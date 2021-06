Tarifas de luz, gas y combustible estarán congeladas hasta fin de año

Según publica Clarín Así lo confirmó el secretario de Energía, Darío Martínez.

El Gobierno confirmó que no habrá más aumentos en el segundo semestre del 2021 para los servicios de gas, luz y combustibles. La noticia la dio el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez.

Según expresó el funcionario, los precios se ven presionados por la suba en el precio del petróleo y otros factores más que entran en juego. Sin embargo, aclaró que el Gobierno no planea realizar una suba de tarifas en el segundo semestre del 2021 para la nafta. Los mismo aplica para las tarifas de luz y gas por el resto del año en este contexto de pandemia.

“El Presidente y la vicepresidenta decidieron este año que ya hay muchas dificultades no tener un impacto en cuanto a las tarifas y esa es una decisión que nosotros trasladamos”, dijo.

Martínez explicó que el barril Brent hoy cotiza a US$ 74,1. Eso, sumado a la carga impositiva y la situación actual de los biocombustibles, confluye para incrementar las tarifas. Sin embargo, aseguró que creen no debería haber ningún alza en el segundo semestre. “El precio actual debería ser así hasta fin de año“, comentó al diario Río Negro.

“Eso genera una tensión entre el Estado y las productoras pero nosotros creemos que en el segundo semestre no deberían variar los precios, no debería haber incrementos. Es verdad que sube el Brent y los precios los definen las productoras pero nosotros creemos que no debería haber movimientos en el segundo semestre”, indicó.

Indicó luego que, para la segmentación de tarifas de gas, habrá que esperar, y explicó: “Queremos hacer un uso inteligente de los subsidios, es un proceso complejo de armado de base de datos que nunca se hizo y, en un contexto de pandemia, es más difícil todavía”.

Habló también del proyecto de ley de Promoción de Inversiones en el sector hidrocarburÍfero. “Elaboramos un borrador que tiene varias alternativas y estamos esperando la validación con las autoridades máximas de Gobierno y luego ahí volvemos con las productoras, provincias, trabajadores, Pymes, cámaras y todos los involucrados”, dijo.

“Habrá tratamientos diferenciales del impuesto a las Ganancias y las retenciones, y un capítulo para proyectos especiales, como depósitos subterráneos para producción de gas, industrialización y desarrollo off shore, y un estímulo para los pozos de baja productividad”, agregó.

Sobre el gasoducto de Vaca Muerta, el funcionario lo calificó como una “obra clave”, y confirmó que se está buscando financiamiento “que puede ser de China, con la que se firmó un memorándum de entendimiento, ya que puede demandar entre US$ 3.000 y US$ 3.500 millones”.

Incluyó en esta materia también la necesidad de ampliar el gasoducto San Martín para aumentar la capacidad de transporte de la Cuenca Austral; el Central hasta San Jerónimo, probablemente en dos años; y la repotenciación del GNEA. (Clarín)