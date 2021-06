Graciela Ocaña aseguró que AstraZeneca impuso condiciones más duras que Pfizer para traer sus vacunas contra el coronavirus

Según publica Clarín La diputada nacional advirtió que a la firma global con sede en Cambridge “se le dio más inmunidad que la que fijaba la ley”.

En medio de los cuestionamientos al Gobierno nacional por no haber cerrado un contrato con el laboratorio Pfizer para obtener su vacuna contra el coronavirus, la diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña advirtió que Argentina “renuncia prácticamente a toda inmunidad” con la firma del contrato con AstraZeneca.

“Renuncia prácticamente a toda inmunidad, incluso permite que se tomen los fondos en el exterior de Argentina sin ningún tipo de límite, algo que la ley de vacunas claramente no permite”, resaltó Ocaña.

En declaraciones al canal TN, la diputada nacional puntualizó: “En el marco del Fondo COVAX, Argentina optó por comprar las vacunas de Astrazeneca y no las de Pfizer. Lo que nos sorprendió ver fue que a la firma de Astrazeneca se le dio más inmunidad que la que fijaba la ley. Le preguntamos en su momento a la ministra (de Salud Carla Vizzotti) y no nos contestó”.

“Nos llama la atención por qué tanto prurito con Pfizer, que más o menos pide las mismas cosas para su contrato, y no con el caso del contrato de Astrazeneca. El Gobierno debe explicar por qué privilegió todos los negocios con AstraZeneca en contra de otras vacunas”, argumentó Ocaña.

En ese sentido, la diputada afirmó que “lo que no se entiende es por qué en otros casos, como el de Pfizer, no se renunció a lo mismo en el marco del Fondo COVAX”, y agregó: “Se privilegió a Astrazeneca. De las 22 millones contratadas por la Argentina, llegaron apenas 5 millones”.

“Hubo una decisión de comprar las vacunas que tenían vínculos con empresarios del gobierno en lugar de cuidar la salud de los argentinos, se le dio prioridad a los negocios de algunos amigos del poder”, disparó.

En esa línea, la dirigente de Juntos por el Cambio continuó: “El ex ministro (de Salud) Ginés (González García) tiene que dar esta explicación como la ministra (Carla) Vizzotti y tienen que venir a decirnos por qué no compraron Pfizer”.

“Argentina tenía una oferta y el ministro Ginés no la utilizó. No entiendo por qué se prefirió estas vacunas, que insisto, no fueron entregadas. Creo que Ginés tiene que explicar mucho. Hoy había en redes una foto, donde se lo veía justamente con el empresario Hugo Sigman en un hotel de España”, apuntó.

En otro tramo de la entrevista, Ocaña cuestionó el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner de generar un “acuerdo básico” con la oposición en el contexto de la pandemia, además de dejar la vacuna y a la pandemia “fuera de la disputa política”

“La vicepresidenta dice que no se usen políticamente las vacunas y todos sabemos lo que pasó en la Argentina. El vacunatorio VIP, el privilegio para vacunar a los amigos del poder, y compra de vacunas condicionadas a intereses geopolíticos o de amigos del poder”, respondió la diputada de la oposición.

Además, aseguró que “en la Ciudad de Buenos Aires se vacunó al límite” porque “faltan vacunas”, y amplió: “En muchos distritos bajó el nivel de vacunación. Argentina necesita más vacunas para salir de esta segunda ola y no enfrentarnos a otra tercera ola como está pasando en algunos países”.

“No entiendo por qué el Gobierno no apuesta a traer otras vacunas además de la Sputnik V. Si no cumplen los laboratorios, el Gobierno acepta extender el contrato. Es una cosa inentendible”, criticó.

Respecto a la compra de vacunas, la ex ministra de salud enfatizó: “Hay una elección geopolítica de vacunas chinas y rusas. Las vacunas no tienen nacionalidad, lo importante es que las vacunas deben servir para inmunizar la población.

Por último, la legisladora nacional consideró que “no puede ocurrir que se extiendan los contratos con aquellos proveedores que no han cumplido y se hayan perdido la oportunidad de comprar a otros proveedores que hubieran entregado en tiempo y forma”.

“En el caso del contrato con Pfizer, hay otros intereses. Pfizer cumplió al 99% sus contratos. Al 28 de febrero, Argentina rechazó 3 millones de Pfizer”, agregó. (Clarín)