EE.UU. incluyó a la Argentina en una nueva lista para enviarle vacunas pero por ahora no podrá recibirlas

Por: Paula Lugones

Estados Unidos tuvo un nuevo gesto para la Argentina al sumarla este lunes a la lista de países que recibirán en forma directa 14 millones de vacunas contra el coronavirus porque su situación sanitaria es compleja. Estas dosis serán adicionales al envío ya anunciado de otros 14 millones que deberían llegar a la región (y también a nuestro país) a través del mecanismo COVAX.

Pero la novedad que tanto buscaba el Gobierno tiene un sabor amargo: ningún envío podría por ahora concretarse porque las vacunas que ofrece Estados Unidos no están autorizadas en la Argentina. Claramente, la Casa Blanca señaló que la distribución “estará basada en las aprobaciones legales y regulatorias pendientes”.

Ni Pfizer, ni Moderna ni Johnson & Johnson, las vacunas que ofrece EE.UU., tienen hoy un marco legal en nuestro país y Pfizer es la única de ellas por ahora autorizada por la ANMAT. ​

También este lunes se sumó una complicación en ese sentido. Según el sitio Político, ​Estados Unidos desistió de enviar 60 millones de dosis de AstraZeneca (que sí tiene luz verde en Argentina) que había prometido hace semanas al mecanismo COVAX y que liberaría ni bien la agencia sanitaria estadounidense autorizara su uso.

Ahora, según reportó ese sitio y también Bloomberg, la Casa Blanca directamente decidió no enviar las de AstraZeneca porque, más allá de su aprobación sanitaria en Estados Unidos, la FDA todavía está revisando si las dosis de este laboratorio producidas en una planta de Baltimore son seguras para enviar al extranjero y, mientras tanto, el país ha acumulado un suministro constante de otras vacunas utilizadas en la campaña de vacunación. O sea, prefiere liberar ahora las que no están autorizadas en Argentina.

En un comunicado emitido este lunes por la Casa Blanca, el gobierno de Biden detalló que donará 14 millones de dosis a COVAX para que las distribuya en Latinoamérica y El Caribe, y otros 14 millones en forma directa a países que considera prioritarios, como Colombia, Argentina y Haití.

“Nuestras metas son incrementar la cobertura global de vacunación contra COVID-19, estar preparados para incrementos y priorizar a los trabajadores del sector sanitario y otras poblaciones vulnerables”, dijo el gobierno de Joe Biden en un comunicado. Aclaró que Estados Unidos “no usará sus vacunas para asegurar favores de otros países”.

COVAX es un mecanismo creado por Naciones Unidas y otras organizaciones para distribuir vacunas de manera equitativa.

Tras haber vacunado a buena parte de su población, países desarrollados como Estados Unidos se han comprometido a ofrecer a los territorios más necesitados parte de las dosis que les sobran o han sido fabricadas en sus territorios. EL G-7 prometió donar 1.000 millones de dosis, 500 millones de ellas de Estados Unidos.

A principios de este mes, la administración dijo que los primeros 25 millones de dosis que donaría en el extranjero también provendrían del suministro estadounidense de vacunas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.

Estados Unidos no especificó cuántas dosis destinará a cada país, pero dijo que las donaciones son parte de los 80 millones de vacunas que se comprometió a ofrecer antes de que termine junio. Este lunes ofreció detalles de cómo serán distribuidas 55 millones de esas dosis. Los otros 25 millones ya habían sido anunciados.

De los 55 millones, unos 41 serán compartidos a través de COVAX. De éstas, 14 millones de dosis llegarán a países como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, República Dominicana, Panamá, Costa Rica y otros.

Este lunes anunció que unos 14 millones de dosis más serán compartidos con países de la región a los que se considera prioridad, entre ellos Colombia, Argentina, Haití y países del Caribe angloparlante, República Dominicana, Costa Rica, Panamá. Brasil, otro país muy complicado en la región, no aparece en esta lista.

El gobierno de Alberto Fernández estaba buscando activamente en Washington más vacunas para la Argentina. Las gestiones las viene llevando a cabo el embajador Jorge Argüello, pero también presionó el jefe de la cámara de Diputados, Sergio Massa, que estuvo en la capital estadounidense la semana pasada, y que reclamó por este tema en todos los despachos que visitó.

El problema es que, más allá de la voluntad estadounidense de ayudar a la Argentina, el marco legal para concretarlo no existe y, luego del escándalo por el contrato con Pfizer, no parece haber mucho interés político por acelerar los procesos regulatorios.

En su reciente visita a Washington, Massa estuvo explorando en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un instrumento que podría acelerar la luz verde: el organismo ofrece una especie de “seguro de indemnidad” a los países para que puedan firmar con los laboratorios sin esa cláusula que ha levantado tanta polémica en Argentina. Sería una salida para poder recibir los millones de dosis que Estados Unidos ofrece y que por ahora no pueden llegar. (Clarín)