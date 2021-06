Mauricio Macri le reclamó unidad a Larreta y le envió un mensaje

Según publica La Nación El expresidente habló sobre la interna de Juntos por el Cambio y se refirió a las legislativas de 2021 como los comicios “más importantes desde la vuelta a la democracia”; su opinión sobre una eventual candidatura de Larreta en 2023.

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, se refirió este jueves a la tensa interna que se desató en Juntos por el Cambio (JxC) con miras a las elecciones legislativas de 2021. En declaraciones radiales, expresó su voluntad de que el espacio logre “llegar a una lista consensuada”. “Si no, que haya una PASO respetuosa”, completó.

El líder opositor sostuvo que es necesario poner el foco en los próximos comicios e hizo alusión a las candidaturas de la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Consideró que este último “está muy bien posicionado como candidato a Presidente”.

En diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia, Macri rechazó la posibilidad de ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para zanjar las diferencias que existen al interior de Juntos por el Cambio -como propuso días atrás su candidato a vice en 2019, Miguel Ángel Pichetto. “Jamás debería ser necesario hacer una cosa así. Implicaría que somos un fracaso y que no podemos dialogar. ¿Cómo no vamos a ponernos de acuerdo en tanto tiempo de trabajo?”, planteó el exmandatario.

Y siguió: “Estoy convencido de que va a haber racionalidad entre todos. Esperemos llegar a una lista consensuada. Si no, que haya una PASO respetuosa. Porque puede haber matices en lo que se piensa, pero los valores son compartidos: todos queremos un país democrático, integrado al mundo y con un compromiso con la transparencia y los derechos humanos”.

De acuerdo con el opositor, la elección de 2021 es la más importante desde 1983. “Define si vivimos en democracia o vamos a un sistema en el que la concentración de poder que ponga en crisis la libertad de expresión, el funcionamiento de la Justicia y de todas las instituciones”, aseguró.

Las candidaturas de Vidal y Larreta

Al ser consultado por su visión sobre la candidatura de María Eugenia Vidal, Macri respondió: “Yo ya le dije a ella lo que pensaba. Veremos qué decide en estos días, pero el consenso de la mayoría es que ella hace una enorme diferencia si va de candidata a la Provincia”.

Con respecto al futuro del jefe de Gobierno porteño, opinó: “Yo creo que Horacio está muy bien posicionado como candidato a Presidente en 2023, pero hoy se juega el 2021, y él, como jefe del distrito de la Capital, tiene la responsabilidad de lograr, en lo posible, un consenso. No hay 2023 sin 2021″.

Por último, el exmandatario insistió sobre la importancia de las legislativas y aseguró que no se visualiza en la disputa por la Presidencia en 2023. “Yo justamente lo que he hecho es correrme de cualquier lugar de competencia personal. No estoy en ese plano, realmente no me interesa”, cerró. (La Nación)