CUANDO ERA DIPUTADO PROVINCIAL, JOSÉ CÓRDOBA HIZO UN PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA NUCLEAR EN SANTA CRUZ

A raíz de la información que desarrolló el programa PPT anoche, donde Jorge Lanata anunció el negociado del gobierno argentino con Putín para la instalación de plantas nucleares en la Argentina, a cambio de su explotación treintañal, nada de eso es nuevo; es un plan del kirchnerismo concebido por Néstor Kirchner desde que se hizo cargo del país. No obstante, lo que quizás no muchos recuerden es que Santa Cruz podría ser una de las provincias elegidas para instalarla y esa iniciativa se remonta al año 2007.

En el año 2008 el entonces diputado provincial José Manuel Córdoba, lo puso en discusión pública y en nuestra nota del 26 de noviembre de ese año bajo el título “Córdoba, el hombre nuclear”, adelantábamos la información, decíamos que estaban largando un globo de ensayo para rescatar la opinión de la gente y concluíamos “Hay que seguir los pasos del legislador nuclear y estudiar seriamente su entorno, para observar si hay adelantados que previendo lo que se avecina, detrás de las palabras innovadoras del diputado, están afilando los dientes para morder del dinero que generalmente se mueve sin que llame mucho la atención, alrededor de estas ingeniosas ideas”.

El 11 de mayo de 2009, en una segunda nota de análisis de esta información y previendo que este tema era el caballito de batalla de Córdoba para su reelección, contextualizamos más aún la noticia, remarcando que el entonces Ministro de Planificación, Julio De Vido había desembarcado en la provincia con la información de la futura explotación de uranio en Las Heras, “donde varias empresas, en forma silenciosa, han pedido cateos en la zona y Fomicruz viene trabajando hace más de dos años en exploración, a espaldas del pueblo en el cual se asienta el yacimiento”, redactamos en aquella nota.

En esa nota, hacíamos mención a un proyecto presentado por el diputado Córdoba en la Cámara de Diputados de la provincia donde proponía la construcción de una planta de generación de energía nuclear a ubicar en la cuenca inferior del río Santa Cruz.

El proyecto del ex intendente de Caleta Olivia expresaba entre sus argumentaciones: “En orden a la selección de una localización apta, surge por ejemplo la cuenca inferior del Río Santa Cruz, donde encontramos una región poco antro pisada, con disponibilidad de abundante caudal de agua para refrigeración ( Río Santa Cruz) sin alterar el ambiente, logística portuaria en Punta Quillas y finalmente una buena acogida por parte de los ciudadanos y gobernantes de esa jurisdicción, considerando una fiel comunicación de los impactos y beneficios de emprendimiento. Súmase a todo ello, el impacto de las externalidades benéficas de una instalación limpia en un área de aún escaso desarrollo y de una gigantesca potencialidad”, escribía Córdoba precisamente sobre la reserva de agua más importante que tiene la provincia en momentos en que solo el 3% del agua del plantea es apta para consumo humano y con las necesidades históricas que tiene Santa Cruz hasta hoy, en materia de agua para consumo humano en zona norte y Córdoba en ese proyecto acotaba “donde encontramos una región poco antro pisada, con disponibilidad de abundante caudal de agua para refrigeración ( Río Santa Cruz) sin alterar el ambiente” entrando en una contradicción evidente al expresar que la gran cantidad de agua que aporta el río es ideal para la refrigeración de las turbinas aclarando que “no va alterar el ambiente”, como si los millones de litros de agua que anualmente consumen estos emprendimientos energéticos estuvieran lejos de dejar secuelas.

A raíz de la liviandad de los argumentos de Córdoba sin ningún sustento técnico-científico expresábamos “Cabe destacar que la liviandad argumentativa del diputado, sin disponer de ningún tipo de soporte científico o técnico que fundamente seriamente la propuesta, le quita jerarquía a la tarea de un legislador…”, interpretando en ese momento que era una jugada política para posicionarse frente a su electorado, con intenciones de ser reelecto, cosa que (por suerte) no sucedió.

En 2012 o 2013, no tenemos precisión de la fecha, pero si cuando José Córdoba era intendente de Caleta Olivia y María Esther Lavado senadora, llegaron a Punta Quilla unos técnicos extranjeros para evaluar la colocación de unos equipos led, de los cuales no se dieron detalles, pero a La Luz de la información que surge de aquellos años, no estaría mejor de que respondiera al mismo proyecto que ahora sale a La Luz pública.

Ahora, ante la verdad revelada en el programa por Jorge Lanata, este viejo y olvidado proyecto toma otra dimensión. Y si Alicia Kirchner ya le dio el visto bueno a la planta satelital china en al provincia, no sería raro que en el corto tiempo comiencen a hablar seriamente del uranio en Las Heras y de la construcción de una planta de generación nuclear en Santa Cruz. Es cuestión de tiempo. (Agencia OPI Santa Cruz)