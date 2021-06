CASO SOLOAGA: NO SIEMPRE TARDE ES MEJOR QUE NUNCA. EL JUEZ ORDENÓ EL SECUESTRO DEL CELULAR DEL COMISIONADO, CASI UN AÑO Y MEDIO DESPUÉS DE LA DENUNCIA

El dicho “más vale tarde que nunca”, no es aplicable a la justicia. En general cuando la justicia actúa mal, a destiempo y no actúa, no es justicia.

El caso que nos ocupa es el del Comisionado de Fomento de Cañadón Seco, de quien el 6 de octubre del 2020 OPI informó a la opinión pública que había sido denunciado por abuso sexual por Macarena Agustina Berrionuevo (26 años) quien realizó la exposición ante la División Comisaría de la Mujer y la Familia con asiento en la Ciudad de Caleta Olivia ( Santa Cruz) el día 9 de marzo 2020, en la cual denunció al Presidente de la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga (FPV), señalando que en julio de 2017, en oportunidad de haber solicitado una audiencia con el funcionario para preguntar por un expediente presentado, solicitando un terreno fiscal, Soloaga le indicó que lo viera a las 19 hs y la mujer expresa textualmente en su denuncia “cuando le comento que hacia rato que estaba presentado mis papeles y quería saber qué estaba pasando, a lo que él me contestó que si quería el terreno tenía que acceder a tener actos sexuales con él y me toco las manos” indica la denunciante lo cual quedó expresado en el documento oficial.

Recién en estos días del mes de junio de 2021, a casi un año y medio después de la denuncia de Macarena, el juez Gabriel Contreras a cargo de la causa en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, ordenó secuestrar el celular personal de Jorge Soloaga, Comisionado de fomento de Cañadón seco, acusado de abuso sexual por la señora Barrionuevo.

El teléfono quedó en custodia del juzgado y a disposición de los peritos en la materia, como medio de prueba a fin de establecer si desde el celular de Soloaga, salieron los mensajes de whatsaap, hacia el celular de Macarena, quien denuncia que siguió siendo acosada por el funcionario, de quien retiene sus mensajes.

Lo extrañamente raro, es el tiempo que se tomó el juez para incautar el celular del denunciado, dándole al mismo el tiempo suficiente como para hacer desaparecer cualquier datos que al respecto estuviera en la memoria del aparato.

Las fuentes consultadas en Caleta Olivia, aluden a que el juez Contreras, podría haber seguido la mecánica establecida para la investigación de la muerte del hombre de la UOCRA en la balacera del sindicato de Petroleros de Santa Cruz, hace unos años, cuando el Juez Albarrán solicitó información directamente a la compañía de celulares y acortó sensiblemente el camino para conseguir las pruebas necesarias.

“Esto es como si para ir a Río Gallegos, desde Caleta salís para Perito Moreno, pasás por El Calafate y llegas a la capital de Santa Cruz. Pero en realidad el camino más corto es la ruta nacional Nº3”, ejemplificó un hombre de la justicia, alegando que el juez Contreras ha elegido el camino más largo, quizás como forma de “dormir” la causa o demorarla el mayor tiempo posible.

Recordemos que, como lo publicara OPI, entre los mensajes que le envió Soloaga a Macarena, le pedía “que no le comentara nada a Ramón”. Ramón Barrionuevo, es el padre de Macarena y fue muy amigo de Soloaga.

Otro datos que levanta sospecha es que Susana Cáceres, Secretaria Privada Comisión de Fomento, propuesta por Jorge Soloaga para el cargo, no se presentó a prestar declaración testimonial, tal como había sido citada. (Agencia OPI Santa Cruz)