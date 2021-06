UTE OFRECIÓ UN ACUERDO QUE NO CONFORMÓ Y DESDE HOY EL CORTE EN REPRESAS ES TOTAL E IMPIDEN HASTA EL INGRESO DEL CATERING

En las negociaciones que vienen llevando adelante la UTE Represas Patagonia y las empresas de transportes cuyos choferes cortan en ingreso a La Barrancosa, hubo algún tipo de “flexibilización” del corte, como aparente gesto de “buena voluntad” de parte de quienes llevan adelante la medida desde el lunes anterior, un piquete que impide el tránsito desde y hacia la obra de las represas.

Dentro de esta flexibilización ayer pasaron camiones recolectores de residuos, debido a las condiciones sanitarias que no se pueden postergar y también un camión de combustible para proveer a la calefacción del personal. No así, camiones de cemento, para continuar con los trabajos.

Tal como lo planteó a OPI Roberto Bucarey, quien lleva adelante el corte en el acceso al obrador, “La UTE quiso acordar el levantamiento de la medida de fuerza con el pago del 30% de la deuda de 6 meses que tiene con las empresas con cheques a 120 días en adelante y abrir una mesa de negociación dentro de 10 días, lo que a mi no me gusta y no lo aceptamos”, dijo el chofer que encabeza el piquete quien agregó “Además, intentaron pedirnos “que no utilicemos a los medios”, por esto es que hoy decidimos que no entra ni sale nadie mas. Llevaremos adelante un corte total, ni siquiera entrará el catering, por lo tanto adentro de Barrancosa se van a quedar sin comida”, dijo el trabajador, quien aseguró que en los términos que propone la UTE “nosotros no vamos a cobrar nunca, porque un 30% a empresas que les deben millones no alcanza para nadie y pagado como ellos proponen es una rosa; no alcanza ni para las empresas ni para nosotros. Acá además están pendientes los pagos de los seguros de los choferes, la obra social, los aportes que adeudan para poder cobrar las asignaciones familiares” y agregó “Asimismo les pedimos a los empresarios que son nuestros empleadores directos, que nos aseguren la continuidad de los pagos de sueldos en tiempo y forma por lo mínimo de 6 meses desde abonadas las deudas, como así también el pago de nuestro salario y aguinaldo. También pedimos que los sueldos sean pagados antes del 5 de cada mes”.

A las 11:00hs OPI se volvió a comunicar con Bucarey quien aseguró que hoy ni siquiera dejaron ingresar el catering y afirmó que “siendo permisivos” el lunes quieren ver toda la deuda saldada en las cuentas de las empresas, para que éstas puedan pagarles las deudas que tienen por los servicios de estos meses. “Hoy se van a sumar los proveedores de Represas a la medida de fuerza, ya lo hizo la UOCRA y como a cada santo le deben una vela, si no se hacen cargo del desastre que hicieron es un problema de ellos. Una empresa con la magnitud de la obra que emprendieron que esté financiando la obra de esta forma, es una tomada de pelo”.Finalmente Bucarey indicó “Acá hay está todo organizado para desgastarnos y la señal más clara es la actitud que tiene gobierno provincial. Ni el Ministro de Trabajo, la Ministra de la Producción, ni el Jefe de Gabinete ni la propia gobernadora se han interesado por este conflicto. Nos ningunearon desde el principio y hoy tienen un problemón. Antes podríamos haber arreglado conversando y pactando términos, hoy vamos por todo. O la UTE paga lo que debe, o de acá no se mueve nadie y paralizamos la obra”, señaló el trabajador, indicando que hora a hora es más la gente que se suma a la protesta “Se ve que la gente necesitaba que alguien hiciera punta, que se expresara y aquí estamos. Empezamos siendo 4 locos y ahora somos cientos, las empresas, otras empresas de servicios, la UOCRA y ahora se sumarán proveedores. Nos subestimaron y desde Alicia Kirchner hasta la UTE no entendieron a lo que se enfrentaban, porque han hecho de la falta de pago una forma de vivir y así no se puede encarar una obra que, según el gobierno, es la represa más importante del país”, concluyó Roberto Bucarey. (Agencia OPI Sata Cruz)