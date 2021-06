Luis Juez cruzó a Máximo Kirchner: “Este pibe no sabe lo que es pagar una boleta de luz”

Según publica La Nación El jefe de bancada del Frente de Todos elaboró un proyecto, que obtuvo media sanción esta noche, para ampliar a cuatro millones el universo de usuarios que se beneficiarán con una reducción del 30 y del 50% de las tarifas de gas por habitar en las llamadas “zonas frías” del país.

“Este pibe no sabe lo que es pagar una factura de luz”, lanzó el diputado de Juntos por el Cambio, Luis Juez, en alusión a Máximo Kirchner. El jefe de bancada del Frente de Todos elaboró un proyecto, que obtuvo media sanción esta noche, para ampliar a cuatro millones el universo de usuarios que se beneficiarán con una reducción del 30 y del 50% de las tarifas de gas por habitar en las llamadas “zonas frías” del país. La oposición votó dividida.

El cordobés Luis Juez, pese a que algunos departamentos de su provincia están incluidos en el beneficio, está entre quienes se oponen a la medida. “Hablan de empatía y hablan de vincularse y estamos discutiendo las zonas frías porque la gente pobre no tiene para calentarse, y el precio del gas… pero la empatía se va al carajo cuando nos aumentamos el 40% los sueldos”, comenzó.

“Cuando uno revisa qué lugares son incorporados, qué lugares van a ser beneficiados, la mitad de esos hogares pertenecen a la ciudad de Córdoba”, había justificado Kirchner en el recinto, al exponer sobre su proyecto.

El periodista Luis Novaresio consultó a Juez sobre esta información. Entonces, el diputado soltó: “Primero permitime que te diga que este pibe no sabe lo que es pagar una boleta de luz”. Y, alzando el dedo para negar, con una leve sonrisa agregó: “Que no nos meta el dedo en la boca. No hay 1.700.000 cordobeses que se van a ver beneficiados”.

El legislador cordobés siguió su ataque al proyecto: “La cosa no es repartir lo que no tenés. Por una vez tenemos que ser serios. Serios. No podés seguir repartiendo lo que no tenés prometiendo con criterio electoral y diciendo: ´le damos también a Tandil, a Bahía Blanca, le damos a Córdoba’… como si ellos fueran los dueños”. Y continuó su queja con una pregunta a Máximo Kirchner: “¿Sabe Máximo que la tarifa de luz en Córdoba es casi 4 veces más que en el departamento de la madre de él [por Cristina Kirchner, que vive en el barrio porteño de Recoleta] o que en Puerto Madero, donde vive él?”.

Enfático, añadió: “Y esto pasa en cualquier lugar del interior de la Argentina”. A lo que el conductor televisivo respondió: “Sí, señor”.

Tal como informó LA NACION, el proyecto, que se aprobó con 190 votos positivos, 16 negativos y 43 abstenciones, colocó en un dilema a Juntos por el Cambio: la mayoría coincidía con el espíritu de la iniciativa, pero la principal bancada opositora cree que su financiamiento no será sustentable. Por eso el bloque de Juntos por el Cambio finalmente votó dividido. (La Nación)