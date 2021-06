Un día después del reclamo de EE.UU., el Gobierno reafirmó que “tiene un plan económico”

Según publica La Nación Lo dijo la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca, aunque en su entorno explicaron que apuntó a la oposición; reafirmó que el proyecto se basa en ”producción, estímulo a las exportaciones y sustitución de importaciones dónde haga falta”; ayer el subsecretario del Tesoro había reclamado un plan “sólido”.

Por: Jaime Rosemberg

En doble respuesta a las críticas opositoras y el pedido de Estados Unidos de un “plan económico sustentable” a cambio de su apoyo en las negociaciones con el FMI y el Club de París, la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca afirmó hoy que “cuando dicen que no hay un plan económico, es porque no es el plan que ellos quieren”. En declaraciones radiales, la economista del grupo Callao afirmó que “nuestro plan económico siempre fue el mismo, siempre dijimos que es la producción, el estímulo a las exportaciones, la sustitución de importaciones allí donde el país tiene capacidades productivas, es empleo con derechos”.

Las declaraciones de Todesca se producen un día después de que fuentes de Tesoro norteamericano confirmaran el diálogo que, un día antes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo con el vicesecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en relación a la negociación de la deuda argentina con el FMI y el Club de París, cuyo último pago de USS2400 millones entró en un período de gracia de 60 días. Por la tarde, Guzmán trazó un panorama similar ante la cúpula de la UIA en un encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

“Este es un año de crecimiento y ellos instalan que no tenemos plan. No es que no tenemos plan, es que no les gusta y eso es otra cosa”, aseveró la vicejefa a radio 10. Desde la Casa Rosada precisaron que sus palabras se digirieron “a quienes dicen que lo nuestro es un no plan”, en relación a economistas y dirigentes de la oposición que critican la alta inflación y la “falta de un plan a largo plazo”.

“Este año la Argentina va a crecer, y venimos de tres años de caída. Durante todo el gobierno de Macri se cayó, y se perdió cuatro puntos del producto. Pero este año vamos a crecer, esto se está notando en algunos sectores, no en todos, porque el crecimiento se da en sectores heterogéneos” , dijo Todesca.

Casi al mismo tiempo que la vicejefa de gabinete daba sus razones, desde Balcarce 50 distribuían un informe en el que se daba cuenta de datos positivos del Indec sobre la economía, como la utilización de la capacidad instalada de la industria, que se ubicó en abril en el 63,5% (21 puntos porcentuales más que el mismo mes del año pasado, o la suba de la producción industrial en abril, de un 48,8% interanual, y que acumula una expansión de 14,5% para los primeros cuatro meses del año, según esas fuentes oficiales.

“La oposición repite siempre dos o tres lugares comunes, este es uno: bajamos los impuestos y entonces se recupera la inversión privada. La inversión privada se recupera cuando hay demanda” aseguró la vicejefa de Gabinete.

“Después van por la flexibilización laboral, y por cierto, en la pandemia nos dimos cuenta lo importante que es tener un trabajo registrado, con derechos, y con salud”, afirmó, en rechazo a los planes de actualización de las leyes laborales, que en los últimos días reclamaron Miguel Ángel Pichetto (Juntos por el Cambio) y el ex ministro del Interior, Florencio Randazzo.

“La receta, entonces, para bajar el déficit era bajar el gasto; el gasto en educación, en salud, en ciencia y tecnología. Nosotros planteamos algo completamente distinto”, explicó Todesca. “Los impuestos deben ser progresivos y el gasto tiene que seguir traccionando porque es una de las variables para recuperar el nivel de actividad” añadió.

Con respecto al alza de precios, la vicejefa de Gabinete dijo: “Tenemos una y mil mesas abiertas para que cada sector venga con sus números y poder discutirlo todo. Pero lo que no puede pasar es que todo un esfuerzo del sector productivo, se vaya por la canaleta de la inflación”, afirmó, en un reconocimiento implícito sobre el disconformismo oficial con el aumento del 3,3 por ciento del mes de mayo, conocido ayer. (La Nación)