.

De Pedro cuestionó también la denuncia que desde el sector opositor hicieron por el Fondo Covax sobre la vacuna de Pfizer. “Motivaron que el director del Fondo COVAX también lo desmintiera mediante una carta a la ministra Carla Vizzotti”, dijo. (La Nación)