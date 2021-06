SIGUE EL PIQUETE EN EL ACCESO A LA BARRANCOSA, PERO HASTA HOY LA UTE NO ASEGURÓ EL PAGO DE LA DEUDA Y EL CONFLICTO CONTINÚA

Lo que pasa hoy en Represas lo venimos advirtiendo en OPI desde hace muchos meses. Dijimos que la situación económica de las empresas contratistas era muy complicada, debido a la falta de pago de los servicios por parte de la UTE Represas Patagonia, deuda que en algunos casos alcanzaba los 4 meses de retraso. También dijimos en muchas oportunidades que el “efecto cascada” se generaba con una celeridad que podía desembocar en un problemas de proporciones y con perjuicio para la obra.

Al no pagar la UTE a las empresas, éstas no pagaban a sus empleados y cuando éstos les han reclamado, las contratistas les decían que ellos no tenían responsabilidad porque era la UTE quien no abonaba los servicios. Por este mecanismo, los empleados de esas empresas (por caso los choferes) no podían reclamar de manera directa ante la UTE, porque su patronal son las empresas de servicio. Sin embargo esta situación no se agota con los choferes, en general todas las contratistas, de cualquier tipo y labor, sufren atrasos muy importante en los pagos.

“Esto se transformó e un ida y vuelta – le dijo Roberto Bucarey, uno de los que lideran el piquete, a OPI –que terminó pudriendo todo, porque nosotros no tenemos un peso, las empresas le tira el fardo a la UTE, nosotros con la UTE no tenemos llegada, porque ellos dicen que solo tratan con las empresas y así venimos desde hace meses”, dijo y agregó “ Esta vez dijimos basta y decidimos tomar en nuestras manos la iniciativa de reclamar ante la UTE, ante las empresas y ante quien sea. Nosotros solo queremos que nos paguen lo que nos deben”, señaló el trabajador que es chofer de un colectivo que lleva personal a Represas.

Hoy jueves 17 de junio, persiste aún el piquete que los autoconvocados realizaron en el acceso a la Barrancosa a las 08:00hs del día 15. De acuerdo a las últimas novedades obtenidas por esta Agencia, habrían pactado un acuerdo para que a partir de hoy puedan ingresar solamente camiones, pero sin combustibles ni cemento. Asimismo, las fuentes consultadas aseguran que los autoconvocados no dejan ingresar personal de relevo, pero sí permiten que salgan quienes están de franco.

Camiones que vienen desde Punta Quilla están demorados y los chinos de la UTE, mediante un traductor se hicieron presentes en el lugar y les pidieron a los autoconvocados, que liberen el acceso, por cuanto la obra necesita de un flujo continuo de la logística, sin el cual Barrancosa no puede funcionar normalmente.

Tal como lo señaló Bucarey “Le dijimos que levantábamos inmediatamente si pagaban, pero parece que ellos no tuvieran nada que ver acá, porque se desligan del problema diciendo que los que pagan son las empresas, pero como ellos no les cumplen los contratos, nosotros no tenemos salario”, dijo y les aseguró que seguirán allí hasta tanto les den una solución.

Con respecto al apoyo del gremio, Bucarey señaló que no tienen apoyo de la UTA y tampoco se interesó por el problema, el Ministro de Trabajo Teodoro Camino, de quien dijo: “está dibujado” y no le importa si acá hay gente que se caga de hambre”, expresó, señalando que si el Ministerio aplica una conciliación obligatoria, todo podría encauzarse y abrir algún tipo de negociación.

En las últimas horas arreciaron los mensajes en redes sociales y en radios de Caleta Olivia y Río Gallegos, fundamentalmente, desde donde ponen en duda que el reclamo sea genuino, alegando que en realidad los choferes están “poniendo la cara” por las empresas y fueron enviados allí para presionar.Al respecto Roberto Bucarey dijo “Eso es falso, acá estamos nosotros y hay hambre y desesperación porque no cobramos desde hace 4 o 5 meses y si tenemos el apoyo de los empresarios es porque en tanto a ellos no les paguen, nosotros no cobramos”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)