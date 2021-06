Repro 2: el Gobierno excluyó a 20.000 empresas de los subsidios

Según publica Clarín Según un informe oficial, incumplieron algunos requisitos.

Por: Juan Manuel Barca

De un total de 56.000 empresas inscriptas al Repro II, 21.000 fueron excluidas en mayo por incumplir los requisitos. La mayoría fueron rechazadas por registrar una facturación superior al umbral permitido, una situación económica “incompatible” o bien por no completar el formulario en su totalidad, según surge de un informe del Ministerio de Trabajo.

De acuerdo con el estudio al que tuvo acceso Clarín, alrededor de 35.000 empresas, que emplean a más de 470.000 personas con empleos en relación de dependencia, accedieron al beneficio destinado al pago de salarios por hasta un valor máximo de $ 22.000 por empleado. Mientras que el resto, un 37% -casi 4 de cada 10 solicitantes- no pasó los filtros.

“Del conjunto de empleadoras y empleadores que no accedieron al beneficio, un 51% (10.785 solicitudes) no lo hizo debido a que tuvieron una variación de la facturación durante el período de referencia que superó el parámetro establecido por la normativa del programa (incluyendo las recomendaciones del Comité de evaluación y seguimiento del REPRO 2)”, explica el informe.

Para ingresar al programa, los sectores críticos -los más afectados por las restricciones- deben registrar una caída de la facturación real del 20% o una suba nominal inferior al 69% para recibir los $ 22.000. Así, una firma que facturó $ 100.000 entre el 1 y el 21 de mayo de 2019, no debería superar los $ 168.999 en igual período en 2021.

En los rubros no críticos y salud, en donde el beneficio es de $ 9.000 y $ 22.000 en cada caso, se aplica el mismo criterio pero sobre el mes de abril completo. Y una vez superada la preclasificación, se pasa a la segunda fase y se evalúan otros siete indicadores, entre ellos la facturación (febrero, marzo y abril) y el costo laboral en relación al nivel de ventas.

Lo que se observó en mayo es que los empleadores excluidos en la primera etapa mostraron un incremento real del 15% en sus operaciones (148% nominal). “Al tener una variación positiva de la facturación en términos reales, una empresa puede ser clasificada como crítica pero no necesariamente implica que le está yendo mal”, señalaron desde Trabajo.

Los motivos de la exclusión

El segundo motivo fue el incumplimiento de los indicadores económicos y laborales en la fase de selección. Un 45% (casi 10.000) resultó “incompatible”. En el sector crítico, casi 7 de cada 10 tuvo una liquidez corriente superior a la prevista, ya que el valor de sus activos fue un 350% mayor al de los pasivos (el tope es de 250%). Mientras 3 de cada 10 no completó datos obligatorios.

En el caso de los monotributistas de sectores críticos, 37.000 fueron rechazados, lo que representa un 26% del total de inscriptos en mayo (145.000). La razón principal fue por la insuficiente cantidad de aportes al régimen de monotributo o autónomo. La norma exige al menos dos pagos en los últimos seis meses.

En mayo, el Gobierno aumentó el beneficio de $ 18.000 a $ 22.000 y flexibilizó requisitos a los sectores críticos. Ese rubro, que ya incluía a gastronomía, hotelería, turismo y cultura, sumó indumentaria, textiles, cuero, calzado, electrónica, electrodomésticos, muebles y vehículos. Y también kioscos, panaderías, heladerías, estaciones de servicio y centros de compras en AMBA.

Para los empresarios, los cambios son insuficientes. “El año pasado cerraron 90.000 locales, 45.000 pymes. No podemos cerrar y pagar impuestos, cheques, salarios, sin ingresos. Y el gobierno dio un Repro que es muy exiguo, no cubre ni un tercio de un salario de comercio”, dijo Pedro Cascales, vocero de CAME.

“Fue baja la adhesión al Repro II porque muchas empresas tienen problemas con la facturación, no por un aumento de ventas sino por el efecto de la inflación”, señaló Fabían Castillo, titular de la Cámara del Calzado. El rubro ya le solicitó al ministro de Producción, Matías Kulpas, la reapertura del ATP.

Según datos de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA), el Repro II asiste a poco más de 45.000 trabajadores de la actividad, mientas que el ATP 2 alcanzó a más de 180.000. En la industria y la construcción, también hay quejas. “Es muy restrictivo y a muchas empresas no acceden”, afirman en la UIA. (Clarín)