Carla Vizzotti, sobre el retraso en la vacunación contra el Covid: “Nunca se pensó en dar una sola dosis”

Según publica La Nación La ministra de Salud dijo que “existen expectativas de que en las próximas semanas se pueda escalar la inoculación” con los segundos componentes e insistió con que “las vacunas aplicadas no pierden el efecto”.

El retraso en el suministro de las segundas dosis de las vacunas contra el Covid-19 -principalmente de la Sputnik V- genera intranquilidad en aquellas personas que recibieron la primera aplicación hace 90 días o más. Sin embargo, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, insistió esta mañana con que “las vacunas aplicadas no pierden el efecto”, sostuvo que “nunca se pensó en dar una sola dosis”, y ratificó el compromiso del Gobierno para completar los esquemas de inmunización.

“Desde el primer momento se dijo que nunca se pensó en dar una sola dosis, se van a completar todos los esquemas”, aseguró Vizzotti, quien señaló que trabajan para que ello ocurra “lo antes posible” y habló de “expectativas de que en las próximas semanas se pueda escalar la vacunación” con los segundos componentes.

“Los esquemas de vacunación siempre se completan, nunca se reinician”, explicó, aunque dijo, también, que “a medida que pasa el tiempo, bajan los anticuerpos”.

Además, recordó que el componente uno se recibió de forma escalonada y sostuvo que así también serán los intervalos. “El Instituto Gamaleya y la Federación Rusa no es que no envían porque no quieren, sino porque las están produciendo, no es que se las están dando a otro país o quedándoselas ellos”, justificó la ministra, en cuanto a la Sputnik V. A su vez, destacó la producción local en el Laboratorio Richmond y aseguró que la prioridad de la Argentina para la recepción de vacunas rusas “es indiscutible”.

No obstante, puntualizó en que “ningún país completó el esquema de segundas dosis” y remarcó que “la Argentina no es una excepción”.

La posibilidad de una tercera dosis

Consultada sobre la posibilidad de que los esquemas de inmunización incluso puedan tener que incluir una tercera dosis, ante la aparición de las nuevas variantes, la ministra recordó que aún “no se sabe cuánto va a durar la inmunidad de las vacunas” y dijo que “siempre se evaluó la posibilidad de necesitar un refuerzo”.

En ese sentido, recordó la inestabilidad de los virus respiratorios y dio como ejemplo la reformulación de la vacuna de la gripe, año a año. “Desde el inicio se planteó la necesidad de seguramente adaptar las vacunas por estas mutaciones que tienen todos los virus respiratorios, el Covid no es una excepción. También la duración de la inmunidad, que no se conocía. Quienes trabajamos en vacunación hace mucho tiempo siempre lo tuvimos en cuenta”, comentó.

El impacto positivo en los indicadores

Luego de las estrictas medidas restrictivas dispuestas por el gobierno nacional, la ministra detalló que esta es la tercera semana consecutiva de disminución de casos y sostuvo que el descenso se vislumbra en todas las regiones del país. Incluso, señaló que el alivio también llegó a la ocupación de camas de terapia intensiva.

A pesar del efecto positivo de las restricciones sobre las variables epidemiológicas, la ministra determinó que aún no se puede definir si se realizarán o no las vacaciones de invierno. “Nunca vamos a querer que no haya turismo, tenemos que evaluar la situación epidemiológica de cada departamento, en función de normativas y riesgo”, cerró. (La Nación)